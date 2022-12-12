Vợ cũ dắt con đến ăn vạ ngay trong ngày cưới, sự thật khiến cô dâu bật khóc, bỏ chạy ngay lập tức

Sau khi bị bạn gái chia tay, tôi làm quen với Thúy và hai chúng tôi yêu 3 tháng thì quyết định cưới nhau.

Những năm đầu cưới nhau, tôi có cuộc sống khá hạnh phúc nhưng khi phát hiện vợ ngoại tình, tôi đã ly dị. Sau khi ra tòa, cô ấy được quyền nuôi con, còn tôi thường lui tới thăm con và chu cấp tiền.

Đến khi tôi có người yêu, mẹ tôi nói bạn gái lớn tuổi, sẽ khó khăn trong việc có con nên đợi có bầu rồi tính chuyện cưới xin. Nghe lời mẹ, cả năm chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp tránh thai nào, vậy mà vẫn không thể có thai được.

Chúng tôi đi khám phát hiện sự thật đau lòng, tôi bị vô sinh không thể sinh được con. Vậy tại sao tôi lại có con với vợ cũ? Thúy y sau đó tôi đã đi kiểm tra ADN cha con, tôi rất đau khi biết không phải con mình. Vậy là 6 năm nay tôi đã nuôi con của người đàn ông khác, thật quá nhục nhã.

Vì vợ chồng đã ly dị, có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Từ sau đó, tôi không gửi tiền cũng không đến thăm con trai nữa. Sau khi bị bạn gái chia tay, tôi làm quen với Thúy và hai chúng tôi yêu 3 tháng thì quyết định cưới nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày cưới vợ mới, vợ cũ dắt con đến trước cổng đòi tôi đưa tiền nuôi con cả năm nay chưa góp. Nếu tôi không đưa thì cô ấy sẽ để con lại, không nuôi nữa. Không muốn dây dưa với vợ cũ nên tôi ghé vào tai cô ấy nói là mình bị vô sinh, không thể sinh con được, đứa nhỏ đó là con của người đàn ông khác. Nếu không muốn mất mặt thì dẫn con cút khỏi nhà tôi.

Cứ ngỡ vợ cũ sẽ xấu hổ rời đi, ai ngờ cô ta lại la toáng lên nói chuyện tôi bị vô sinh cho mọi người biết. Thật xui xẻo, Thúy đã nghe thấy và hỏi lại tôi, không thể giấu giếm được bí mật, tôi buộc phải nói thật tất cả mong vợ hiểu cho. Thế nhưng Thúy ném hoa vào người tôi và bỏ chạy khỏi lễ cưới, để lại mình tôi đứng nhìn bất lực.

Ngày hôm qua, tôi đến thuyết phục Thúy quay về nhà tôi sống, sau này hai vợ chồng sẽ lo chữa bệnh. Thúy không đồng ý, nói là chuyện chữa vô sinh tốn kém lắm, không muốn tốn tiền vì chuyện con cái.

Sau ly dị không ai nhòm ngó, đến lúc con gái lấy chồng tranh nhau đến nhận, con nói 1 câu tôi hả hê lòng Vậy là hai đứa cưới nhau trong sự ủng hộ của tất cả mọi người, nhà trai xin tổ chức chung ở nhà hàng lớn trong thành phố. Nhà con rể giàu nên đặt lễ đen cũng lớn lắm, dàn xe rước dâu khiến ai nấy cũng trầm trồ. Đúng ngày vui của con thì Thắng, bố mẹ, anh chị Thắng lại tới đám cưới. Họ ăn mặc bảnh bao và giới thiệu mình là đằng nội của cô dâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-dat-con-den-an-va-ngay-trong-ngay-cuoi-su-that-khien-co-dau-bat-khoc-bo-chay-ngay-lap-tuc-533935.html