Chán chồng vì bận rộn công việc, tôi yếu lòng 'nương tựa' bờ vai của người đàn ông khác và rồi nhận lấy cái kết không thể ngờ

Mình là một cô gái ở quê gia cảnh rất bình thường, nhưng cuộc sống bắt đầu hoàn toàn thay đổi khi mình gặp chồng mình, anh là một người đàn ông gần như hoàn hảo, người đàn ông tâm lý, tình cảm, thành đạt và yêu thương gia đình nhưng anh lại luôn bận rộn và có rất ít thời gian dành cho mình. Từ khi gặp anh mình bắt đầu trưng diện, ăn mặc quyến rũ, đi spa, đi những nơi sang trọng, đi shopping thường xuyên, trên người lúc nào cũng mùi nước hoa và phấn son.

Tụi mình từng có khoảng thời gian đầu gần như không ai có thể tách rời, rồi đến một ngày mình vô tình gặp ông ấy, một người đàn ông với cơ ngơi to lớn hơn cả chồng mình, ông ấy theo đuổi mình, quà cáp mỗi ngày, tài xế đưa đón và những khoản tiền khủng để mình tiêu xài không suy nghĩ. Mình đã trót lung lay bởi sự quan tâm ông ấy đem đến khi chồng mình luôn tất bật với việc của công ty. Mình có những buổi hẹn với người đàn ông mới, những đêm chóng vánh bên nhau, mình không bận tâm đến những cuộc gọi mà chồng mình gọi cả đêm, mình dường như quên tất cả những gì vợ chồng mình từng vun vén cùng nhau.