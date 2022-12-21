Mở phong bì tiền mừng cưới, tôi 'sốc tận óc' trước những lời nhắn ghê tởm, vò nát và bỏ đi ngay trong đêm

Tâm sự 21/12/2022 21:45

Bóc qua một nửa, tôi thấy một phong bì không có tên, chỉ ghi ở ngoài là “Bạn thân – mừng hạnh phúc”. Thấy tôi lưỡng lự, chồng hỏi sao thì tôi nhanh tay bóc luôn phong bì ấy ra.

Vì là người từng trải nên khi gặp người đàn ông khôn khéo hay nói lời hoa mỹ là tôi cảm thấy bất an và sợ hãi. Đó là lí do tôi cảnh giác với những người đàn ông tán tỉnh mình.

Cho đến khi tôi quen Tuấn, một chuyên viên marketing gia nhập vào team tôi đầu năm 2017. Dù là cấp dưới nhưng Tuấn quan tâm tôi một cách thái quá. Biết ý đồ của anh muốn tấn công mà như cái duyên nó tới, tôi chẳng thể nào né tránh được.

Sau gần 2 năm Tuấn kiên trì theo đuổi, công khai thể hiện tình cảm thì tôi cũng đồng ý làm bạn gái anh sau một buổi tỏ tình lãng mạn trước sự chứng kiến của cả cơ quan. Nửa năm kế tiếp chúng tôi kết hôn. Đám cưới diễn ra nhanh chóng trong sự chúc phúc của họ hàng và người thân. Bố mẹ anh bảo: “Cưới xong các con cứ chủ động phần phong bì, gom góp rồi bố mẹ cho thêm mua nhà mà ở riêng”. Lúc đó, tôi nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất đời. 

Đêm tân hôn, người tôi mỏi nhừ vì chạy tiếp khách cả ngày trời. Trút bỏ bộ váy cưới nặng trình trịch, tôi nhanh chóng đi tắm rồi lên giường nằm chờ chồng vì anh vẫn đang dưới nhà chưa lên. Gần 1h sáng, chồng tôi xuất hiện với thùng phong bì trong tay. Anh bảo: “Dậy đi vợ, anh có cái này đảm bảo em sẽ khỏe như được uống nước tăng lực”.

Nhìn túi phong bì cưới còn nguyên đai nguyên kiện mà tôi hào hứng. Ngay lập tức, tôi ngồi choàng dậy mắt sáng như đèn pha. Tôi tranh bóc phong bì, còn chồng là người ghi lại tên vào sổ để mai này còn đi trả nợ bạn bè người thân.

Mở phong bì tiền mừng cưới, tôi 'sốc tận óc' trước những lời nhắn ghê tởm, vò nát và bỏ đi ngay trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bóc qua một nửa, tôi thấy một phong bì không có tên, chỉ ghi ở ngoài là “Bạn thân – mừng hạnh phúc”. Thấy tôi lưỡng lự, chồng hỏi sao thì tôi nhanh tay bóc luôn phong bì ấy ra.

Ô hay, ruột phong bì không có gì, chỉ có một tờ giấy nhắn nội dung: “500k tẩm quất massage, 300k bo cho em tiếp viên phục vụ đêm hôm đó, 500k đi tay vịn mày còn vay tao hồi năm ngoái. Thêm cả vụ tao giúp mày đưa con nhỏ ở quán gội đầu đi phá thai. Mày cưới đúng lúc khó khăn, thôi coi như tao trừ nợ, chúc mày hạnh phúc”.

Tôi vò nát tờ giấy rồi ném vào mặt chồng đang tò mò về nội dung trong bức thư. Nửa đêm hôm đó, tôi đùng đùng bỏ về mặc dù chồng liên tục xin lỗi và nói đó chỉ là lũ bạn chơi ác. Những ngày sau, tôi bắt đầu điều tra nhiều hơn về quá khứ của chồng. Hóa ra trước đây anh ăn chơi trác táng, là khách quen của nhiều tiệm tẩm quất massage và thường xuyên lui tới những quán karaoke tay vịn. Nghĩ đến những điều đó, tôi thật sự kinh tởm người đàn ông mà mình lấy làm chồng. Bố mẹ khuyên tôi quay về, coi như chuyện quá khứ là thứ đã qua nhưng tôi làm sao mà cho qua được. Quan trọng hơn nữa, mỗi lần nghĩ về chồng, tôi chỉ thấy nổi da gà và không muốn ở cạnh anh ta thêm một giây phút nào nữa.

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