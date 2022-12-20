Cay đắng vì bố chồng chèn ép khi mang bầu, tôi tá hỏa khi phát hiện lý do thật sự đằng sau là gì

Dù cố gắng rất nhiều nhưng tôi nghĩ bố chồng ghét con dâu ngay từ đầu nên có làm gì cũng không vừa ý ông.

Tôi kết hôn được gần 1 năm, lúc mới cưới tôi cũng được bố mẹ chồng chỉ dạy nhiều điều, nói rằng ở chung cho tình cảm, sau này có con rồi ông mà nội chăm chút cho đỡ vất vả… Chỉ được mấy ngày đầu là thoải mái vì ít ở nhà, nhưng sau đó hàng ngày đối diện với bố mẹ chồng áp lực, mệt mỏi vô cùng. Mẹ chồng tôi hay soi mói con dâu, nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho gia đình, dù sao vẫn dễ chịu hơn so với bố chồng. Ông ấy cứ lầm lì, ít nói nhưng một khi đã không vừa lòng thì nói rất nhiều, dạy đời đủ thứ. Hai vợ chồng đi làm cả tuần, được ngày nghỉ cũng phải dậy sớm, nhưng vì có bầu nên có hôm tôi ngủ đến hơn 7 giờ sáng một chút. Lúc đó mẹ chồng đã nấu ăn sáng cho cả nhà, bố chồng thì cau có, khó chịu khi nhìn thấy tôi. Ông mắng chồng tôi là phải dạy lại vợ, sống biết điều, dậy sớm, chăm làm việc nhà…

Ảnh minh họa: Internet Trước đó bố chồng tôi lại còn khuyên con dâu có bầu thì đừng có làm việc nhiều quá, ảnh hưởng đến cháu ông, vậy mà giờ lại la mắng. Đi làm thì cũng là người có tiếng nói trong công ty, lương cao vậy mà về nhà bị đối xử không khác gì giúp việc. Chồng tôi cũng thế, ở nhà không dám đỡ vợ lấy một câu, bị bố chồng mắng cả tiếng đồng hồ cũng nhẫn nhịn ngồi nghe. Bố chồng còn hay dạy những tư tưởng cho chồng tôi, đại loại như phải trị vợ từ sớm, cần thiết thì cứ cho vài cái tát cho vợ nó sợ, không dám lười, không dám hỗn… Ông còn bắt chồng tôi quản chặt tiền nong, không đưa tiền cho vợ, sợ rằng tôi mang đi ăn tiêu phung phí, bòn rút về bên ngoại. Trong khi đó tiền lương của tôi đều phục vụ nhà chồng hết chứ bố mẹ chồng tôi thu nhập không có gì đáng kể.

Chồng tôi dù hay bị bố quản chặt nhưng ông cũng rất tự hào về con trai, coi đó là bản sao của mình, ông ấy cho rằng nếu không khắt khe thì con trai không được như bây giờ. Coi con trai là nhất, không ai bằng, vậy nên tôi không được giận dỗi, ý kiến đóng góp gì về chồng. Anh ấy đi đâu, làm gì tôi cũng không được tham gia nếu đã được bố chồng cho phép. Ảnh minh họa: Internet Dù cố gắng rất nhiều nhưng tôi nghĩ bố chồng ghét con dâu ngay từ đầu nên có làm gì cũng không vừa ý ông. Tôi cũng tìm hiểu thì mới biết, trước đây bố chồng rất muốn con trai lấy con gái của người bạn thân, gia đình bên đó giầu có và rất muốn chồng tôi làm con rể họ, còn hứa tặng cho biệt thự nếu lấy nhau... Hai gia đình vun vén, nhưng không hợp nhau nên chỉ vài lần gặp là cả hai không đồng tình làm đám cưới trong sự tiếc nuối của gia đình. Vậy nên khi giận gì, không hài lòng về con dâu là bố chồng liền lôi con trai ra mà đổ lỗi: "Bảo lấy đứa xinh đẹp, gia đình giầu có thì không chịu. Đi rước đứa vừa quê vừa lười, giờ đã trắng mắt ra chưa? Yêu mới cả đương, có mài ra mà ăn được không? Để giờ nhà này như rước thêm cục nợ". Bố chồng tôi hay xúc phạm, chèn ép con dâu, tôi và chồng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Nghĩ đến cảnh sắp tới vừa chăm con nhỏ, vừa chịu đựng bố chồng soi mói, nạt nộ mà tủi thân. Tôi phải làm gì để bố chồng quý mến, tôi có nên tìm cách rủ chồng ra ở riêng cho thoải mái?

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