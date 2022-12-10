Sung sướng lấy được trai tân, bất ngờ mẹ chồng hét thất thanh, tôi liền bủn rủn tay chân khi phát hiện được sự thật động trời này

Tâm sự 10/12/2022 13:02

Sáng sớm, đang ngủ say tôi giật thót nghe được tiếng hét thất thanh dưới nhà vọng lên, rõ ràng là tiếng của mẹ chồng tôi.

Tôi ly hôn chồng vì khó có con, anh ta ngoại tình có con riêng bên ngoài, về nhà đòi chia tay. Ngậm đắng nuốt cay ly dị, tôi lao vào làm việc không ngừng nghỉ. Sau 3 năm đã tích lũy được số vốn kha khá, vừa đi làm vừa kinh doanh thêm.

Tôi quen Thắng 2 năm trước nhưng cách đây nửa năm mới chính thức trở thành người yêu. Hiện tại chúng tôi vừa làm đám cưới được 1 tuần. Thắng là trai tân đàng hoàng, sức khỏe bình thường, anh đẹp trai lại khéo léo lắm. Tôi hơn Thắng 1 tuổi, về mọi mặt đều không xứng với chồng. Song Thắng nói anh thương tôi, anh không ngại chuyện tôi khó có con, cưới về hai đứa chữa chạy là được, giờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại lắm.

Sung sướng lấy được trai tân, bất ngờ mẹ chồng hét thất thanh, tôi liền bủn rủn tay chân khi phát hiện được sự thật động trời này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ Thắng ban đầu phản đối nhưng không lay chuyển được con trai, bà đành đồng ý. Tôi có kinh tế, ngoài đôi nhẫn cưới Thắng mua, còn lại mọi chi phí đều do tôi bỏ ra, đến tiền dẫn cưới gia đình anh mang đến nhà gái cũng do tôi đưa. Tôi hoàn toàn vui vẻ tự nguyện.

Đêm tân hôn, dù hai đứa đã thuộc về nhau trước đó nhưng Thắng vẫn tỉ mỉ, lãng mạn và chu đáo, dành cho tôi một đêm tân hôn khó quên. Nửa đêm, hai đứa mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng sớm, đang ngủ say tôi giật thót nghe được tiếng hét thất thanh dưới nhà vọng lên, rõ ràng là tiếng của mẹ chồng tôi. Thắng ậm ừ không muốn dậy, tôi bèn xuống nhà xem có chuyện gì. Tôi nhìn bộ dạng của mẹ chồng mà kinh hãi. Trên tay bà đang bế một đứa bé nhỏ xíu, chắc chỉ mới sinh không lâu.

 

Tôi bước nhanh đến, phát hiện có 1 tờ giấy rơi trên đất, mở ra xem mới biết là lá thư mà mẹ đứa bé để lại. Nhưng càng đọc tôi càng bủn rủn cả chân tay. Trong thư nói rõ cô ta là người yêu cũ của Nghĩa, bị anh ta bỏ rơi phũ phàng cách đây hơn nửa năm, dù biết cô ta đã mang thai mấy tháng.

Sung sướng lấy được trai tân, bất ngờ mẹ chồng hét thất thanh, tôi liền bủn rủn tay chân khi phát hiện được sự thật động trời này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đứa bé này đã được 1 tháng, cô ta còn trẻ, còn muốn tìm hạnh phúc khác nên đưa trả cho Thắng nuôi. Anh là bố ruột của đứa bé nên phải có trách nhiệm.

Chuyện này không thể nói dối được vì chỉ cần đi xét nghiệm ADN là rõ ngay đứa bé có phải con Thắng hay không. Mẹ chồng bảo nghe tiếng gọi bên ngoài bà bèn ra mở cửa, người kia thấy bà xuất hiện liền bỏ em bé lại đi luôn. Ban đầu bà không biết, lúc nhìn thấy là một đứa trẻ mới hét lên. Chuyện người yêu cũ Nghĩa, bà không hay biết gì.

Lát sau chính miệng Thắng xác nhận có chuyện đấy, anh ta bảo dù sao cũng là con ruột, mẹ nó không cần thì anh ta phải nuôi. Anh ta gọi điện cho cô người cũ, họ nói chuyện một hồi rồi anh tuyên bố từ giờ đứa bé sẽ ở đây, do tôi với mẹ phụ nhau chăm sóc. “Em có con đâu, chẳng cần đẻ cũng có con nuôi, sướng thế còn gì!”, Thắng buông 1 câu khiến tôi không thể tưởng tượng được.

Chuyện đã đến nước này, dù đau khổ khi bị Thắng lừa dối nhưng tôi đành cắn răng chấp nhận con riêng của anh. Có điều tôi nhận ra dường như sau đám cưới Thắng thay đổi hẳn thái độ với vợ, không còn quan tâm, yêu thương tôi như trước. Cảm giác như Thắng đến với tôi vì thấy tôi có điều kiện vậy.

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Buồn chán nhiều ngày trời, khóc lên khóc xuống khi biết sự thật về chồng. Tôi cũng thử tìm hiểu và thay đổi bản thân, cố gắng chăm chút hơn về bản thân, cố mặc những bộ đồ gợi cảm, có những lời nói, tin nhắn "gạ gẫm" chồng… nhưng càng làm, tôi lại càng thấy mình gượng ép, hư hỏng.

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