Tôi 'hóa đá' khi thấy ảnh chồng quấn quýt bên 'tiểu tam', đùng đùng kéo đến đánh ghen thì nhận ngay thái độ trơ trẽn này

Tâm sự 20/12/2022 08:11

Cho đến khi xem ảnh, video mà bạn tôi gửi thì tôi mới rõ mọi chuyện, anh ta ôm ấp, hôn hít người khác trong bể bơi của khách sạn ở một khu du lịch sang trọng.

"Bà phải bình tĩnh nhé, tôi thông báo tin này. Chồng bà đang đi với người phụ nữ khác, đã phản bội vợ con. Tôi đang tận mắt chứng kiến anh ta và bồ ở khu khách sạn nè" - Tiếng đứa bạn tôi nói qua điện thoại khiến tôi choáng váng, không tin nổi vào sự thật, cứ ngỡ nó trêu đùa tôi thôi.

Cho đến khi xem ảnh, video mà bạn tôi gửi thì tôi mới rõ mọi chuyện, anh ta ôm ấp, hôn hít người khác trong bể bơi của khách sạn ở một khu du lịch sang trọng. Hóa ra, chồng tôi nói dối được công ty giao nhiệm vụ đi gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng cho công ty ở nơi xa, phải vài hôm mới về. Lấy nhau 10 năm, có với nhau 2 đứa con, vậy mà giờ đây anh ta nỡ quay lưng, phản bội.

Thế mà suốt hai hôm nay, ngày nào chồng tôi cũng gọi điện về nói là công việc bận bịu lắm, tranh thủ sau giờ ăn, giờ họp để gọi điện nhắn tin cho vợ. Tôi cứ nghĩ là thật, chỉ biết động viên, thương chồng nhiều hơn. Nhưng tôi đã bị một vố quá đau đớn, anh ta đi hú hí với nhân tình chứ lấy đâu ra công việc. Chính tôi lên công ty anh ấy, giả vờ hỏi han mấy người thì quá sốc vì người ta cho biết, chồng tôi lấy lý do bố vợ ốm, nên xin nghỉ mấy ngày.

 

Tôi 'hóa đá' khi thấy ảnh chồng quấn quýt bên 'tiểu tam', đùng đùng kéo đến đánh ghen thì nhận ngay thái độ trơ trẽn này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta còn dám bịa chuyện, như vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Chả trách, thời gian gần đây chồng tôi cứ hay về muộn, lúc nào cũng than thở công việc bận bịu, làm thêm giờ, tiếp đối tác… Anh ta dối công ty, dối vợ con cũng chỉ để đưa ả bồ đi ăn chơi, cung phụng cô ta. Cả mấy tháng nay không đưa cho vợ đồng nào, còn tỷ tê, kêu than để tôi đưa cho thêm tiền nữa.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và các con mặc dù trong lòng rất đau khổ. Tôi đợi cho chồng trở về và nói chuyện thẳng thắng với chồng: "Anh có bồ từ khi nào? Cô ta là ai? Sao anh lại làm thế, gia đình đang yên ổn, hạnh phúc mà anh nỡ phá nát ư?".

Đồng thời tôi đưa ra các bằng chứng chồng ngoại tình. Anh ta còn chối cãi: "Chắc ai cố tình chơi xấu anh rồi. Anh với cô ta đâu có gì, chỉ là chuyện say nắng, chơi bời thôi, không ảnh hưởng đến vợ con là được".

 

Tôi không thể chấp nhận được lời bao biện đó, yêu cầu chồng thẳng thắn thú nhận mọi chuyện, lúc đó anh ta mới thừa nhận là gần nửa năm qua đã cặp kè với người phụ nữ đã ly hôn, đang làm mẹ đơn thân, kém chồng tôi tận 6 tuổi. Chồng tôi còn chu cấp tiền, thường xuyên mua quà đắt tiền tặng cho cô ta. Anh ta còn hứa sẽ cắt đứt với người bên ngoài, mong vợ bỏ qua.

Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định gì vì vẫn còn đang cảm thấy rất sốc, cứ nghĩ đến chuyện chồng tôi lén lút với người bên ngoài là lòng tôi quặn đau và bật khóc. Hàng ngày đối diện với chồng, tôi cảm thấy anh ta như người xa lạ, mất niềm tin vào chồng. Chồng ra khỏi nhà là tôi ám ảnh suy nghĩ anh ta đang đi gặp ả bồ. Chồng tôi đã hối lỗi, tôi có nên tha thứ cho anh ta không? Hãy cho tôi lời khuyên!

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Mặc cho tôi giải thích, chồng tôi không chịu, anh ấy dọn đồ ra khỏi nhà và tuyên bố sẽ ly hôn. Anh ấy cũng gửi hết những bức ảnh đó cho gia đình hai bên xem, làm tôi mất mặt, bị chỉ trích rất nhiều mà không biết bày tỏ cùng ai.

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