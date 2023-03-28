Chán chồng vì bận rộn công việc, tôi yếu lòng 'nương tựa' bờ vai của người đàn ông khác và rồi nhận lấy cái kết không thể ngờ

Tâm sự 28/03/2023 04:45

Mình là người xấu trong chính câu chuyện này, nhưng mình muốn kể ra để nhẹ lòng hơn và không muốn ai rơi vào hoàn cảnh tệ hại này.

Mình là một cô gái ở quê gia cảnh rất bình thường, nhưng cuộc sống bắt đầu hoàn toàn thay đổi khi mình gặp chồng mình, anh là một người đàn ông gần như hoàn hảo, người đàn ông tâm lý, tình cảm, thành đạt và yêu thương gia đình nhưng anh lại luôn bận rộn và có rất ít thời gian dành cho mình. Từ khi gặp anh mình bắt đầu trưng diện, ăn mặc quyến rũ, đi spa, đi những nơi sang trọng, đi shopping thường xuyên, trên người lúc nào cũng mùi nước hoa và phấn son.

Tụi mình từng có khoảng thời gian đầu gần như không ai có thể tách rời, rồi đến một ngày mình vô tình gặp ông ấy, một người đàn ông với cơ ngơi to lớn hơn cả chồng mình, ông ấy theo đuổi mình, quà cáp mỗi ngày, tài xế đưa đón và những khoản tiền khủng để mình tiêu xài không suy nghĩ. Mình đã trót lung lay bởi sự quan tâm ông ấy đem đến khi chồng mình luôn tất bật với việc của công ty. Mình có những buổi hẹn với người đàn ông mới, những đêm chóng vánh bên nhau, mình không bận tâm đến những cuộc gọi mà chồng mình gọi cả đêm, mình dường như quên tất cả những gì vợ chồng mình từng vun vén cùng nhau.

Chán chồng vì bận rộn công việc, tôi yếu lòng 'nương tựa' bờ vai của người đàn ông khác và rồi nhận lấy cái kết không thể ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một hôm mình phát hiện ra người đàn ông kia có thêm người khác, đến lúc này thì người con gái ông ấy không ngại đón đưa dù nắng mưa ông ấy cũng không thèm ngoái nhìn một cái trong lần cuối cùng gặp mặt. Đó cũng là khi chồng mình biết tất cả việc mình đã làm, mình mất hết mọi thứ chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, mình quỳ xuống van xin chồng mình nhưng anh ấy lạnh lùng rời đi, còn lạnh hơn cả cách người đàn ông kia làm với mình.

Mình tụt kí chỉ trong 1 tuần vì khóc cả ngày và không ăn uống, mình mất đi người yêu thương mình nhất, mất đi gia đình, mất cả tương lai tươi sáng của mình và chồng nếu như mình không sai lầm như thế.

Bây giờ mình không còn nhận ra mình trong gương nữa, cô gái lộng lẫy, sang chảnh hôm nào giờ chỉ còn là một người xanh xao, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bết, phải tự lo lấy cho mình.

Thật sự trong cuộc vui những hôm đó mình chưa bao giờ nghĩ đến kết cục như vậy, mình trở nên quá thảm hại. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, đừng bao giờ bị vinh hoa che mắt mà làm mất đi hạnh phúc dài lâu của chính mình.

Thấy con gái càng lớn càng khác xa người thân, tôi lén kiểm tra thì kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi ngất lịm ngay

Thấy con gái càng lớn càng khác xa người thân, tôi lén kiểm tra thì kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi ngất lịm ngay

Quá đau khổ khi phải đối mặt với sự thật này, tôi quyết định nói chuyện với vợ, tôi nghĩ rằng vợ phản bội mình và đứa trẻ là minh chứng rõ ràng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 23 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 45 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 49 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường