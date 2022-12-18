Vợ cũ dắt con đến ăn vạ, tưởng khi nói ra sự thật thì cô ấy sẽ bị bẽ mặt, nào ngờ tôi đã phá nát đám cưới của mình

Tâm sự 18/12/2022 05:55

Vào ngày cưới vợ mới, vợ cũ dắt con đến trước cổng gặp mặt tôi.

Những năm đầu cưới nhau, tôi có cuộc sống khá hạnh phúc nhưng khi phát hiện vợ ngoại tình, tôi đã ly dị. Sau khi ra tòa, cô ấy được quyền nuôi con, còn tôi thường lui tới thăm con và chu cấp tiền.

Đến khi tôi có người yêu, mẹ tôi nói bạn gái lớn tuổi, sẽ khó khăn trong việc có con nên đợi có bầu rồi tính chuyện cưới xin. Nghe lời mẹ, cả năm chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp tránh thai nào, vậy mà vẫn không thể có thai được.

Chúng tôi đi khám phát hiện sự thật đau lòng, tôi bị vô sinh không thể sinh được con. Vậy tại sao tôi lại có con với vợ cũ? Ngay sau đó tôi đã đi kiểm tra ADN cha con, tôi rất đau khi biết không phải con mình. Vậy là 6 năm nay tôi đã nuôi con của người đàn ông khác, thật quá nhục nhã. Vì vợ chồng đã ly dị, có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Từ sau đó, tôi không gửi tiền cũng không đến thăm con trai nữa. Sau khi bị bạn gái chia tay, tôi làm quen với Nga và hai chúng tôi yêu 3 tháng thì quyết định cưới nhau.

Vợ cũ dắt con đến ăn vạ, tưởng khi nói ra sự thật thì cô ấy sẽ bị bẽ mặt, nào ngờ tôi đã phá nát đám cưới của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày cưới vợ mới, vợ cũ dắt con đến trước cổng đòi tôi đưa tiền nuôi con cả năm nay chưa góp. Nếu tôi không đưa thì cô ấy sẽ để con lại, không nuôi nữa. Không muốn dây dưa với vợ cũ nên tôi ghé vào tai cô ấy nói là mình bị vô sinh, không thể sinh con được, đứa nhỏ đó là con của người đàn ông khác. Nếu không muốn mất mặt thì dẫn con cút khỏi nhà tôi.

Cứ ngỡ vợ cũ sẽ xấu hổ rời đi, ai ngờ cô ta lại la toáng lên nói chuyện tôi bị vô sinh cho mọi người biết. Thật xui xẻo, Nga đã nghe thấy và hỏi lại tôi, không thể giấu giếm được bí mật, tôi buộc phải nói thật tất cả mong vợ hiểu cho. Thế nhưng Nga ném hoa vào người tôi và bỏ chạy khỏi lễ cưới, để lại mình tôi đứng nhìn bất lực.

Ngày hôm qua, tôi đến thuyết phục Nga quay về nhà tôi sống, sau này hai vợ chồng sẽ lo chữa bệnh. Nga không đồng ý, nói là chuyện chữa vô sinh tốn kém lắm, không muốn tốn tiền vì chuyện con cái.

Tôi rất yêu Nga nhưng không biết làm sao để thuyết phục cô ấy về lại nhà chồng nữa?

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