Chồng đi công tác một tuần, vợ ở nhà 'lòng đau như cắt' khi biết sự thật tày đình đang diễn ra

Tâm sự 19/12/2022 14:55

Mặc dù đời sống vợ chồng có lúc này, lúc kia chứ không phải lúc nào cũng đầy lãng mạn như nhiều người nhìn vào. Nhất là trong thời gian gần đây, tôi nhận ra chồng mình có nhiều thay đổi, ít quan tâm với vợ con hơn trước.

Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn được 10 năm. Chúng tôi vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào đầu tháng vừa rồi. Nhìn gia đình tôi, ai cũng tấm tắc khen ngợi, một gia đình hạnh phúc vẹn toàn với hai con trai, gái đủ cả. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi, có nhà riêng, xe ô tô… chồng tôi mở công ty và làm giám đốc.

Các con của tôi rất ngoan, chăm học và thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Tôi chỉ ước, gia đình mình sẽ mãi luôn giữ được ngọn lửa yêu thương, hạnh phúc như hiện tại. Chồng tôi yêu thương vợ con, đầy trách nhiệm và vẹn toàn với gia đình đôi bên. Tôi rất tin tưởng chồng, bởi chúng tôi thực sự muốn chung sống với nhau trọn đời.

Chồng đi công tác một tuần, vợ ở nhà 'lòng đau như cắt' khi biết sự thật tày đình đang diễn ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đời sống vợ chồng có lúc này, lúc kia chứ không phải lúc nào cũng đầy lãng mạn như nhiều người nhìn vào. Nhất là trong thời gian gần đây, tôi nhận ra chồng mình có nhiều thay đổi, ít quan tâm với vợ con hơn trước. Có lẽ áp lực kiếm tiền và bận rộn làm ăn khiến chồng có nhiều thay đổi so với trước đây, tôi chỉ biết chăm chỉ việc nhà, chăm sóc con mạnh khỏe, nhà cửa sạch sẽ…

 

Cách đây mấy ngày, chồng tôi đi làm ăn xa vài ngày, tôi ở nhà buồn vì ít được chồng nhắn tin, gọi điện về. Tôi có gọi thì anh ấy không nghe máy, nhắn tin lại: "Đang bận việc, cứ gọi mãi thế không để cho người ta còn làm ăn à". Đang buồn thì chớ, lại đón nhận thêm tin sốc về chồng, anh ta đã bị phơi bày tất cả.

Chồng đi công tác một tuần, vợ ở nhà 'lòng đau như cắt' khi biết sự thật tày đình đang diễn ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, người bạn thân của tôi đã gửi cho tôi những hình ảnh của chồng tôi đang ăn tối với người phụ nữ khác ở một địa điểm du lịch. Bạn tôi kể là thấy chồng và cô gái kia như thể một cặp đang yêu, ngồi ăn mà chăm sóc nhau rất tình tứ, còn ôm ấp nữa… Ăn xong, hai người họ đưa nhau vào khách sạn.

 

Chồng tôi đã nói dối đi xúc tiến làm ăn để thoải mái đi chơi với bồ, phản bội vợ con. Biết chồng có người khác, tôi đau khổ vật vã, nhốt mình trong phòng nằm khóc. Tôi chỉ muốn lao ngay đến chỗ họ để mà đánh ghen, nhưng rồi lại nghĩ làm như thế cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi nhắn tin cho chồng, hỏi là tại sao lừa đối, phản bội vợ con thì anh ta nhắn lại: "Cô biết rồi thì cũng tốt, trước sau gì cũng biết thôi. Tôi có người khác, chỉ là để được yêu thương, chiều chuộng. Tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình, cô không chịu được thì có thể ly hôn". Thì ra gần đây chồng tôi lạnh nhạt, thiếu quan tâm tới vợ con và suốt ngày kêu ca chuyện làm ăn gặp khăn, đưa ít tiền cho vợ để có tiền cung phụng người phụ nữ bên ngoài. Chồng tôi có bồ còn thách thức ly hôn, tôi có nên cho anh ta một cơ hội sửa chữa hay là chấp nhận chia tay?

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