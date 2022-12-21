Chếch choáng say đi vào phòng ngủ, tôi giật mình vì giọng nói khác lạ của vợ, thái độ của cô ấy càng khiến tôi ghê sợ hơn

Tâm sự 21/12/2022 14:55

Trước khi cưới, tôi nói với Hoài cả đời này chỉ yêu mình cô ấy thôi, còn lấy vợ là để chiều lòng bố mẹ. Tôi cũng chúc người yêu tìm được người đàn ông tử tế.

Ngày tôi đưa Hoài về ra mắt, gia đình phản đối rất gay gắt. Mẹ tôi bảo cô ấy chỉ được mỗi cái mặt đẹp, còn lại không chấm được điểm nào. Không có việc làm, phấn son thì lòe loẹt, không làm ra tiền mà mặc toàn đồ hàng hiệu, ăn nói thể hiện con nhà chẳng có giáo dục… Mẹ nói Hoài chỉ có thể chơi qua đường, không được lấy làm vợ.

Rồi mẹ quyết định tìm cho tôi một cô vợ theo ý của bà nhưng tôi không ưng một chút nào. Không chấp nhận cưới thì mẹ khóc, tuyệt thực làm tôi đành nhắm mắt lấy vợ cho xong việc.

Trước khi cưới, tôi nói với Hoài cả đời này chỉ yêu mình cô ấy thôi, còn lấy vợ là để chiều lòng bố mẹ. Tôi cũng chúc người yêu tìm được người đàn ông tử tế. Nhưng cô ấy nói là rất yêu tôi và sẽ đợi ngày tôi bỏ vợ để được đoàn tụ. Vì có nhà riêng nên sau khi cưới tôi không ở cùng với bố mẹ, hai vợ chồng về căn hộ chung cư sống.

Chếch choáng say đi vào phòng ngủ, tôi giật mình vì giọng nói khác lạ của vợ, thái độ của cô ấy càng khiến tôi ghê sợ hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong lễ cưới có uống chút rượu, khi đang đợi vợ tắm, tôi nằm ngoài ghế sô pha và ngủ lúc nào không hay. Đến khi thấy lạnh, tôi tỉnh dậy và lảo đảo vào phòng để làm tròn nghĩa vụ với vợ trong đêm tân hôn. Thế nhưng vừa bước vào trong, tôi giật mình nghe thấy giọng Hoài, tại sao cô ấy lại ở đây? Vợ tôi đâu?

Hoài cười đắc thắng khoe thành tích là đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa tôi với cô ấy về việc chán ghét lấy người vợ không có tình cảm gì, sau đó gửi cho vợ tôi.

Không chịu nổi sự đả kích quá lớn, vợ tôi quyết định bỏ đi ngay trong đêm tân hôn, nhường lại vị trí làm vợ cho Hoài. Nghe đến đây tôi tỉnh rượu và chán ghét thật sự. Cứ nghĩ Hoài hiền lành lương thiện, nào ngờ lại là con người mưu mô xảo quyệt. Tôi thật sự rất thất vọng về cô ấy.

Hôm sau tôi đã đến nhà vợ cầu xin tha thứ và nói sẽ cắt đứt quan hệ với tình cũ. Thế nhưng sự im lặng của bố mẹ vợ và những giọt nước mắt cự tuyệt của vợ càng làm tôi rất hối hận. Vợ rất yêu tôi nhưng lại không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi thật sự không biết phải làm sao để vợ quay về đây?

Phải lòng 'tình một đêm', muốn chịu trách nhiệm về cái thai, tôi bỗng phát hiện ra 'sự thật động trời' ẩn sau

Phải lòng 'tình một đêm', muốn chịu trách nhiệm về cái thai, tôi bỗng phát hiện ra 'sự thật động trời' ẩn sau

Tôi với em quen biết nhau được khá lâu rồi, nhưng mãi đến khi học xong đại học, ra trường và đi làm rồi thì mới bắt đầu xác định mối quan hệ yêu đương. Một tháng sau khi đi du lịch về, tôi phát hiện ra Thảo có thai. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng