Biết tôi khó sinh con nhưng anh vẫn tha thiết xin cưới, đêm tân hôn lật chăn tôi 'tím tái mặt mày' khi hiểu ra nguyên nhân

Tâm sự 23/12/2022 03:15

Bởi vậy khi chồng hiện tại ngỏ lời yêu, tôi đã nói rõ với anh chuyện quá khứ, kể hết không giấu giếm bệnh tình của bản thân. Tôi muốn anh tự đưa ra quyết định, không thích lừa dối mà cũng không muốn anh sau này lại thốt lên hai từ “hối hận”. 

Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi đã từng có một mối tình kéo dài 4 năm. Thế nhưng cuối cùng hai đứa không đến được với nhau do tôi khó có con vì bị suy buồng trứng sớm. Phía nhà trai biết chuyện liền hủy hôn và tôi đành gạt nước mắt đồng ý.

Sau một đêm suy nghĩ, chồng đưa ra câu trả lời khiến tôi rất bất ngờ. Anh bảo không để ý chuyện tôi bị bệnh, anh yêu tôi là thật lòng, thậm chí còn mong sớm kết hôn. Bị người cũ bỏ rơi vì bệnh tật, lúc này có một người đàn ông sẵn sàng bao dung, đối xử tốt với mình, tôi thật sự vô cùng cảm động.

Yêu nhau 3 tháng, anh đã nói tới chuyện đám cưới. Tôi hỏi bố mẹ biết chưa, anh gật đầu nói ông bà không để ý, chỉ cần tôi hết lòng với chồng và gia đình chồng là được. Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Từ bị người cũ hắt hủi vì vô sinh, nghĩ chẳng gia đình chồng nào chấp nhận một cô con dâu như mình, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy hạnh phúc. 

Vì không muốn bỏ lỡ người đàn ông tốt như anh, tôi gật đầu lên xe hoa khi hai đứa mới yêu nhau được 4 tháng. Bố mẹ bật khóc trong ngày cưới vì cô con gái đáng thương của họ tìm được chỗ dựa vững chắc. 

 

Biết tôi khó sinh con nhưng anh vẫn tha thiết xin cưới, đêm tân hôn lật chăn tôi 'tím tái mặt mày' khi hiểu ra nguyên nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiệc cưới tàn, dọn dẹp mọi thứ ở nhà chồng xong xuôi, tôi mới đi tẩy trang, gội đầu ngoài cửa tiệm, lúc về tới nhà thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Bố mẹ chồng đã ngủ, chỉ có chồng vẫn thức chờ vợ. Thấy tôi về, anh vội dắt vợ lên phòng tân hôn. 

Tôi còn cười thầm anh sao mà gấp gáp thế, cho đến khi lật chiếc chăn cưới lên và nhìn rõ bên dưới thì tôi lập tức kinh hãi. Trên giường cưới của vợ chồng tôi có hai đứa bé đang say ngủ! 

- Bố mẹ bảo từ giờ chúng sẽ là con của hai vợ chồng mình nên đêm tân hôn để các con ngủ chung với bố mẹ cho có cảm giác gia đình sum vầy. Chỉ đêm nay thôi, mong lấy may ý mà, từ đêm mai em yên tâm vợ chồng mình sẽ được riêng tư.

Tôi biết hai đứa bé này, chính là cặp sinh đôi 1 trai 1 gái con của em trai chồng, hiện tại lên 3 tuổi. Lúc trước cậu ta từng yêu một cô gái, làm đối phương mang thai nhưng bỏ mặc đến nơi khác sinh sống với cô người yêu mới. Cô gái kia sau khi sinh cặp sinh đôi, phần vì không thể nuôi nổi, phần vì muốn làm lại cuộc đời nên đã trả chúng cho bố mẹ chồng tôi. 

 

Nghe những lời nói hồn nhiên của chồng, tôi chỉ thấy đắng chát tột cùng. Nếu như nhà chồng cho tôi biết ngay từ đầu và tôi chấp nhận thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này họ làm vậy khác gì lừa tôi? Giờ tôi mới nhận ra không phải vì yêu thương tôi mà họ bao dung rộng lượng, nguyên nhân thật sự bởi vì họ đã có mưu đồ cả rồi.

Sau những tranh cãi, thương lượng, nhượng bộ, vợ chồng tôi đi đến thỏa thuận là sau 2 năm tôi không sinh được con thì phải nhận hai đứa cháu chồng làm con. Tôi cũng thương chúng lắm, sẽ cố gắng chăm sóc song vẫn muốn sinh đứa con của riêng mình. Phải làm cách nào để tôi nhanh có thai?

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Chỉ một đêm đó mà tôi mang thai. Bạn thân tôi biết rất căm tức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chồng tôi phải thực hiện trách nhiệm làm cha, tôi cũng đâu thể bỏ đứa bé, trả anh ấy về cho cô bạn mình. Vậy là chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới. 

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