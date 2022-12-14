Hạnh phúc khi nghe tin vợ mang thai, được nửa năm thì mẹ bắt ly hôn, tôi 'hóa đá' vì lý do gây sốc này

Sau khi kết hôn, mẹ vẫn quý vợ tôi. Dù không ở chung nhưng hầu như ngày nào bà cũng sang dọn dẹp nhà cửa, cơm nước xong xuôi cho chúng tôi xong mới về. Mẹ tâm sự rất thông cảm cho công việc của hai đứa bận bịu nên cố gắng giúp. Vợ tôi cũng hay tăng ca về muộn nên khi biết chuyện, mẹ lại càng thương hơn. Mẹ âm thầm làm việc mà không phàn nàn một lời nào. Nói chung, mối quan hệ các thành viên trong gia đình tôi khá tốt, hòa thuận và biết yêu thương chứ không như nhiều nhà khác.

Kể từ khi yêu nhau, mẹ đã rất hài lòng về vợ tôi. Bà luôn khen ngợi con dâu khéo léo, tài giỏi lại kiếm ra tiền. Vợ cũng có diện mạo xinh đẹp khiến tôi rất hãnh diện. Mỗi lần đi chơi hay tiệc tùng ở công ty, tôi đều dẫn vợ theo cùng. Ai nấy đều khen tôi có vợ quyển rũ chẳng kém hoa hậu.

Vợ cũng sống biết điều, những ngày lễ tết cô ấy không bao giờ quên tặng quà cho bố mẹ tôi và cả em gái tôi nữa. Hàng tháng, vợ cũng mua quần áo hay biếu thêm tiền cho mẹ tôi tiêu vặt mà không tính toán, cằn nhằn gì. Cuối tuần tôi mà lười đi ra ngoài thì vợ và mẹ tôi lại dắt nhau đi siêu thị mua sắm vui vẻ. Nhìn gia đình tôi, ai cũng ngưỡng mộ.

Vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân, vợ tôi mang thai, đương nhiên cả gia đình đều vui mừng. Thậm chí, mẹ sang luôn nhà chúng tôi ở, sáng nào bà cũng dậy sớm nấu bữa sáng và bữa trưa bổ dưỡng cho con dâu. Biết công ty vợ có tủ lạnh nên bà luôn chuẩn bị đồ ăn tươi để không ảnh hưởng đến thai nhi. Mấy lần nghe vợ kể, cả công ty cô ấy ai cũng ghen tị vì có mẹ chồng tốt.

Chuyện đang yên đang lành thì khi vợ mang bầu được nửa năm, mẹ đột ngột bảo tôi ly dị ngay lập tức. Tôi không thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột của mẹ nhưng bà khăng khăng nói rằng gia đình tôi thật ngu ngốc đã bị vợ tôi lừa đối. Bà còn nói rằng, đứa trẻ không phải con của tôi. Để tôi khẳng định rõ hơn, bà đưa ra bằng chứng là có lần mang cơm đến công ty cho vợ tôi, đã thấy vợ ở trong phòng nói chuyện điện thoại với một người nào đó, nói về đứa trẻ trong bụng và bảo rằng khi ra đời sẽ xét nghiệm ADN.

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Lúc đó, mẹ tôi vờ như không nghe thấy gì nhưng theo lời kể của bà thì vợ tôi thể hiện gương mặt hốt hoảng, luống cuống. Chuyện liên quan đến con cái luôn là mối quan tâm lớn nhất của mẹ tôi, giờ nghe những lời như vậy chắc chắn bà không thể bình tĩnh được. Mấy ngày nay mẹ luôn gây áp lực với tôi rằng phải tìm ra cha đứa bé là ai, nhất định phải ly hôn. Bà bảo: "Không việc gì phải xót xa cho một đứa con dâu không rõ ràng tình cảm như vậy".

Thực ra tôi cũng đang rất sốc vì chuyện này. Lâu nay tôi tuyệt đối tin tưởng vợ giờ lại có chuyện lớn xảy ra, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi có nên hỏi thẳng vợ chuyện đó không hay đợi cho đến khi đứa bé ra đời thì xét nghiệm quan hệ cha con. Mặt khác, có khả năng nào mẹ tôi nghe nhầm câu chuyện không? Ngày sinh cũng không xa giờ tôi rất rối trí quá, bây giờ tôi có nên làm rõ sự việc luôn không?