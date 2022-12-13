Lỡ miệng nói điều không nên nói, tôi bị vợ quy kết tội 'tày đình', mang nỗi oan thấu trời mỗi ngày

Tâm sự 13/12/2022 08:45

Từ hôm đó đến nay vợ tôi sang phòng ngủ chung với con, lúc vui thì không sao, lúc bực bội chuyện gì lại đá xéo đay nghiến tôi về việc tôi khen gái ngành làm tình giỏi.

Trừ những mối tình trước đây, còn sau khi cưới vợ, tôi chỉ biết có vợ mà thôi, chưa từng có một mối quan hệ bất chính nào khiến lòng phải hổ thẹn. Nhưng giờ vợ tôi lại quy kết tôi lừa dối cô ấy làm điều xằng bậy, tôi thực sự không biết phải nói kiểu gì cho vợ tôi tin.

Chuyện là ông hàng xóm gần nhà tôi vài hôm trước bị vợ theo dõi bắt quả tang "đi gái". Sự việc khiến cả góc phố nhỏ ầm ĩ một phen. Anh chồng đổ lỗi tại rượu vào nên không làm chủ được mình, còn cô vợ thì liên tục gào khóc. Nói về gia đình ấy, họ từ trước đến nay vốn được xem là gia đình mẫu mực. Anh chồng có chút vị trí trong nghề nghiệp, chị vợ là kế toán một trường học. Họ có hai con một trai một gái. Người ngoài nhìn vào cuộc sống của họ đều nói họ viên mãn quá sớm. Thế nhưng cuộc sống không ai học được chữ ngờ.

Lỡ miệng nói điều không nên nói, tôi bị vợ quy kết tội 'tày đình', mang nỗi oan thấu trời mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Suốt buổi tối hôm đó vợ tôi cứ xuýt xoa tiếc nuối mãi cho vợ chồng hàng xóm. Gia đình họ vốn ấm êm là thế, vợ chồng vốn đẹp đôi là thế. Giờ chuyện xảy ra như vậy, những ngày sau cuộc sống sẽ như thế nào. Càng nghĩ cô ấy càng tiếc, càng giận ông chồng. Rồi cô ấy bảo tôi đàn ông sao mà kỳ lạ, ở nhà có vợ đẹp con xinh lại đâm đầu vào gái gú. Nếu là ngoại tình, là nảy sinh tình cảm thì là một nhẽ. Đây lại chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý với một người lạ hoắc chả có tình cảm gì trong khi vấn đề đó thì ở nhà có vợ đấy thôi. Cớ làm sao cứ làm những chuyện không thể chấp nhận được như vậy. Thật là không tài nào hiểu nổi.

Tôi nghe vợ thắc mắc liền nhanh nhảu nói: "Em thì hiểu làm sao được chuyện đấy. Vấn đề không phải là vợ đẹp vợ xinh. Vấn đề không chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý. Vấn đề ở chỗ "một cái lạ bằng tạ cái quen". Nếu nói về kỹ năng và nghệ thuật chăn gối thì các bà vợ làm sao bằng được "gái ngành". Cho nên đàn ông dù gia đình hạnh phúc thỉnh thoảng vẫn ham "đổi gió" là vì thế.

Lỡ miệng nói điều không nên nói, tôi bị vợ quy kết tội 'tày đình', mang nỗi oan thấu trời mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi nói những câu ấy, mục đích duy nhất chỉ là muốn giải đáp thắc mắc của vợ tôi về việc tại sao đàn ông yêu vợ, có vợ đẹp vợ ngoan vẫn "đi đổi gió", hoàn toàn không hề nghĩ giông bão sắp ập xuống đầu mình. Chỉ đến khi tôi nhìn vợ tôi, thấy sắc mặt cô ấy thay đổi mới biết, nhưng muộn mất rồi.

Vợ tôi nói, lời nói rít qua kẽ răng:

- Anh có vẻ am hiểu chuyện này quá nhỉ. Còn biết kỹ năng chăn gối của "gái ngành" hơn hẳn các bà vợ. Làm sao anh biết được điều đó nếu như không phải anh cũng từng đã trải qua việc đó rồi.

- Không, không. Có những chuyện không phải cứ làm mới biết. Đôi khi không cần nhảy vào lửa vẫn biết lửa bỏng, không cần nằm lên đệm vẫn biết đệm êm mà. Vả lại những chuyện kiểu đó người ta chả bàn tán đầy ra, đâu phải cứ phải trải qua mới biết.

- Thôi anh đừng có ngụy biện nữa. Đàn ông các anh, thằng nào cũng giống thằng nào, chỉ biết đến bản thân, không coi gia đình vợ con ra cái gì cả. Đến khi nhà cửa tan nát mới biết sai, mới hối lỗi thề thốt thì còn thay đổi được gì nữa. Anh xem gương hàng xóm đó mà liệu, kẻo có ngày vợ kêu con khóc, thiên hạ cười cho thối mặt không dám ngẩng lên, vớ vẩn lại mang bệnh tật về cho tôi thì anh chỉ có chết.

 

Từ hôm đó đến nay vợ tôi sang phòng ngủ chung với con, lúc vui thì không sao, lúc bực bội chuyện gì lại đá xéo đay nghiến tôi về việc tôi khen gái ngành làm tình giỏi. Nếu mà có cách nào thu lại được những lời đã nói, giá nào tôi cũng cố làm cho bằng được, chứ chỉ nghe vợ nói thôi cũng đủ mệt mỏi rồi.

Hốt hoảng khi thấy chị dâu đang mang thai nằm dưới nền nhà lúc nửa đêm, nguyên nhân thật sự được tiết lộ

Hốt hoảng khi thấy chị dâu đang mang thai nằm dưới nền nhà lúc nửa đêm, nguyên nhân thật sự được tiết lộ

Từ sau khi cưới, anh tôi thường xuyên đi công trình nên vắng nhà liên tục. Nhiều lần chị dâu tâm sự, nói cuộc sống hôn nhân rất tẻ nhạt, buồn chán khi chị chỉ quanh quẩn trong nhà một mình. Chị khuyên anh tìm việc khác ở gần nhà nhưng anh không chịu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 13 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 13 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa