Liên tục bắt gặp vợ vào nhà nghỉ cùng người đàn ông lạ, ập vào bắt gian tôi 'tím tái mặt mày' trước sự thật trớ trêu này

Trên đường đi đến quán nhậu, lúc đi lướt qua 1 nhà nghỉ hạng sang, tôi giật mình khi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc rẽ vào đó. Trông người đó rất giống vợ tôi, dáng dấp và trang phục không khác bao nhiêu. Tuy nhiên chỉ đi lướt qua, phần lại đang đi cùng bạn, phần nữa lại nghĩ chắc mình nhìn nhầm nên tôi cũng không để bụng nữa. Vợ tôi là người phụ nữ đứng đắn, tôi tin cô ấy không làm điều gì có lỗi với chồng.

Cuối tuần trước tôi và mấy người đồng nghiệp đi nhậu sau khi tan làm. Vợ chồng tôi chưa có con, mới lấy nhau gần 1 năm. Tôi đã báo với vợ, cô ấy có thể ra ngoài ăn hoặc tự nấu nướng ăn 1 mình.

Tối đó về nhà, tôi dò hỏi thì vợ bảo tan làm xong cô ấy về nhà ngay. Tôi chẳng nghi ngờ, chỉ hỏi bâng quơ vậy mà thôi. Chuyện đó bẵng đi một thời gian cho đến khi bạn tôi bảo hôm trước cậu ta nhìn thấy một người rất giống vợ tôi đi vào nhà nghỉ, dặn tôi để ý kẻo lại mọc sừng trên đầu. Tôi giật thót vội hỏi thăm địa chỉ thì đúng là cái nhà nghỉ kia. Làm sao có sự trùng hợp như thế được? Sao lại lắm người giống cô ấy vào cái nhà nghỉ đó thế? Khả năng người đó chính là vợ tôi, còn nhà nghỉ kia chắc là chốn hò hẹn quen thuộc

Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng nổi lên nghi ngờ, tôi lên kế hoạch theo dõi vợ. Cuối tuần vừa rồi, sáng thứ bảy cô ấy bảo muốn ra ngoài gặp bạn. Bồn chồn không yên, vợ vừa đi khuất, tôi lập tức bám theo.

Lúc nhìn thấy vợ rẽ vào đúng cái nhà nghỉ quen thuộc đó, tôi căm hận tột cùng, lập tức lao vào mong tìm ra gã người tình hú hí với vợ mình thời gian vừa qua. Thấy vợ vào 1 gian phòng ở tầng 1, tôi gạt lễ tân ra, chạy vào theo. Cửa mở, cảnh tượng bên trong lại nằm ngoài dự đoán. Chỉ có vợ tôi và 1 cô gái trẻ, trên giường là nhiều giấy tờ, sổ sách.

Vợ nhìn thấy tôi thì vô cùng sửng sốt. Trước sự chất vấn của tôi, sự thật cuối cùng cũng được hé lộ nhưng lại khiến tôi phải hóa đá không thể tin nổi. Nhà nghỉ đó thuộc sở hữu của bố mẹ vợ, vợ tôi chỉ quản lý giúp ông bà! Cô gái trẻ kia là kế toán nhà nghỉ, vợ tôi đang đến kiểm tra tình hình kinh doanh.

Trước nay tôi vẫn nghĩ nhà vợ nghèo, bởi ông bà luôn tỏ ra như vậy. Họ sống giản dị trong 1 căn nhà nhỏ. Ai ngờ ông bà rất có điều kiện, sở hữu nhà nghỉ hạng sang đang làm ăn có doanh thu tốt. Vợ tôi cũng chưa bao giờ đề cập đến tiềm lực kinh tế của gia đình nhà đẻ. Đến việc quản lý nhà nghỉ, dù lúc này chúng tôi đã kết hôn mà vợ cũng vẫn giấu chồng.

Tôi giận vợ và bố mẹ vợ vô cùng. Họ giấu giếm rõ ràng đề phòng tôi, cho rằng tôi hám tiền ham của. Vợ chồng mà lừa dối nhau như vậy thì còn sống với nhau làm gì! Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xin xỏ tiền nhà vợ, trước đó dù biết nhà cô ấy bình thường cũng không lần nào tỏ vẻ khinh thường, vẫn lễ nghĩa đầy đủ.

Tôi tức quá đòi ly hôn, vợ hết lời xin lỗi tôi, bảo rằng cô ấy không muốn vậy, là vì bố mẹ vợ bắt con gái phải làm theo. Nghĩ mà chán, chẳng lẽ vì chuyện này cũng nháo lên đòi ly hôn. Tôi có nên cấm vợ quản lý nhà nghỉ giúp bố mẹ không? Tôi sẽ không liên quan gì tới tài sản nhà ông bà, họ muốn cho ai làm gì cũng tùy!