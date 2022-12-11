Hai tháng kết hôn ngắn ngủi, tôi 'dằn lòng' quyết định ly dị với chồng sau một đêm ở nhà bạn thân

Tâm sự 11/12/2022 16:55

Ngắn ngủi hai tháng, tôi cảm thấy 200 triệu tiền bố mẹ tặng tôi đã “không cánh mà bay”, tôi bất lực, chồng tôi chẳng những không đứng về phía tôi mà còn hùa theo ý kiến vô lý của mẹ chồng.

Tôi và chồng yêu nhau được 2 năm trước khi kết hôn, mối tình khắc cốt ghi tâm này vốn tưởng như sẽ đem lại cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng cuối cùng tôi lại gặp phải một chuyện “không thể tưởng tượng nổi” sau hai tháng kết hôn.

Trước khi kết hôn, bố mẹ tôi cho hai vợ chồng 200 triệu tiền tiết kiệm để hai vợ chồng son có thể có chút vốn liếng xây dựng cuộc sống gia đình, tôi cầm số tiền này và chồng tôi cũng chưa từng hỏi qua. Nhưng điều khiến tôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là ngày đầu tiên mới về nhà chồng, bữa sáng còn chưa ăn xong, mẹ chồng đã lại gần và nói: “Tiểu Nguyệt, hai vợ chồng con mới kết hôn, sinh hoạt đều trong gia đình này, 200 triệu kia cũng không có chỗ tiêu đến, em trai chồng con chưa có công việc ổn định, lại đang trong giai đoạn yêu đương, cô gái ấy cũng tốt nên muốn có chút tiền để mua quà cáp, qua lại giữa hai bên gia đình, con đưa cho em nhé, mẹ nói với em rồi”.

Hai tháng kết hôn ngắn ngủi, tôi 'dằn lòng' quyết định ly dị với chồng sau một đêm ở nhà bạn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đang ăn sáng mà dường như mắc nghẹn ở cổ họng, làm sao còn tâm trí mà ăn cơm đây. Tôi chỉ thấy rằng mẹ chồng quá sức vô lý, tiền đấy là cha mẹ tôi cho hai vợ chồng để xây dựng cuộc sống gia đình, cầm còn chưa nóng tay đã bị mẹ chồng bảo đưa cho em trai chồng. Chồng tôi thấy vậy còn nói thêm giúp mẹ anh ấy, khiến mọi thành viên trong gia đình như đang chĩ mũi nhọn vào tôi, tôi thật sự rất khó chịu.

Tôi định thẳng thắn cự tuyệt một lần nữa thì chồng tôi lập tức nổi giận, cưới mới được có vài ngày, hai người đã cãi nhau. Tôi thật sự rất thất vọng, một tuần sau khi kết hôn, tôi cho chú út mượn 100 triệu, nói là “vay” nhưng trên thực tế gia đình đều biết rõ, số tiền này được coi là khoản “hỗ trợ không hoàn lại”.

 

Sau khi cho chú út “mượn” 100 triệu, tôi đã trải qua một tuần bình lặng, không còn những trận cãi vã nữa, nhưng tôi cũng không mấy vui vẻ, số tiền còn lại tôi cất trong thẻ, chồng tôi cũng biết mật khẩu.

Sau đó 2 tuần, tôi đi mua đồ, đưa thẻ ra quẹt thanh toán thì thấy báo số dư thẻ không đủ, tôi rất bất ngờ, thấy có điều gì đó chẳng lành tôi liền chạy về nhà hỏi chồng. Sau nhiều lần hỏi người chồng mới miễn cưỡng trả lời là 100 triệu còn lại đã lén rút ra để đưa cho em trai. Tôi vô cùng sốc và cảm thấy tôi như một người lạ ở trong căn nhà này. Chú út không có công ăn việc làm ổn định, nhưng lại luôn muốn dùng đồ hiệu, những thứ đắt tiền, tốn cả trăm triệu chỉ để quà cáp, lấy lòng gia đình người yêu.

Tôi tức giận hét lên: “Tại sao anh lại làm thế với em, đấy là số tiền bố mẹ em cho hai đứa để xây dựng cuộc sống gia đình, anh lại tự ý đưa cho em trai là sao?”. Mẹ chồng ở bên cạnh thấy vậy liền bênh chồng tôi, nói rằng vì là người cùng một nhà thì chi cho chú út cũng rất hợp lý.

Hai tháng kết hôn ngắn ngủi, tôi 'dằn lòng' quyết định ly dị với chồng sau một đêm ở nhà bạn thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngay lập tức dọn hành lý, nói rằng sẽ về nhà bố mẹ đẻ, không muốn nhìn thấy mặt ai trong nhà chồng nữa.

Ngắn ngủi hai tháng, tôi cảm thấy 200 triệu tiền bố mẹ tặng tôi đã “không cánh mà bay”, tôi bất lực, chồng tôi chẳng những không đứng về phía tôi mà còn hùa theo ý kiến vô lý của mẹ chồng.

 

Rời khỏi nhà chồng, tôi không muốn về nhà vì sẽ gây khó khăn cho bố mẹ, tôi đến nhà bạn thân để ở. Lúc mới tới, cô ấy cũng không nói gì nhiều, nhưng vào tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ chồng, chúng tôi đã có cuộc cãi vã dữ dội. Anh ta chỉ luôn miệng nói là tôi không biết suy nghĩ, không giúp đỡ người thân trong gia đình, còn mắng tôi tự ý bỏ nhà đi, không coi trọng bố mẹ chồng, còn nặng lời quát: “Biết sớm cô như vậy tôi đã không lấy cô”.

Sau khi bạn thân tôi nghe được câu nói này, cô đã khẳng định rằng tôi và anh ta không thích hợp để tiếp tục, hai người ở cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc. Có lẽ lời nói của bạn thân tôi đã có tác dụng, hoặc tôi cũng cảm thấy đây là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mình, tóm lại, sau một đêm ở nhà bạn thân, tôi đã quyết định ly hôn. Hai tháng sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc.

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