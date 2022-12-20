Chuẩn bị động phòng thì mẹ chồng sang tận nơi để cho quà cưới, tôi chỉ muốn trả lại ngay vì 'sốc tận óc'

Ai cũng tấm tắc khen tôi số hưởng khi có mẹ chồng rất thiện cảm, khéo léo. Đặc biệt là trong hôn lễ, mẹ chồng còn mang ra một hộp quà và nói rằng rất giá trị, đủ để cho vợ chồng hai con có được cuộc sống thoải mái, không phải lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc về sau. Ai cũng đoán hẳn là rất nhiều tiền, vàng.

Tôi kết hôn sau khoảng thời gian yêu nhau 1 năm, mọi thứ diễn ra thuận lợi về mọi nghĩa, chúng tôi yêu đương hợp nhau, cả hai cùng có suy nghĩ chín chắn, gia đình hai bên hết sức ủng hộ… Đám cưới của chúng tôi không quá hoành tráng, nhưng cũng đủ để những người tham dự phải ấn tượng.

Đêm tân hôn, muộn rồi mà mẹ chồng tôi sang tận phòng gõ cửa, vào đưa hộp quà cưới cho con dâu. Trước khi tôi mở hộp quà, mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi đưa toàn bộ phong bì, tiền, vàng được tặng trong đám cưới để bà tính toán, cộng đếm xem được bao nhiêu. Tôi ngoan ngoãn trao hết lại cho mẹ chồng và hồi hộp mở hộp quà ra, trong đó cũng không có gì cả, chỉ có mấy bộ quần áo và một chiếc hộp nhỏ đựng 5 chỉ vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi giải thích: "Trước đây lấy chồng, cũng chỉ được mẹ chồng cho hai chỉ vàng thôi, giờ được 5 chỉ vàng thế là nhiều rồi đó. Nhớ mà giữ cẩn thận không là mất mát, tiêu sài hoang phí. Còn số tiền vàng hồi môn, phong bì thì mẹ giữ để lo liệu đám cưới, chứ nhà trai tổ chức quá nhiều chi phí, chỉ sợ thiếu thôi. Còn mấy bộ quần áo mẹ mua ngoài chợ, mặc ở nhà rất tiện cho nấu cơm, rửa bát, quét nhà".

Nói xong, bà soi từng sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, kiềng vàng đeo cổ là của hồi môn mà bố mẹ đẻ, anh chị em bên nhà tôi tặng cho. Bà thẳng thừng chê bai: "Cái kiềng này chưa chắc được nổi cây vàng, bên trong là thạch cao. Nhìn thì to, nhưng chẳng được là bao nhiêu, đúng là lòe mắt thiên hạ. Cái nhẫn kia bé tẹo, chị em thân thiết gì mà tặng cho có hai chỉ vàng… Cái lắc tay cứ như đổ giả! Con nhớ xin lại hóa đơn mua để mẹ đi bán cho được giá nhé".

Mẹ chồng tự tay xé từng chiếc phong bì, mặc cho tôi có ý kiến muốn được ghi chép lại xem ai đi bao nhiêu để sau này còn đi lại. Mẹ chồng tôi xua tay: "Về nhà chồng rồi thì phải theo nề nếp, quy định của nhà chồng cưới xin đi đồng hạng 200 nghìn thôi. Không việc gì phải sĩ, mình đi bao nhiêu là quyền của mình, tại họ đi nhiều chứ có ai bắt phải làm thế đâu".

Ảnh minh họa: Internet

"Mai tôi đi bán hết số vàng này, nhưng ước tính cả tiền vàng cộng lại vẫn lỗ gần 30 triệu so với chi phí bỏ ra. Đấy, cô xem cưới xin tiết kiệm thế mà vẫn chi quá tay. Cứ thích hoành tráng làm gì, bày vẽ đủ thứ, lại còn bị nhà gái thách cưới tận 5 triệu nữa chứ, làm như đại tiểu thư không bằng. Hai đứa lo mà trả nợ nhé, tôi không có tiền đâu" - Mẹ chồng tôi buông lời trách móc.

Tôi tỏ ý chưa đồng tình với cách làm của mẹ chồng thì bị bà quát mắng, dọa dẫm. Chồng tôi thì cứ thúc giục vợ đi ngủ cho sớm vì mệt rồi, mọi chuyện tính sau. Cầm 5 chỉ vàng trong tay cũng vừa vặn số tiền nợ mẹ chồng bắt trả, trong khi bị tước đi khoảng 200 trăm triệu tiền vàng hồi môn, cho riêng của tôi.

Quá thất vọng với cách hành xử của mẹ chồng, tôi có nên trả lại mẹ chồng 5 chỉ vàng đòi lại số tiền, vàng hồi môn mà bà đã thu giữ?