Phát hiện chồng chở gái lạ vào nhà nghỉ, tôi tá hỏa nhận ra bản thân đã 'dâng' chồng cho ả nhân tình quen mặt này

Tâm sự 21/12/2022 19:50

Không ngờ chiều qua gặp cô em họ lấy chồng ở thị trấn, cô cho biết có hôm nhìn thấy chồng tôi đi xe máy đèo 1 cô gái bịt kín mặt vào nhà nghỉ…

Về làm dâu con nhà chồng dễ đến 10 năm có lẻ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình sẽ được cầm trong tay một số tiền lớn đến choáng ngợp như thế. Cơ may đến với vợ chồng và 2 đứa con một trai lớn 8 tuổi học lớp 3, cô gái út 6 tuổi học lớp 1 là do làng bên quá nửa số hộ có đất nằm trong qui hoạch mở đường của nhà nước.

Sau khi nhận được tiền đền bù đất, số ít gia đình khăn gói ra thành phố tìm cơ hội đổi đời, còn đa số dạt sang làng tôi kiếm miếng đất cất nhà tìm sự bình yên quen thuộc bao đời ở chốn quê, và mảnh vườn của chồng được một cô gái 27 tuổi còn độc thân mua với giá đối với tôi là trên sự mong đợi. Không như một số gia đình khác chồng “tay hòm chia khóa” vì sợ vợ nông nổi, nghĩ cạn, rụng lo, chồng tôi dứt khoát đưa hết tiền cho tôi đứng tên giữ tiết kiệm, sau khi vợ, chồng thống nhất bớt lại một khoản tối cần thiết để chi tiêu dè sẻn cho việc ăn, việc học của 2 con.

Với tôi cuộc sống thế là quá ổn, tôi vào tuổi 30, chồng hơn tôi 5 tuổi, anh được tiếng khỏe mạnh, hiền lành, thương vợ, yêu con, chỉnh chu việc đối ngoại, đối nội, nói chung tôi tự hào mình có một bờ vai vững chãi để tựa suốt cuộc đời này.

Phát hiện chồng chở gái lạ vào nhà nghỉ, tôi tá hỏa nhận ra bản thân đã 'dâng' chồng cho ả nhân tình quen mặt này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hóa ra cô hàng xóm ưa nhìn, dễ thương của vợ chồng tôi không phải là cô gái quá lứa lỡ thì như, độc thân như tôi tưởng mà cô ấy đã một lần lên xe hoa nhưng vì trục trặc sao đó nên chịu cảnh cô đơn một mình.

Nghĩ mình may mắn chồng, con đề huề, yên ấm nên tôi chủ động thân thiện với Lan (tên cô gái) và thực lòng quí mến người hàng xóm mới tính tình lởi xởi, nói năng lễ phép, ngọt ngào đó. Lan không làm nông như vợ chồng tôi mà em có sạp bán quần áo may sẵn ở chợ thị trấn cách làng tới 4,5 cây số. Ngày Lan làm bữa cơm khai trương nhà mới, căn nhà mái nho nhỏ, xinh xinh ngoài bố mẹ, vợ chồng cậu em trai và cô em gái đã có đám dạm ngõ của Lan thì em chỉ mời thêm vợ chồng cùng 2 con của chúng tôi sang dự.

Thỉnh thoảng Lan ở chợ về lại có chút quà cho 2 đứa trẻ nhà tôi, khi gói kẹo, gói bánh, lúc cái váy cho bé gái, cái quần sóoc cho bé trai khiến lũ trẻ thêm yêu quí cô Lan. Còn nhiều khi ngại có lời từ chối thì Lan làm mặt giận bảo quà chẳng đáng là bao, chủ yếu là tình cảm nếu tôi không nhận Lan cũng chẳng dám sang bên nhà tôi trò chuyện hay nhờ vả vợ, chồng tôi vì em “thân gái một mình” nữa…

Phát hiện chồng chở gái lạ vào nhà nghỉ, tôi tá hỏa nhận ra bản thân đã 'dâng' chồng cho ả nhân tình quen mặt này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xóm giềng gần gũi theo kiểu “tối lửa, tắt đèn có nhau” giữa gia đình tôi và Lan diễn ra tốt đẹp được gần 1 năm thì nhân ngày sinh nhật con trai lớn của tôi sau khi tặng cho cháu nào sách vở, nào quần áo mới Lan tỉ tê với tôi rằng hãy để chồng tôi hàng ngày đưa Lan đi ra chợ bằng xe máy của Lan, rồi phụ Lan dọn hàng, đến chiều đón Lan về, tất nhiên về chuyện công xá Lan không để chồng tôi thiệt. Tự nhiên có món thu nhập khá hời từ trên trời rơi xuống, mềm lòng tôi giục chồng tham gia, vì nghĩ thật hợp lí khi mà chồng chỉ mất chút thời gian buổi sáng, buổi chiều phục vụ Lan, còn cả ngày vẫn bên tôi đồng áng, ruộng vườn được.

Quả là Lan không nuốt lời, ngoài số tiền lương trả cho chồng tôi, Lan còn mang về cho mẹ con tôi đủ thứ hàng gia dụng nói là chương trình khuyến mại của công ty mà Lan là đại lý thân thiết của họ!

Rồi thời gian gần đây Lan có lời xin tôi để chồng tôi một tuần có 2 buổi giúp Lan đi lấy hàng để đỡ bớt chi phí thuê người, thấy hợp lí tôi còn động viên chồng yên tâm giúp Lan còn việc nhà để tôi lo.

 

Không ngờ chiều qua gặp cô em họ lấy chồng ở thị trấn, cô cho biết có hôm nhìn thấy chồng tôi đi xe máy đèo 1 cô gái bịt kín mặt vào nhà nghỉ…

Tôi muốn ù tai, hoa mắt suýt kêu toáng lên khi cô em họ tả đúng màu xe, đúng biển số xe của Lan và đúng vóc dáng cùng đôi giày cao gót Lan vẫn mang. Thế là xong vì mất cảnh giác, vì cạn nghĩ, vì tham không phải lối tôi đã “dâng” chồng cho cô hàng xóm độc thân cao tay…

Chếch choáng say đi vào phòng ngủ, tôi giật mình vì giọng nói khác lạ của vợ, thái độ của cô ấy càng khiến tôi ghê sợ hơn

Chếch choáng say đi vào phòng ngủ, tôi giật mình vì giọng nói khác lạ của vợ, thái độ của cô ấy càng khiến tôi ghê sợ hơn

Trước khi cưới, tôi nói với Hoài cả đời này chỉ yêu mình cô ấy thôi, còn lấy vợ là để chiều lòng bố mẹ. Tôi cũng chúc người yêu tìm được người đàn ông tử tế.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai