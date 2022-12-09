Mủi lòng đồng ý 'tình một đêm' với người yêu cũ, tôi bứt rứt tâm can khi nghe tin chấn động này

Tâm sự 09/12/2022 06:35

Anh cũng đã có vợ con và khá thành đạt trong công việc. Gặp lại em, anh cứ nắm tay rồi nhìn vào mắt em. Ánh mắt anh khiến em bối rối, em muốn tránh mà không được.

Em và chồng cưới nhau 3 năm mà không sinh được con. Kết quả khám sức khỏe cho thấy em bình thường nhưng anh ấy có nguy cơ khó có con. Vì chuyện này vợ chồng em buồn phiền rất nhiều. Nhưng vì muốn giữ sĩ diện cho chồng nên em giấu họ hàng hai bên. Nhà nội không hiểu cho em, họ nghi em là nguyên nhân khiến họ không có cháu nội nối dõi. Ban đầu bố mẹ chồng nói bóng gió, sau thẳng thừng xúc phạm em, nhìn em như tội đồ trong gia đình.

Chồng em chán nản, sau giờ làm, thấy không khí gia đình căng thẳng, anh không về nhà mà đi nhậu với bạn bè. Anh luôn trở về trong tình trạng say xỉn, không biết trời đất gì. Em cô đơn trong ngôi nhà của gia đình chồng. Thời gian đó, em như người mắc chứng trầm cảm, ngại giao tiếp, không còn niềm vui gì trên đời.

Mủi lòng đồng ý 'tình một đêm' với người yêu cũ, tôi bứt rứt tâm can khi nghe tin chấn động này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Một lần, lớp thời đại học của em tổ chức gặp mặt nhân dịp 10 năm ra trường. Em không muốn tham gia nhưng người bạn thân thiết sang tận nhà chở đi nên em miễn cưỡng. Ở buổi họp lớp, em gặp lại anh, người ngày xưa từng theo đuổi em mãnh liệt.

Lúc đó, em cũng có rung cảm với anh nhưng vì nhiều lý do chúng em không đến được với nhau. Đó là mối tình ngắn ngủi nhưng để lại cho em nhiều day dứt nhất. Anh cũng đã có vợ con và khá thành đạt trong công việc. Gặp lại em, anh cứ nắm tay rồi nhìn vào mắt em. Ánh mắt anh khiến em bối rối, em muốn tránh mà không được.

Anh nói, giá như ngày xưa anh mạnh bạo hơn, quyết liệt hơn, giờ đã không phải nuối tiếc thế này. Không hiểu từ đâu mà anh biết em sống với chồng không hạnh phúc. Anh nói lời xin lỗi khiến em phải rơi nước mắt.

Sau buổi họp đó, anh nhắn tin, gọi điện cho em rất nhiều. Em như sống lại một thời tuổi trẻ sôi nổi và ngây thơ. Chúng em hẹn hò nhau đi xem phim, đi ăn, cùng chia sẻ với nhau những sở thích của thời sinh viên.

Chuyện gì đến cũng phải đến, một lần có hơi men trong người, anh ngỏ ý muốn gần gũi em. Mặc em từ chối, anh nói như van xin: "Có thể bên anh một đêm không? Anh đã ân hận khi để mất em". Trước ánh mắt tha thiết của người mà mình từng yêu, em không vượt qua được cám dỗ. Chúng em đi quá giới hạn với nhau. Sau lần đó, em day dứt vô cùng.

Mủi lòng đồng ý 'tình một đêm' với người yêu cũ, tôi bứt rứt tâm can khi nghe tin chấn động này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em thương chồng bởi anh không có lỗi trong tất cả những chuyện này. Em quyết tâm từ chối mọi cuộc gọi hẹn gặp tiếp theo của người cũ. Em hủy kết bạn trên mạng xã hội và cũng xin chuyển chỗ làm để anh không thể tìm đến.

Trong thời gian này, vô cùng may mắn khi em phát hiện mình có thai. Không chỉ em mà chồng và gia đình hai bên cũng như vỡ òa vì hạnh phúc. Em nghỉ dưỡng, ăn uống khoa học để chờ đợi con chào đời.

 

Từ ngày vợ có bầu, chồng em vui vẻ hẳn ra. Anh về nhà sớm hơn, mua cho em những món yêu thích, nấu ăn, làm việc nhà đỡ đần em. Anh còn đi mua sắm rất nhiều đồ sơ sinh chờ con ra đời. Gia đình chồng cũng không còn mặt nặng mày nhẹ. Bố mẹ chồng còn cho em một số tiền để em chi tiêu khi sinh con.

Dù vậy trong thâm tâm, em vẫn lăn tăn về chuyện đứa trẻ là con em hay con của người tình. Suy nghĩ đó ám ảnh em suốt thời gian mang thai. Sau khi sinh, em bí mật lấy mẫu của chồng và con trai đi xét nghiệm. Em vẫn đinh ninh cháu là con của chồng bởi em chỉ gần gũi người cũ một lần duy nhất.

Những ngày chờ đợi kết quả dài như cả thập kỷ. Nhưng không như em mong muốn, con trai không phải là con của chồng em. Nhận được kết quả, em chết lặng. Nhìn chồng, gia đình chồng hạnh phúc bên thành viên mới em đau khổ vô cùng. Nếu nói ra chắc chắn gia đình em sẽ tan vỡ, con trai em không còn bố nhưng nếu không nói em cảm thấy mình có lỗi.

Thời gian này, em suy nghĩ nhiều, không ăn uống được, người gầy rộc, chồng thương, càng ra sức chăm sóc khiến em thêm mặc cảm là người có tội.

Sắp tái hôn, mẹ chồng cũ đưa một thứ khiến tôi 'bủn rủn chân tay', lập tức hủy đám cưới

Sắp tái hôn, mẹ chồng cũ đưa một thứ khiến tôi 'bủn rủn chân tay', lập tức hủy đám cưới

Mới đó mà chồng cũ đã qua đời được 2 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 21 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 21 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai