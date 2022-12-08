Đang thiu thiu ngủ, tôi há hốc miệng khi thấy dòng tin nhắn 'Chồng em ngủ chưa?' từ số máy lạ

Tâm sự 08/12/2022 09:55

Ngay khi vợ chồng đang thiu thiu ngủ thì có điện thoại báo tin nhắn. Tin nhắn từ số máy lạ hoắc với nội dung: "Anh đến đón em nhé. Chồng em ngủ chưa".

Gần 12 giờ đêm khi vợ chồng đang thiu thiu ngủ thì có điện thoại báo tin nhắn. Tin nhắn từ số máy lạ hoắc với nội dung: "Anh đến đón em nhé. Chồng em ngủ chưa". Ngay lập tức, chồng tôi ngồi phắt dậy liền giật điện thoại từ tay tôi.

Anh bấm gọi điện ngay với số máy đó và bật loa ngoài để tôi cùng nghe. Đầu dây ở bên kia có tiếng một người đàn ông. Anh ta nhẹ nhàng xin lỗi vì đã gửi nhầm tin nhắn đến số máy. Thế nhưng chồng tôi dường như không quan tâm tới điều đó.

Anh đã xối xả nói lớn người đàn ông ở phía đầu dây kia rằng đã bồ bịch với vợ người khác còn làm bộ làm tịch nhầm lẫn để chối tội. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chắc cũng ngỡ ngàng trước cách ứng xử của một người không hề quen biết. Và sau đó họ tắt máy, nhưng chồng tôi vẫn gọi tới hàng chục cuộc điện thoại.

Đang thiu thiu ngủ, tôi há hốc miệng khi thấy dòng tin nhắn 'Chồng em ngủ chưa?' từ số máy lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Số điện thoại kia "ngoài vùng phủ sóng", không gọi được chông quay sang tra tấn tôi. Anh vặn vẹo đủ đường dù tôi đã hết lời giải thích. Tôi không hề biết chủ nhân số điện thoại kia là ai, tôi cũng chẳng có cái gan lừa dối chồng để đi cặp bồ. Hơn nữa phía đầu dây bên kia cũng đã xin lỗi về nhắn nhầm rồi mà anh vẫn còn nghi ngờ.

Mặc cho tôi nói, anh dứt khoát nói tôi không có lửa làm sao có khói. "Bị bắt tận tay day tận trán thế này mà trơn tru chối tội, còn cả vú lấp miệng em. Nếu không chắc còn ghê gớm hơn" – anh đay nghiến tôi.

Mệt mỏi trước những lời chồng nói, tôi chán nản ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ. Vừa làm vậy, anh lao theo vừa không ngớt lời nguyền rủa vừa đánh tôi.

Đang thiu thiu ngủ, tôi há hốc miệng khi thấy dòng tin nhắn 'Chồng em ngủ chưa?' từ số máy lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng dậy, tôi chưa kịp đánh răng rửa mặt đã thấy cả bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng có mặt ở nhà của hai vợ chồng. Chồng tôi sau đó kể hết tội này đến tội khác của tôi, và cuối cùng là nói tôi ngoại tình.

Trước mặt bố mẹ hai bên, tôi đã kể hết mọi chuyện. "Tình ngay lý gian", bố mẹ tôi dù tin con đến mấy vẫn không biết làm sao để bớt cơn giận của anh chồng ghen tuông. Không thể chịu được, tôi đã bỏ tới nhà bạn thân xin "tá túc" để chồng bớt cơn giận.

Tôi đã vô cùng chán nản vì chúng tôi đã ở với nhau mấy năm trời mà anh vẫn không tin tưởng tôi. Dù vợ chồng chưa có con, nhưng tôi chưa bao giờ phản bội tình yêu của chồng mà chồng tôi không hề hiểu. Anh ấy có thể nổi cơn ghen bất cứ lúc nào dù rất nhỏ nhặt.

Cứ nghĩ nhiều năm chưa có con là vì chồng, nhưng sự thật được phơi bày lại khiến tôi đau đớn

Cứ nghĩ nhiều năm chưa có con là vì chồng, nhưng sự thật được phơi bày lại khiến tôi đau đớn

Tôi nghe xong choáng váng không hiểu là em chồng đang nói với mình những gì. Lúc sau tôi hỏi rõ thì cô ấy mới nói hết sự tình.

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