Rủ bạn thân ngủ lại vì vợ đi công tác, giữa đêm nhìn việc cậu ta làm bên giường mà tôi 'sốc đến tận óc'

Tâm sự 10/12/2022 20:16

Buồn ngủ quá, tôi lập tức chìm vào giấc mộng. Không biết ngủ được bao lâu tỉnh lại, tôi giật mình khi thấy Hoàng đứng bên giường nhưng quay lưng về phía mình. 

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay tròn 8 tháng. Chúng tôi vẫn chưa mua được nhà, mức lương hai vợ chồng đều không cao lắm, chẳng biết bao giờ mới gom góp đủ tiền để tậu một tổ ấm xinh xắn.

Mấy hôm trước vợ tôi đi công tác 3 ngày. Tôi ở nhà rảnh rỗi, buổi tối gọi điện cho cậu bạn thân tên Hoàng, rủ cậu ta đi nhậu cho vui. Hoàng biết vợ tôi vắng nhà liền đề nghị mua đồ nhắm đến nhậu cho thoải mái. Tôi vui vẻ đồng ý. Hai đứa vừa nhậu vừa trò chuyện. Đánh bay chỗ mồi nhậu và chai rượu Hoàng mang đến thì cũng đã muộn mà chúng tôi ngà ngà say cả rồi. Tôi và Hoàng bảo nhau đi ngủ. Nhà thuê nhỏ chỉ có một phòng ngủ, tôi cùng Hoàng ngủ chung trên chiếc giường của vợ chồng tôi.

Buồn ngủ quá, tôi lập tức chìm vào giấc mộng. Không biết ngủ được bao lâu tỉnh lại, tôi giật mình khi thấy Hoàng đứng bên giường nhưng quay lưng về phía mình. 

Rủ bạn thân ngủ lại vì vợ đi công tác, giữa đêm nhìn việc cậu ta làm bên giường mà tôi 'sốc đến tận óc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hắt vào, tôi thấy Hoàng đang cầm một thứ gì đó trên tay. Tôi cảm thấy rất lạ lùng, lúc ấy vừa tò mò lại như có linh tính mách bảo nên quyết im lặng dõi theo Hoàng chứ không lên tiếng đánh động cậu ta. Khi ánh mắt quen với bóng tối, tôi giật mình nhận ra món đồ trên tay Hoàng chính là chiếc váy ngủ của vợ!

Hoàng cầm trên tay đưa lên mũi ngửi rồi áp vào má vào mặt đầy yêu thương trìu mến, tôi bàng hoàng sững sờ không thể tin nổi. Tôi nhớ trước khi Hoàng đến, biết cậu ta sẽ ngủ lại nên đã dọn dẹp đồ của vợ cất hết vào tủ. Rõ ràng Hoàng nhân lúc tôi ngủ đã mở tủ quần áo lấy đồ vật riêng tư của vợ tôi ra.

 Hoàng không phải là một kẻ biến thái, tôi có thể chắc chắn điều đó. Bởi vì với vẻ ngoài và công việc của Hoàng, cậu ta có thể dễ dàng lấy lòng được bất kì người phụ nữ nào mà cậu ta thích. Thực tế là hiện tại vây quanh Hoàng cũng không thiếu những người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm. 

Vậy nên chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho hành động của Hoàng, đó chính là cậu ta thích vợ tôi. Tuy nhiên đó là vợ của bạn thân, Hoàng đành im lặng che giấu tình cảm của mình. 

Rủ bạn thân ngủ lại vì vợ đi công tác, giữa đêm nhìn việc cậu ta làm bên giường mà tôi 'sốc đến tận óc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ lại tất cả lời nói cử chỉ và thái độ của Hoàng. Cậu ta rất hiếm khi chủ động hỏi về vợ tôi nhưng mỗi khi tôi kể về cô ấy thì Hoàng đều chăm chú lắng nghe với một thái độ rất dịu dàng, trìu mến. 

 

Có lẽ được ngủ trong căn phòng có nhiều dấu vết của người phụ nữ mình thích, Hoàng đã không làm chủ được bản thân. Tôi im lặng quan sát Hoàng, còn cậu ta thì cầm cái váy ngủ ấy rất lâu, sau mới đầy tiếc nuối cất vào tủ rồi lên giường nằm cạnh tôi. Tôi không vạch trần Hoàng ngay lúc ấy vì quá sốc, không biết phải đối diện với sự thật đấy ra sao. Hơn nữa nhìn vào thái độ của Hoàng thì biết cậu ta vào vợ tôi không có chuyện gì, tất cả chỉ là đơn phương từ phía Hoàng mà thôi. 

Sáng hôm sau, Hoàng tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Có nên tuyệt giao không chơi với Hoàng nữa để bảo vệ gia đình? Thật sự tôi rất lo lắng vì Hoàng hơn tôi về mọi mặt. Giờ vợ chưa biết gì, nếu biết có người đàn ông hơn hẳn chồng thích mình, liệu cô ấy có bị lung lay?

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