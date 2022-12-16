Bỏ nhà đi vì giận chồng, tôi 'nước mắt lưng tròng' khi chứng kiến cảnh tượng sau cánh cửa

Tâm sự 16/12/2022 09:50

Sau ngần ấy năm chung sống, luôn là tôi mất bình tĩnh với anh, không ngờ hôm nay anh lại “bật” lại tôi. Tức giận, vợ chồng tôi nổ ra “chiến tranh” và sau đó tôi thu dọn quần áo rời khỏi nhà

7 giờ tối mới đi làm về nhà, Hoàng đã chuẩn bị xong bữa tối và đang đợi tôi về ăn cơm. Nhưng vào nhà tắm thấy hai chậu quần áo bẩn vẫn chưa giặt, tôi lại cảm thấy khó chịu, gằn giọng trách chồng. Tôi là một người nóng tính, thấy không vui là phải nói ra thật to thì mới nhẹ lòng, thoải mái được. Còn Hoàng lại là người từ tốn, ôn hòa, hầu như chuyện gì cũng nhượng nhịn tôi nên gia đình mới hòa thuận, êm ấm suốt mấy năm nay.

Hồi đó khi kết hôn, bạn bè xung quanh vẫn thắc mắc, tại sao hai con người tính cách trái ngược như chúng tôi lại đến được với nhau? Thực ra tôi cũng biết bản thân nóng tính, dễ nổi cáu vì những điều nhỏ nhặt nhất nên khi tìm bạn đời để kết hôn, tôi luôn xác định sẽ tìm một người đàn ông dễ tính, bao dung được tính xấu của mình, như vậy tính cách hai người có thể dung hòa được với nhau, chứ hai người cùng “cứng” thì chắc chắn khó bền.

Và rồi tôi cũng tìm được người bạn đời như mong muốn. Đó chính là Hoàng. Sau khi kết hôn, anh vẫn chiều chuộng, nhường nhịn tôi hết mực nhưng có một điều tôi chưa hài lòng ở chồng đó chính là đồng lương của anh.

Bỏ nhà đi vì giận chồng, tôi 'nước mắt lưng tròng' khi chứng kiến cảnh tượng sau cánh cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đã kết hôn mấy năm rồi nhưng anh vẫn đi làm công việc hành chính và chưa một lần được thăng chức, tăng lương cho nên vợ chồng tôi chẳng dư dả gì, tiền nợ mua nhà vẫn chưa trả hết nên mãi chưa muốn sinh con. Nhiều lần khuyên chồng nên cố gắng phấn đấu để thăng tiến hơn nữa trong công việc nhưng dường như anh chỉ nghe rồi để vậy chứ chẳng bắt tay vào thực hiện gì cả. Chồng không có ý chí cầu tiến thế này khiến tôi rất khó chịu, đôi lúc còn thấy anh khá “ngứa mắt”.

 

Sau ngần ấy năm chung sống, luôn là tôi mất bình tĩnh với anh, không ngờ hôm nay anh lại “bật” lại tôi. Tức giận, vợ chồng tôi nổ ra “chiến tranh” và sau đó tôi thu dọn quần áo rời khỏi nhà. Thấy tôi bỏ nhà đi, Hoàng cũng chẳng giữ tôi lại, đã vậy thì tôi đi cho anh ta vừa lòng. Trong cơn tức giận, tôi cũng chặn hết số điện thoại, mạng xã hội của chồng luôn.

Tôi tới nhà một người bạn thân, khóc lóc, kể lể về những bất bình trong lòng. Cô ấy không an ủi thì thôi còn mắng tôi dại dột, có phúc mà không biết hưởng. Tới ngày thứ 3, sau khi được bạn thân “giáo huấn”, thúc ép, tôi đành kéo vali về nhà.

Vì không muốn vào cửa đã đụng mặt chồng, tôi về nhà lúc 3 giờ chiều. Tôi đẩy cửa vào theo bản năng mà quên mất giờ này không có ai ở nhà, nhưng cửa lại không hề khóa mà bị một thùng các tông chặn lại. “Sao chồng lại bất cẩn như vậy chứ? Nhỡ có trộm thì sao”, tôi không khỏi than thở.

Bỏ nhà đi vì giận chồng, tôi 'nước mắt lưng tròng' khi chứng kiến cảnh tượng sau cánh cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi vào nhà, tôi nhìn thấy một mảnh giấy nhắn chồng để lại trên bàn:

- Hôm đó sau khi em rời đi anh đã rất hối hận. Sau khi em đi, anh gọi điện cho em không được, nhắn tin em cũng không trả lời, anh thật sự rất lo lắng. Tất cả là lỗi của anh, là anh không tốt. Em đừng giận nữa được không?

Em đi quên mang chìa khóa, anh không biết khi nào em về nên mới dùng thùng các tông chặn cửa lại, sợ rằng khóa cửa em sẽ không vào được nhà. Nếu em đói, có món cháo hạt sen em yêu thích ở trong tủ ấy, anh nấu sẵn rồi, em chỉ việc hâm nóng lại là được thôi.

Em à, anh cũng muốn nói với em rằng, đừng lấy tiêu chuẩn của người khác ra để hành hạ, áp đặt cho mình được không? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cứ vui vẻ tận hưởng những gì mình đang có được không em?

Đọc xong giấy nhắn của chồng, tôi sững sờ hồi lâu rồi bất giác không cầm được nước mắt. Sau khi kết hôn anh luôn chăm chút cho tôi từng li từng tí một, việc nhà anh làm hết, cơm tôi chẳng nấu được mấy bữa vậy mà tôi còn chê trách anh đủ đường. Tôi thật tệ quá mà. Tôi gạt đi nước mắt rồi đi chợ, tôi sẽ nấu một bữa thật ngon để xin lỗi chồng.

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Tôi đau khổ và tuyệt vọng. Có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát. Điều đáng nói là anh vẫn nhắn tin ngọt nhạt, vẫn quan tâm tôi và con trai chu đáo như chưa có chuyện gì xảy ra!

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