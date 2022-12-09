Lạc đường vô nhầm tòa nhà chung cư, tôi choáng váng bắt gặp cảnh tượng động trời của chồng với gái lạ

Tâm sự 09/12/2022 14:56

Biết được chồng có bồ rồi, nên tôi nhờ người theo dõi biết họ hay gặp nhau ở đâu, vào khách sạn nào… Từ hôm đó đến nay tâm trạng tôi thật ngổn ngang.

Tôi và chồng tôi bằng tuổi nhau. Ở độ tuổi 38, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá đầy đủ, một căn nhà khá rộng, đầy đủ tiện nghi ở trung tâm thành phố. Chồng tôi cũng có xe hơi đắt tiền để phục vụ công việc và gia đình. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi cũng tạm hài lòng về cuộc sống của mình. Hơn tất cả, chúng tôi đã có hai nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ.

Trong cuộc sống vợ chồng, mặc dù cũng có lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, không hài lòng về điều gì đó của nhau, nhưng cũng được giải quyết nhanh, không để xảy ra xích mích, giận dỗi kéo dài. Cũng thật may, ở độ tuổi này, cả hai vợ chồng đều chín chắn nên rất nhường nhịn nhau, tất cả vì con cái mà bỏ qua những cái nhỏ nhặt.

Lạc đường vô nhầm tòa nhà chung cư, tôi choáng váng bắt gặp cảnh tượng động trời của chồng với gái lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu ngưỡng cửa trung niên, tôi cũng khá lo lắng bởi đã bước sang giai đoạn không còn xuân sắc. Ý thức được về điều này, tôi cũng chịu khó tập luyện giữ gìn vóc dáng, dưỡng nhan để không bị "lép vế" trước chồng. Bởi anh ấy càng ngày càng phong độ, lịch lãm và rất trưởng thành.

Mỗi lần đi gặp các bạn, tôi lại bị trêu là phải để ý giữ chồng cho thật chặt vì anh ấy ngày càng "ngon trai" hơn trước. Tôi chỉ biết phì cười, vì tôi rất tin tưởng chồng. Nhưng thực ra tôi đã lầm, vì quá yêu chồng nên mới nghĩ vậy chứ thực tế chồng tôi lại không như vậy.

Cách đây một tuần, một lần đến thăm hỏi chị bạn làm cùng công ty bị ốm, tôi vô tình đi nhầm tòa nhà trong khu đô thị có nhiều tòa chung cư cao cấp có hình dáng giống nhau. Khi đang loay hoay tìm chỗ để xe máy trong tầng hầm, tôi thấy chiếc xe ô tô quen, nhìn kỹ biển số thì đúng là xe của chồng mình. Đang thắc mắc, định rút điện thoại ra gọi trêu chồng thì nhìn ra phía trước chỉ cách tôi vài chục mét là hình ảnh chồng tôi đang cầm tay một cô gái khá trẻ đẹp, hai người họ thỉnh thoảng lại quay sang ôm hôn, sờ soạng nhau khi vào lối thang máy tầng hầm đang vắng vẻ.

Lạc đường vô nhầm tòa nhà chung cư, tôi choáng váng bắt gặp cảnh tượng động trời của chồng với gái lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đứng ngây người ra vì sốc, cố trấn tĩnh, tôi lấy điện thoại ra định chụp lại ảnh, nhưng để kiểm tra xem có phải chồng mình không, tôi bấm gọi cho chồng và thấy anh ta rút điện thoại ra xem rồi tắt, sau đó nhắn tin lại cho tôi là đang bận họp. Vậy là đã rõ, người đó chính là chồng tôi. Khi tôi đuổi theo thì họ đã vào thang máy đi lên trên. Lúc đó tôi nghĩ, có đuổi theo cũng khó kịp được họ, nên đành ra về.

Cả ngày hôm đó tôi rất sốc, không thể ngờ rằng chồng mình lại phản bội vợ con. Tôi cũng tự xem lại trong thời gian gần đây thì đúng là chồng tôi có một số biểu hiện bất thường như: hay đi về muộn, thỉnh thoảng còn gọi điện báo có việc đột xuất phải đi xa hôm sau mới về, dù bận nhưng lại đưa ít tiền cho vợ hơn trước

Biết được chồng có bồ rồi, nên tôi nhờ người theo dõi biết họ hay gặp nhau ở đâu, vào khách sạn nào… Từ hôm đó đến nay tâm trạng tôi thật ngổn ngang. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện rủ thêm người ập vào bắt quả tang chồng ngoại tình rồi ly hôn. Song cũng lại nghĩ bỏ nhau rồi, các con sẽ chịu khổ. Rất sốc và thất vọng về chồng, tôi phải làm gì bây giờ? 

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Người ta thường nói rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, dù ở độ tuổi nào cũng có quyền được yêu. Đành rằng điều đó chẳng hề sai nhưng khi nhìn vào thực tế, tuổi tác chênh lệch quá lớn sẽ gây ra không ít vấn đề. Đặc biệt, nỗi khổ chồng già vợ trẻ có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu nhất.

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