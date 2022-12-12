Đêm tân hôn mở tủ cất đồ, tôi suýt ngất xỉu ngay tại chỗ khi thấy thứ này lấp ló bên trong

Tâm sự 12/12/2022 14:52

Tôi mới là người chủ động muốn cưới vì sợ mất người đàn ông tốt như vậy. Chứ chồng tôi thì vẫn bảo đợi thêm thời gian nữa tìm hiểu cho kỹ kẻo sau này lại ân hận. 

Có chuyện này em khó nghĩ mà chẳng dám kể với ai các chị ạ. Em lấy chồng xa. Suốt thời gian yêu cho đến lúc cưới chỉ vẻn vẹn có nửa năm thôi. Trong nửa năm ấy, em về nhà chồng chơi được 3 lần, cho nên có nhiều chuyện họ cố giấu thì em cũng không thể biết được. 

Nói về chồng em thì năm nay 33 tuổi, lúc quen nhau, anh giới thiệu là trai tân và cũng có công việc ổn định rồi. Thực ra thời buổi bây giờ, đàn ông tuổi đó vẫn chưa lấy vợ cũng không có gì lạ cả. Tuy nhiên khi mới yêu, em cũng gặng hỏi sao đến giờ anh mới lấy vợ. Chồng em ngập ngừng nói: “Duyên chưa đến thì chưa cưới thôi em. Cả nhiều người họ cũng ích kỷ, có những chuyện họ không thông cảm được nên vừa về nhà anh là đã bỏ chạy”.

Em hỏi đó là gì, anh lại lảng sang chuyện khác. Sau đó về chơi, em nghĩ có lẽ do bố mẹ anh ly hôn nên người ta mới không thích chăng? Còn bản thân chồng em, anh là người biết lo nghĩ.

Nói thật, em mới là người chủ động muốn cưới vì sợ mất người đàn ông tốt như vậy. Chứ chồng em thì vẫn bảo đợi thêm thời gian nữa tìm hiểu cho kỹ kẻo sau này lại ân hận. 

Đêm tân hôn mở tủ cất đồ, tôi suýt ngất xỉu ngay tại chỗ khi thấy thứ này lấp ló bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm cưới, nhà trai ai cũng khen em là vừa đẹp người vừa đẹp nết. Có bà thím bên nhà chồng cứ nắm tay em mà tâm sự: “Cháu chọn đúng người rồi đấy. Thằng Quang nó cũng thiệt thòi nhiều rồi”.

Lúc đó em cũng có thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Để rồi nhá nhem tối hôm ấy, khi em đang cất quần áo vào trong tủ thì thấy một đứa bé lấp ló bên trong. Ánh sáng mờ mờ, thằng bé lại nhìn em chằm chằm nữa, thế là em thần hồn nát thần tính liền vứt hết quần áo đấy hét ầm lên, suýt nữa lăn ra ngất xỉu luôn. Đúng lúc đó thì chồng em chạy vào, anh quát: “Sao con lại ở đây? Xuống nhà chơi đi chứ”.

Đứa bé đó nhìn rất giống chồng em nhưng lạ một cái là em chưa gặp bao giờ. Thấy em cứ đứng trơ người ra, chồng mới giải thích và nói một chuyện động trời.

Hóa ra trước kia anh và người yêu cũ có con với nhau. Sau đó sinh xong, cô ta để con cho chồng em rồi không bao giờ về nhận nó cả. Kể từ đó, chồng em nuôi thằng bé và đến giờ là được 6 năm rồi. 

Những cô gái ở gần biết chuyện nên chẳng ai cưới chồng em cả. Chỉ có em là ở xa nên không biết gì nên mới yêu và nhận lời cầu hôn. Hơn nữa khi quen nhau, mẹ anh cũng bảo không muốn để cho em biết mọi chuyện nên cứ lần nào em đến là lại đưa thằng bé sang nhà chị gái anh chơi.

Trời ơi, em biết ăn nói với gia đình mình thế nào đây? Rằng chồng em có con riêng, và đứa bé đó đã 6 tuổi rồi. Còn bản thân em nữa, bây giờ tự dưng lại phải nuôi con riêng của chồng hay sao?

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Vậy là hai đứa cưới nhau trong sự ủng hộ của tất cả mọi người, nhà trai xin tổ chức chung ở nhà hàng lớn trong thành phố. Nhà con rể giàu nên đặt lễ đen cũng lớn lắm, dàn xe rước dâu khiến ai nấy cũng trầm trồ. Đúng ngày vui của con thì Thắng, bố mẹ, anh chị Thắng lại tới đám cưới. Họ ăn mặc bảnh bao và giới thiệu mình là đằng nội của cô dâu.

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