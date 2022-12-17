Vợ cũ lớn giọng 'dằn mặt' trêu ngươi tôi, chồng bất thình lình đi đến, chỉ nói 1 câu khiến chị ta 'câm như hến'

Yêu nhau được một năm rưỡi thì chúng tôi quyết định kết hôn. Trước khi cưới tôi cũng hiểu khá rõ về anh cũng như mối quan hệ của anh và vợ cũ. Chị là người phụ nữ khá thành đạt, làm quản lý cho hãng thời trang nổi tiếng. Từ ngày hay chuyện chúng tôi quen nhau, chị liên tục nhắn tin cho tôi để sỉ nhục nhà chồng cũ, rồi nói mẹ chồng ghê gớm, chồng nhu nhược... nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi hiểu anh là người thế nào.

Tôi là năm nay 31 tuổi, kết hôn với người đã lỡ một lần đò và có con gái 6 tuổi, bé đang sống với mẹ. Tôi quen chồng hiện tại ba tháng sau khi anh ly hôn. Chúng tôi là đối tác cùng thực hiện dự án của công ty. Sau đó quý mến tôi nên anh theo đuổi, tán tỉnh tôi suốt nửa năm trời. Vì tấm chân tình của anh, tôi cũng gật đầu đồng ý.

Được nước lấn tới, chị ta nhắn tin và gọi cho chồng tôi thường xuyên hơn. Nội dung trao đổi với anh rất ngọt ngào, mùi mẫn cứ như thể hai người đang còn chung sống. Chưa kể gần đây, người phụ nữ giả trá ấy còn mang con chung của họ ra để nũng nịu với chồng tôi, bắt anh đưa hai mẹ con đi ăn, đi chơi.

Khi chúng tôi cưới nhau được 6 tháng thì vợ cũ của chồng bắt đầu xuất hiện trong ngôi nhà của tôi nhiều hơn. Ban đầu, chi ta đem quà cáp đến nhà lấy lòng mẹ chồng, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Đã thế mẹ chồng tôi vẫn cứ tiếp đón bình thường chứ không có động thái gì xua đuổi. Nghe hai người họ ''mẹ mẹ con con'' ngọt xớt mà tôi giận run người. Chị ta còn gửi quà cáp lấy lòng mấy cô em chồng làm chúng sướng cười tít cả mắt, kệ cho tôi chẳng ưa ra mặt.

Từ khi lấy anh, tôi đã chấp nhận mối quan hệ trong quá khứ của chồng vì nói gì thì nói, anh cũng không thể bỏ con được nên tôi cũng chấp nhận việc họ đi ăn cùng nhau vì con. Thậm chí, anh còn đến đón vợ cũ và con đi chơi, những lúc như thế tôi thường im lặng vì không muốn làm anh khó xử. Hơn nữa, anh cũng rất hiểu chuyện nên không giấu tôi bất cứ điều gì liên quan đến vợ cũ trong quá khứ cũng như hiện tại. Thế nhưng, những tháng gần đây, cô ta cứ liên tục “săn đón” anh vì có vẻ muốn trêu tức tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Mấy hôm trước, tới ngày giỗ bố chồng tôi, tôi phải xin nghỉ việc để ở nhà nấu nướng làm cơm cúng bố và phụ mẹ tôi tiếp khách. Khi tôi định bê mâm cơm cúng lên tầng thắp hương cho bố chồng thì vợ cũ của chồng đến. Chị ta khệ nệ mang rất nhiều hoa quả đồ ăn, cười nói với mọi người như chưa từng có sự xuất hiện của tôi.

Tôi mời vào bàn uống nước thì chị ta ngang ngược ''dội cho tôi gáo nước lạnh'' khi nói tôi không phải khách khí vì ngôi nhà này chị ta ''nắm được từng viên gạch ở vị trí nào'', vì dù sao trước khi tôi xuất hiện chị ta cũng từng là một trong những người chủ của căn nhà.

Lúc ấy, dù bất ngờ nhưng tôi cũng cứng rắn đáp trả, nói cho chị ta biết từ khi về đây tôi đã thiết kế lại hết nội thất nên có những sự thay đổi không hề nhỏ từ bếp núc, phòng khách cho đến phòng ngủ...

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, chồng tôi từ xa bước lại và nói với người đàn bà giả trá rằng ''đừng nhầm lẫn vì hiện tại'', anh khẳng định trước mặt mọi người tôi mới là chủ nhân căn nhà và là người đặt ra quy định cho ngôi nhà này. Câu nói của anh khiến cô ả tái mặt. Cả buổi hôm đó, chị ta tìm cách lấy lòng mẹ chồng tôi nhưng bà cũng bị chồng tôi quán triệt từ trước nên cũng không cười nói với ả nữa.