Chuẩn bị động phòng thì mẹ chồng sang tận nơi để cho quà cưới, tôi chỉ muốn trả lại ngay vì 'sốc tận óc'

Tâm sự 20/12/2022 09:55

Đêm tân hôn, muộn rồi mà mẹ chồng tôi sang tận phòng gõ cửa, vào đưa hộp quà cưới cho con dâu.

Tôi kết hôn sau khoảng thời gian yêu nhau 1 năm, mọi thứ diễn ra thuận lợi về mọi nghĩa, chúng tôi yêu đương hợp nhau, cả hai cùng có suy nghĩ chín chắn, gia đình hai bên hết sức ủng hộ… Đám cưới của chúng tôi không quá hoành tráng, nhưng cũng đủ để những người tham dự phải ấn tượng.

Ai cũng tấm tắc khen tôi số hưởng khi có mẹ chồng rất thiện cảm, khéo léo. Đặc biệt là trong hôn lễ, mẹ chồng còn mang ra một hộp quà và nói rằng rất giá trị, đủ để cho vợ chồng hai con có được cuộc sống thoải mái, không phải lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc về sau. Ai cũng đoán hẳn là rất nhiều tiền, vàng.

Đêm tân hôn, muộn rồi mà mẹ chồng tôi sang tận phòng gõ cửa, vào đưa hộp quà cưới cho con dâu. Trước khi tôi mở hộp quà, mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi đưa toàn bộ phong bì, tiền, vàng được tặng trong đám cưới để bà tính toán, cộng đếm xem được bao nhiêu. Tôi ngoan ngoãn trao hết lại cho mẹ chồng và hồi hộp mở hộp quà ra, trong đó cũng không có gì cả, chỉ có mấy bộ quần áo và một chiếc hộp nhỏ đựng 5 chỉ vàng.

 

Chuẩn bị động phòng thì mẹ chồng sang tận nơi để cho quà cưới, tôi chỉ muốn trả lại ngay vì 'sốc tận óc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi giải thích: "Trước đây lấy chồng, cũng chỉ được mẹ chồng cho hai chỉ vàng thôi, giờ được 5 chỉ vàng thế là nhiều rồi đó. Nhớ mà giữ cẩn thận không là mất mát, tiêu sài hoang phí. Còn số tiền vàng hồi môn, phong bì thì mẹ giữ để lo liệu đám cưới, chứ nhà trai tổ chức quá nhiều chi phí, chỉ sợ thiếu thôi. Còn mấy bộ quần áo mẹ mua ngoài chợ, mặc ở nhà rất tiện cho nấu cơm, rửa bát, quét nhà".

Nói xong, bà soi từng sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, kiềng vàng đeo cổ là của hồi môn mà bố mẹ đẻ, anh chị em bên nhà tôi tặng cho. Bà thẳng thừng chê bai: "Cái kiềng này chưa chắc được nổi cây vàng, bên trong là thạch cao. Nhìn thì to, nhưng chẳng được là bao nhiêu, đúng là lòe mắt thiên hạ. Cái nhẫn kia bé tẹo, chị em thân thiết gì mà tặng cho có hai chỉ vàng… Cái lắc tay cứ như đổ giả! Con nhớ xin lại hóa đơn mua để mẹ đi bán cho được giá nhé".

Mẹ chồng tự tay xé từng chiếc phong bì, mặc cho tôi có ý kiến muốn được ghi chép lại xem ai đi bao nhiêu để sau này còn đi lại. Mẹ chồng tôi xua tay: "Về nhà chồng rồi thì phải theo nề nếp, quy định của nhà chồng cưới xin đi đồng hạng 200 nghìn thôi. Không việc gì phải sĩ, mình đi bao nhiêu là quyền của mình, tại họ đi nhiều chứ có ai bắt phải làm thế đâu".

Chuẩn bị động phòng thì mẹ chồng sang tận nơi để cho quà cưới, tôi chỉ muốn trả lại ngay vì 'sốc tận óc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Mai tôi đi bán hết số vàng này, nhưng ước tính cả tiền vàng cộng lại vẫn lỗ gần 30 triệu so với chi phí bỏ ra. Đấy, cô xem cưới xin tiết kiệm thế mà vẫn chi quá tay. Cứ thích hoành tráng làm gì, bày vẽ đủ thứ, lại còn bị nhà gái thách cưới tận 5 triệu nữa chứ, làm như đại tiểu thư không bằng. Hai đứa lo mà trả nợ nhé, tôi không có tiền đâu" - Mẹ chồng tôi buông lời trách móc.

Tôi tỏ ý chưa đồng tình với cách làm của mẹ chồng thì bị bà quát mắng, dọa dẫm. Chồng tôi thì cứ thúc giục vợ đi ngủ cho sớm vì mệt rồi, mọi chuyện tính sau. Cầm 5 chỉ vàng trong tay cũng vừa vặn số tiền nợ mẹ chồng bắt trả, trong khi bị tước đi khoảng 200 trăm triệu tiền vàng hồi môn, cho riêng của tôi. 

Quá thất vọng với cách hành xử của mẹ chồng, tôi có nên trả lại mẹ chồng 5 chỉ vàng đòi lại số tiền, vàng hồi môn mà bà đã thu giữ?

Tôi 'hóa đá' khi thấy ảnh chồng quấn quýt bên 'tiểu tam', đùng đùng kéo đến đánh ghen thì nhận ngay thái độ trơ trẽn này

Tôi 'hóa đá' khi thấy ảnh chồng quấn quýt bên 'tiểu tam', đùng đùng kéo đến đánh ghen thì nhận ngay thái độ trơ trẽn này

Cho đến khi xem ảnh, video mà bạn tôi gửi thì tôi mới rõ mọi chuyện, anh ta ôm ấp, hôn hít người khác trong bể bơi của khách sạn ở một khu du lịch sang trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 9 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 54 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy