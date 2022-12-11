Hùng hổ cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi thất kinh khi mở cửa nhà nghỉ, danh tính thực sự khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 11/12/2022 14:10

Tôi nhận ra anh là người đàn ông tốt, có thể khiến tôi gửi gắm cả đời này. Sau hơn 1 năm tìm hiểu, hai đứa quyết định đưa nhau về ra mắt. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều rất ủng hộ. Chúng tôi kết hôn sau đó.

Tôi vốn là người con gái cá tính, thẳng thắn nên có nhiều bạn tốt đặc biệt là bạn khác giới. Tuy nhiên, tôi có gu ăn mặc đẹp, phong cách nhưng không làm mất đi sự dịu dàng của người con gái. Đàn ông theo đuổi tôi rất nhiều. Phải nói tôi may mắn khi gặp được người chồng hiện tại. Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, sống có trước có sau, công việc của anh lại tốt. Ngày đầu gặp tôi anh đã say như điếu đổ vì có lẽ tôi đúng gu con gái anh thích. Từ hôm đó, anh liên tục nhắn tin, gọi điện, nói chuyện với tôi khiến tình cảm mỗi ngày một gắn bó.

 

Tôi nhận ra anh là người đàn ông tốt, có thể khiến tôi gửi gắm cả đời này. Sau hơn 1 năm tìm hiểu, hai đứa quyết định đưa nhau về ra mắt. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều rất ủng hộ. Chúng tôi kết hôn sau đó.

Anh tôn trọng các mối quan hệ của tôi kể cả những người bạn thân khác giới. Vì vậy dù lấy chồng nhưng tôi vẫn luôn được tự do cà phê, nói chuyện với bạn bè. Bố mẹ chồng tôi cũng rất tâm lý, chu đáo, đặc biệt là bố chồng. Ông lúc nào cũng nói đạo lý, dạy bảo và nhắc nhở con cái phải sống cho trọn đạo hiếu. Tôi kính trọng bố chồng và rất biết ơn ông.

Hùng hổ cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi thất kinh khi mở cửa nhà nghỉ, danh tính thực sự khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, bạn tôi có chuyện không vui nên hay liên lạc. Tôi cũng nói với chồng rằng đó là cậu bạn rất thân từ thời đại học để anh khỏi hiểu lầm. Anh rất vui vẻ để tôi chia sẻ với bạn. Lần đó, bạn hẹn tôi đi cà phê tâm sự nói vợ mình ngoại tình. Bạn muốn tôi đi cùng để bắt gian tại trận. Vốn không chấp nhận chuyện ngoại tình, tôi rất hào hứng đi với bạn và cũng là muốn giúp bạn giải quyết mọi chuyện. Đàn ông ngoại tình đã đáng sợ, đàn bà ngoại tình còn khó chấp nhận hơn. Hơn nữa, bạn thân tôi lại là người vô cùng tốt, giỏi giang, đẹp trai. Cậu ta còn chưa ngoại tình mà vợ lại đã tính chuyện lăng nhăng. Tôi hỏi tại sao thì bạn tôi bảo không hiểu, chỉ biết đã nhìn thấy vợ đi với người ta nên muốn đến tận nơi xem tình hình.

Khi bước chân vào nhà nghỉ đó với danh nghĩa thuê phòng, chúng tôi gõ cửa phòng mà anh bạn tôi đọc được thông tin trong điện thoại của vợ. Cô ấy vừa mở cửa ra thì hốt hoảng, mặt tái xanh không còn giọt máu. Thấy chồng và bạn chồng đứng trước mặt, cô ta lao vào mặc thêm đồ. Vừa bước chân vào xem mặt tình địch của bạn, tôi chết đứng thấy người đàn ông đó.

Không ai khác đó là bố chồng của tôi. Người đàn ông đạo mạo, hay nói đạo lý, răn dạy các con về cách làm người thì bây giờ lại đi ngoại tình với một cô gái trẻ đáng tuổi con mình? Tôi đứng hình ở đó không biết bao nhiêu lâu vì không thể nói được câu nào, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Hùng hổ cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi thất kinh khi mở cửa nhà nghỉ, danh tính thực sự khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay, cậu bạn thân mới biết đó là bố chồng tôi. Dù trước giờ tôi luôn ca ngợi bố chồng với cậu ấy nhưng lại chưa từng cho xem mặt. Sau khi rõ ngon ngành, cậu ấy bảo tôi ra về trước. Tối hôm đó, ngồi cùng mâm cơm, tôi chỉ muốn tuôn ra hết mọi chuyện. Vì sao mẹ chồng tôi bao năm nay không ưng gì bố chồng dù lúc nào tôi cũng thấy bố ân cần, có lẽ lý do là đây. Làm vợ chồng bao năm, mẹ tôi có thể đã hiểu hết trong lòng ông nghĩ gì, không như những gì ông nói.

Tôi phân vân không biết có nên nói chuyện này với chồng. Tối đó, bố chồng nhắn tin cho tôi nói xin lỗi và van xin tôi giữ bí mật chuyện này. Đúng là tôi không biết làm thế nào vì ông cũng đã nhiều tuổi. Chuyện bại lộ liệu ông còn mặt mũi nào đối diện với con cái, xóm giềng. Nhưng cũng từ hôm đó, tôi chẳng còn muốn nói chuyện với ông.

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