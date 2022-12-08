Sắp tái hôn, mẹ chồng cũ đưa một thứ khiến tôi 'bủn rủn chân tay', lập tức hủy đám cưới

Tâm sự 08/12/2022 14:48

Mới đó mà chồng cũ đã qua đời được 2 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào.

Ban đầu hai đứa là bạn cùng lớp đại học, qua thời gian có cảm tình với nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay. Ra trường, anh đưa tôi về ra mắt. Mẹ anh rất quý tôi vì họ chỉ chỉ có một đứa con trai duy nhất và không có con gái, nên mẹ luôn gọi tôi là con gái.

Sau khi kết hôn với chồng cũ, tôi ở lại thành phố làm việc. Khi đó, bố mẹ chồng đã mua một ngôi nhà ở thành phố cho vợ chồng tôi ở. Tôi biết họ đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua căn nhà đó nên cưới xong vợ chồng tôi cũng muốn đưa ông bà lên ở cùng để phụng dưỡng, nhưng bố mẹ nói không muốn làm phiền cuộc sống của chúng tôi, với lại ông bà sống ở quê cũng quen rồi, không muốn xa hàng xóm láng giềng.

Mãi tới khi con trai tôi chào đời, mẹ chồng mới lên nhà tôi ở cùng để giúp vợ chồng tôi chăm sóc con. Mẹ chồng nàng dâu nhà người khác khi ở chung dễ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng nhà tôi lại khác, càng ở càng thân, mẹ con chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì cả.

 

Sắp tái hôn, mẹ chồng cũ đưa một thứ khiến tôi 'bủn rủn chân tay', lập tức hủy đám cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi con trai đi học mẫu giáo, mẹ chồng về quê. Tôi và chồng cũ cũng thường xuyên đưa con về quê chơi. Tuy nhiên cuộc sống hạnh phúc đó đã tan thành mây khói ngay sau khi chồng cũ của tôi qua đời. Anh bị tai nạn xe hơi…

Hai năm sau đó, tôi một mình vò võ nuôi con, thỉnh thoảng đưa con về chơi với ông bà nội. Mỗi lần về, mẹ chồng lại gói đủ thứ, túi lớn túi nhỏ cho mẹ con tôi xách lên thành phố.

Mẹ thường nói: “Còn gái à, một mình nuôi con không dễ dàng gì, có khó khăn gì con cứ nói với mẹ nhé. Con còn trẻ, nếu có mối nào tốt thì con hãy tái hôn đi, đừng ở vậy cả đời con nhé”.

Ban đầu tôi có ý định ở vậy nuôi con tới già, nhưng suy cho cùng tôi vẫn còn trẻ, con trai tôi cũng cần có một gia đình trọn vẹn. Cho nên tôi bắt đầu mở lòng hơn.

Sau đó tôi quen Quân, anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng điều kiện gia đình không tốt lắm. Thật ra tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ cần anh chăm chỉ làm việc, có ý chí cầu tiến, đối xử tốt với con trai tôi là được.

Trước khi kết hôn, tôi đưa con về nhà thăm bố mẹ chồng cũ báo tin tôi sắp đi thêm bước nữa. Khi nghe tin tôi tái hôn, bố mẹ khóc nhiều lắm, tôi cũng khóc. Lúc đi mẹ dúi vào tay tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 600 triệu.

- Từ lâu bố mẹ đã coi con như con gái trong nhà rồi. Con đi lấy chồng, mẹ không có gì cho con, chỉ có cuốn sổ tiết kiệm này thôi. Bố mẹ già rồi không ăn uống nhiều đâu, nên con đừng từ chối số tiền này, nếu không cứ coi như bố mẹ cho cháu đi. Đi lấy chồng rồi, nhưng nếu gặp khó khăn gì thì con cứ về đây với mẹ nhé.

Sắp tái hôn, mẹ chồng cũ đưa một thứ khiến tôi 'bủn rủn chân tay', lập tức hủy đám cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi sắp tái hôn, mẹ chồng đã cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 600 triệu. Tôi biết đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố mẹ, cũng biết bố mẹ thật lòng mong tôi được hạnh phúc. Suy nghĩ kỹ càng, tôi nói chuyện này với Quân, mong anh sau này có thể cùng tôi phụng dưỡng bố mẹ chồng cũ, vì tôi thật lòng coi họ như bố mẹ ruột của mình. Với lại Quân cũng không còn bố mẹ nữa, nên thiết nghĩ việc phụng dưỡng bố mẹ chồng cũ không quá khó khăn gì. Nào ngờ anh lại phản đối.

- Em có bị làm sao không vậy? Làm gì có chuyện đi tái hôn rồi còn phụng dưỡng bố mẹ chồng cũ. Tiền họ cho em là để cho cháu thôi, số tiền đó em xứng đáng được nhận, còn bảo anh lo cho họ nữa thì thôi đi, một đứa trẻ là quá nặng gánh rồi. Em đừng thách thức giới hạn của anh.

Sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy chứ? Con tôi là gánh nặng của anh ư? Nghe bạn trai nói những lời đó, tôi quyết định hủy đám cưới.

Tôi không biết liệu làm như vậy có đúng không nữa nhưng tự dưng tôi thấy gợn trong lòng. Phần vì tôi muốn được chăm sóc bố mẹ chồng cũ tới cuối đời, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời vì thấy có lỗi với họ, với chồng cũ đã chết của mình.

Cứ nghĩ nhiều năm chưa có con là vì chồng, nhưng sự thật được phơi bày lại khiến tôi đau đớn

Cứ nghĩ nhiều năm chưa có con là vì chồng, nhưng sự thật được phơi bày lại khiến tôi đau đớn

Tôi nghe xong choáng váng không hiểu là em chồng đang nói với mình những gì. Lúc sau tôi hỏi rõ thì cô ấy mới nói hết sự tình.

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