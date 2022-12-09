Chồng lao vào các cuộc tình 'chớp nhoáng', tôi như người mất hồn, chỉ biết thẫn thờ khi biết lý do thực sự

Tâm sự 09/12/2022 15:55

Buồn chán nhiều ngày trời, khóc lên khóc xuống khi biết sự thật về chồng. Tôi cũng thử tìm hiểu và thay đổi bản thân, cố gắng chăm chút hơn về bản thân, cố mặc những bộ đồ gợi cảm, có những lời nói, tin nhắn "gạ gẫm" chồng… nhưng càng làm, tôi lại càng thấy mình gượng ép, hư hỏng.

Cuộc sống hôn nhân của tôi đang yên ổn thì nhận được những bất thường đến từ chồng, anh ấy thờ ơ, kém nhiệt huyết với vợ con hẳn đi, ngay cả gần gũi vợ cũng tìm đủ lý do để từ chối. Và rồi cho đến một hôm, tôi choáng váng khi biết chồng mình lăng nhăng với nhiều phụ nữ bên ngoài.

Tôi không ngờ, một người đàn ông vốn tử tế, đạo mạo như anh lại là con người như thế. Chẳng khác nào kẻ lăng nhăng đến bệnh hoạn, chồng tôi lên giường với nhiều người phụ nữa khác, là đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, thậm chí là những người chỉ biết ở trên mạng xã hội… Chồng tôi tỏ ra hào hứng, mê hoặc thể xác với những người mới lạ, cốt chỉ để thỏa mãn chuyện đó.

Không để chồng mãi như thế được, tôi đưa ra hàng loạt bằng chứng bóc mẽ chồng là kẻ lăng nhăng, anh ấy điềm tĩnh đáp trả: "Tôi với những người bên ngoài chỉ là thỏa mãn thể xác, không yêu nhau, không ràng buộc bởi tiền bạc hay tình cảm. Tôi không thấy hứng thú với cô thì tôi đi tìm người khác. Tôi là đàn ông, không thể chịu đựng được cuộc sống hôn nhân kém lãng mạn, kém cảm xúc vợ chồng".

 

Chồng lao vào các cuộc tình 'chớp nhoáng', tôi như người mất hồn, chỉ biết thẫn thờ khi biết lý do thực sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi chồng tôi kể ra hàng loạt những điểm xấu, những thói quen của tôi mà anh ấy cho là nguyên nhân dẫn đến chuyện đi tìm phụ nữ bên ngoài. Anh ấy quy kết tôi từ ngày cưới nhau, những lần vợ chủ động chuyện chăn gối chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ khi có con nhỏ ăn mặc luộm thuộm, người hôi, khai mùi nước tiểu của con… Nhiều lần phải năn nỉ vợ mới được thỏa mãn. Những điều chồng nói khiến tôi rất bất ngờ.

Tôi biết, chồng có đổ lỗi thế nào cho tôi thì lỗi sai cũng thuộc về anh ấy. Cho dù tôi xấu, già thì việc ngoại tình chỉ có thể là sự cố tình của anh ta thôi. Lỗi do tôi một, nhưng chắc chắn một điều là bản chất lăng nhăng trong con người chồng tôi đã trỗi dậy, anh ấy đi tìm không chỉ một và với nhiều cuộc "tình một đêm" và tự cho mình cái quyền nghĩ rằng làm thế mà không ảnh hưởng đến vợ con.

Chồng lao vào các cuộc tình 'chớp nhoáng', tôi như người mất hồn, chỉ biết thẫn thờ khi biết lý do thực sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Buồn chán nhiều ngày trời, khóc lên khóc xuống khi biết sự thật về chồng. Tôi cũng thử tìm hiểu và thay đổi bản thân, cố gắng chăm chút hơn về bản thân, cố mặc những bộ đồ khêu gợi, có những lời nói, tin nhắn "gạ gẫm" chồng… nhưng càng làm, tôi lại càng thấy mình gượng ép, hư hỏng.

Tôi bị ám ảnh chuyện chồng ăn ngủ với người phụ nữ khác sau lưng mình, tôi không sẵn sàng làm chuyện ấy với chồng. Tôi khóc khi chồng đang ôm ấp, anh ấy buông tôi ra và giận dữ bỏ ra ngoài ban công, lầm bẩm những câu chửi tục. Tôi chỉ biết ôm gối khóc òa như một đứa trẻ.

 

Hôn nhân của tôi ngày càng nguội lạnh, chồng tôi vẫn cứ tiếp tục lăng nhăng bên ngoài mặc cho vợ con phản đối. Chúng tôi vẫn ngủ chung giường nhưng cả tháng không làm chuyện đó. Giờ tôi không biết phải làm sao để cải thiện được cuộc sống hôn nhân, cứ mất niềm tin, nhạt nhòa thế này thì dễ tan vỡ hạnh phúc. Sống với người chồng lăng nhăng như vậy, tôi có nên chấp nhận anh ta hay chủ động ly hôn?

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Mấy hôm trước vừa đi công tác về, tối đó tôi muốn gần gũi mà bị vợ từ chối. Tôi tím tái khi phát hiện ra có một vết tím ở eo vợ. Dấu vết hơi khuất ở phía sau, có lẽ vợ cũng không phát hiện ra.

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