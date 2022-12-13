Bàng hoàng vì bị tống tiền hậu 'tình một đêm' với cô nhân viên, phản ứng của vợ tôi khi biết chuyện càng khiến tôi thất kinh

Tâm sự 13/12/2022 12:50

Một chiều, có lẽ do tâm trạng và cảm xúc bị dồn nến, tôi uống hơi nhiều rượu. Trong cơn chuếnh choáng, tôi cùng Thúy thuê nhà nghỉ. Tuy rằng tôi chủ động nhưng Thúy không hề cự tuyệt.

Vợ chồng tôi là đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ khi học cấp hai, cấp ba rồi cả 4 năm đại học. Chính vì vậy, cô ấy luôn là người hiểu tôi nhất. 10 năm trong cuộc sống hôn nhân, em luôn hết lòng vì gia đình, đối nội đối ngoại chu toàn, không ai có thể chê trách được em điều gì. Tôi tự thấy mình may mắn vì đã lấy được em.

Ấy thế mà tôi đã phạm sai lầm. Sau một lần cãi nhau với vợ, tôi ôm gối ra phòng khác ngủ riêng. Trong tâm trạng hậm hực, tôi đã nhắn tin cho Thúy - đồng nghiệp cùng công ty. Hai vợ chồng Thúy luôn hục hặc về kinh tế và quan điểm nên cuộc sống không mấy vui vẻ.

Tôi và Thúy hay phải trao đổi công việc, có khi tâm sự đôi chút chuyện gia đình. Tôi cũng động viên Thúy và Thúy cũng chia sẻ tâm sự của tôi. Cứ thế, chúng tôi giúp đỡ nhau về mặt tinh thần và cảm thấy rất hợp nhau. Tan làm, tôi và Thúy còn cùng nhau đi cà phê. Tôi đã nghĩ tình cảm này không cần tình dục, không cần phải sống chung, chỉ cần tâm sự, hay nói chuyện cho đối phương vui là được.

Bàng hoàng vì bị tống tiền hậu 'tình một đêm' với cô nhân viên, phản ứng của vợ tôi khi biết chuyện càng khiến tôi thất kinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một chiều, có lẽ do tâm trạng và cảm xúc bị dồn nến, tôi uống hơi nhiều rượu. Trong cơn chuếnh choáng, tôi cùng Thúy thuê nhà nghỉ. Tuy rằng tôi chủ động nhưng Thúy không hề cự tuyệt. Thế là tôi đã phản bội vợ - điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thực lòng mà nói, tôi chỉ nghĩ đó là "tình một đêm" và coi như đó là một sự cố. Bởi về nhà tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với vợ con. Nhưng Thúy lại không nghĩ vậy. Cô ấy liên tục nhắn tin, gọi điện, cả khi tôi ở nhà.  

Tôi xin lỗi cô ấy vì đã không kiểm soát được bản thân và mong rằng chúng tôi nên dừng lại vì tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa, tôi yêu vợ và gia đình. Thúy khóc lóc, nói yêu tôi. Sau thấy không xoay chuyển được, cô ấy bèn chuyển sang uy hiếp tôi bằng những hình ảnh "giường chiếu" khi chúng tôi vào nhà nghỉ. Cô ấy nói sẽ gửi cho vợ tôi nếu tôi không thu xếp được một khoản tiền khá lớn vì đang gặp rắc rối về kinh tế. Hóa ra, Thúy không đơn giản như tôi tưởng, không ngờ cô ta đã "ủ mưu tính kế" để "tống tiền" tôi. 

Bàng hoàng vì bị tống tiền hậu 'tình một đêm' với cô nhân viên, phản ứng của vợ tôi khi biết chuyện càng khiến tôi thất kinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, tới công ty, tôi thấy mọi người xúm lại bàn tán, chỉ trỏ. Tôi choáng váng trước tập ảnh Thúy đang ôm ấp, tình tứ, vào nhà nghỉ với vài người đàn ông. Tôi thót tim vì may không có mình trong đó. Còn Thúy thì nghe đâu đã bị sếp cho nghỉ việc vì gây ảnh hưởng xấu tới công ty.

Vừa ngồi vào bàn làm việc, tôi nhận được tin nhắn từ vợ: Em đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Anh không cần phải sợ cô Thúy đó. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối em tha thứ cho anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì trút bỏ được nỗi lo đè nặng mấy ngày nay. Hóa ra, mọi sự thay đổi của tôi không qua mắt được vợ. Cô ấy âm thầm theo dõi và phát hiện Thúy không chỉ cặp kè, moi tiền của tôi mà còn "lừa tình, tống tiền" vài ba người khác. Vì cái tính lăng nhăng nên vợ chồng Thúy mới hay cãi nhau như vậy chứ không phải như cô ta vẫn kể với tôi. Vợ tôi nhờ người báo cáo lên sếp và sa thải Thúy . 

Tôi được phen nhớ đời, cũng thêm nể phục và yêu vợ hơn vì đã tha thứ cho lỗi lầm của chồng, đồng thời cũng là vị cứu tinh giải quyết hậu quả của việc tôi "mèo mả gà đồng" đáng xấu hổ. Suýt chút nữa thì tôi đã đánh mất hạnh phúc gia đình mình rồi. Suýt chút nữa tôi đánh mất người vợ tốt luôn bên cạnh mình.

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