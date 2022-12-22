Lời thì thầm đêm tân hôn khiến chồng nhận ngay 1 cái tát 'cháy má', vợ lập tức thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ

Lan (28 tuổi) chia sẻ cô đến với Hữu khi anh từng ly hôn. "Chị ấy quyết tâm ra nước ngoài học nâng cao trong 3 năm, chồng tôi không đồng ý vì lúc đó chị ấy đã 29 tuổi, anh muốn vợ ở nhà sinh con. Bất đồng quan điểm khiến họ quyết định chia tay", cô kể.

Khi bước vào một mối quan hệ mới, việc rũ bỏ quá khứ là một hành động cần thiết để bạn thể hiện sự tôn trọng với người hiện tại. Đồng thời chỉ khi làm được như vậy thì chính bạn cũng mới đạt được hạnh phúc trong mối quan hệ của mình.

Sau ngày ăn hỏi thì Hữu bắt đầu nói nhiều về vợ cũ, về việc cô nàng xinh đẹp và giỏi giang ra sao, được nhiều người khen ngợi, ngưỡng mộ thế nào.

Lan xét thấy Hữu là người đàn ông tốt, lý do cuộc hôn nhân trước tan vỡ do bất đồng quan điểm về vấn đề công việc có thể chấp nhận được. Trong thời gian qua lại, tìm hiểu, Hữu cũng đối xử với Lan rất tốt, bố mẹ anh có cảm tình với cô, vậy là Lan gật đầu làm đám cưới.

Vợ cũ Hữu khá được lòng bố mẹ chồng do khéo léo cư xử và kiếm ra tiền, thường xuyên bày tỏ lòng hiếu thảo với ông bà bằng các món quà hữu ích. Lan công nhận những điều Hữu kể là sự thật, ngoài ra Hữu vẫn quan tâm ân cần tới cô nên Lan không ghen tuông hay để bụng.

Ảnh minh họa: Internet

"Rõ ràng điều gì quá mức cũng không tốt. Tôi chấp nhận việc chẳng ai có thể xóa sạch được quá khứ nhưng sẽ thật khó chịu khi thường xuyên phải nghe về người cũ của chồng. Quá đáng hơn chồng tôi còn bắt đầu so sánh tôi với vợ cũ anh ấy", Lan nói.

"Cô ấy năng động lắm, từ năm thứ 4 đã bắt đầu đi làm thêm ở các công ty, ra trường là có việc ngay. Em thì trầy trật cả năm mới ổn định công việc nhỉ?", "Thời điểm còn ở trong nước, lương vợ cũ anh đã gần 30 triệu, sao lương em mãi vẫn 18 triệu thế?"

"Mẹ anh bảo màu áo em mua không hợp da bà, mắt thẩm mỹ của em kém nhỉ, không bằng vợ cũ anh, "Em giảm cân đi, phải biết giữ dáng chứ, học tập vợ cũ anh ấy". Đó là những câu nói nửa đùa nửa thật Hữu vẫn thường thốt ra với Lan, cô giận thì anh cười xòa bảo chúng chẳng gây hại gì, anh chỉ muốn tốt cho cô, mong cô hoàn thiện bản thân.

Lan nhận thấy rõ một điều, Hữu nghĩ rằng sau đám hỏi là "ván đã đóng thuyền" nên anh không còn cẩn trọng trong cách cư xử với cô nữa. Quả thực Hữu nghĩ vậy không phải không có cơ sở, bằng chứng là Lan nhiều lần chạnh lòng tủi thân nhưng đám cưới của họ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, Hữu có chút hơi men trong người, vừa đẩy cửa phòng tân hôn và thấy Lan gợi cảm trong bộ váy ngủ, anh liền lao đến ôm chầm lấy vợ. Giữa lúc nồng nàn, Hữu đột nhiên nhăn mày rồi bật thốt ra một câu: "Ngực em nhỏ hơn vợ cũ anh...". Lan đứng hình sau câu nói đó của chồng. Cô bật dậy, không nói câu nào quăng cho Hữu một cái tát mạnh.

Còn bây giờ, anh có hai lựa chọn. Một là chúng ta ly hôn, anh có thể chờ đợi hoặc vượt trùng xa sang với vợ cũ, đoàn tụ cùng người phụ nữ mà anh thường nhớ tới. Hai là, chúng ta ly thân một thời gian. Anh nhìn nhận lại bản thân thật kỹ đi, sau khi biết mình cần phải làm gì thì chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện thống nhất cho ngày tháng sau này".

Dứt lời cô thu dọn đồ đạc rồi bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Lan chia sẻ vừa kết hôn chưa được một ngày mà vợ chồng đã cãi vã tới mức ly thân, bố mẹ hai bên biết chuyện đều lo lắng. Thế nhưng đó là giải pháp cứng rắn để Hữu rút ra bài học sâu sắc, sau này không lặp lại chuyện tương tự.

Sau 1 tháng, vợ chồng Lan đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc, dứt khoát, từ đó về sau Hữu không dám nhắc về vợ cũ một cách tùy tiện trước mặt vợ nữa. "Cuộc sống hôn nhân còn rất nhiều mâu thuẫn, rắc rối có thể phát sinh. Tôi muốn vợ chồng phải bước vào hôn nhân với tâm thế thật tốt, sẵn sàng tập trung tinh thần, thời gian và tâm trí cho gia đình, có như vậy thì hôn nhân mới được vun đắp một cách tốt nhất", người vợ này bày tỏ quan điểm.