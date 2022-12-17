Chỉ vì một câu nói, con dâu mới lập tức 'lột mặt nạ', tôi hối hận vô cùng khi đối xử tệ bạc với người cũ

Tâm sự 17/12/2022 18:55

Ngày con trai quyết định ly hôn, tôi vui mừng ra mặt vì vốn dĩ con dâu và tôi không mấy hòa thuận.

Gia đình tôi thuộc diện khá giả lại ở thành phố, chồng tôi cũng làm chức cao ở cơ quan, cậu con trai duy nhất cũng có vị trí tốt ở chỗ làm. Vì thế, việc cưới một cô gái không môn đăng hộ đối đã là điều khiến tôi không mấy vui vẻ. 

Từ ngày con dâu về nhà, tôi thường xuyên cáu gắt, xét nét và có những việc làm không đúng với nó. Ngày con bé bước ra khỏi nhà, tôi vẫn nghĩ mình đã đúng, thậm chí còn tự hào sẽ kiếm cho con một người vợ ngoan hiền hơn. Thế nhưng, nhân quả chẳng trừ một ai và tôi bắt đầu phải chịu hậu quả vì những lỗi lầm trong quá khứ. 

Chuyện là tôi có quen một người bạn, cô ấy có rủ tôi cùng đầu tư. Vì những lời hứa hẹn lãi mẹ đẻ lãi con nên tôi đã cố dồn hết tiền trong nhà, dùng cả tiền tiết kiệm để đầu tư cùng bạn. Thời gian đầu, tháng nào cũng có lãi, kiếm được thêm khoản kha khá nên tôi không đề phòng mà cứ để tiền đó để đầu tư. 

Lúc này, cô bạn cũng giới thiệu cho tôi cháu gái của cô ấy với hình tượng ngoan hiền, đảm đang, đúng gu con dâu mà tôi mong muốn. Qua vài lần gặp gỡ, tôi đã sắp xếp để con trai gặp gỡ làm quen, thậm chí nhất quyết ép con phải cưới con bé đó. Và rồi, con bé mang thai và chính thức trở thành con dâu mới trong nhà. 

Đến khi đã về chung một nhà, mọi thói hư tật xấu của con dâu mới được phơi bày. Trước kia tỏ ra ngoan ngoãn, nhu mì, đảm đang bao nhiêu thì giờ nó lười biếng, đổ đốn bấy nhiêu.

Chỉ vì một câu nói, con dâu mới lập tức 'lột mặt nạ', tôi hối hận vô cùng khi đối xử tệ bạc với người cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con dâu mới sinh con xong cũng chẳng quan tâm, nuôi dưỡng con mà mặc cho bố mẹ chồng chăm sóc. Đã không ít lần, tôi càu nhàu, bày tỏ sự bức xúc nhưng con bé chỉ gạt đi và không coi lời nói của mẹ chồng ra gì. Nhưng vì gia đình, vì con trai và cũng vì cháu nội của mình, tôi chấp nhận nhẫn nhịn. 

Cách đây vài hôm, tôi có gặp lại cô bạn kia để hỏi về số tiền mà mình đã đầu tư. Khi ngỏ ý rút cả gốc và lãi về, bạn tôi khuyên là cứ để đó hoặc tầm vài tháng sau sẽ trả lãi cho tôi một ít. 

 

Thấy tôi nhất quyết không đồng ý, thái độ cô bạn thay đổi chóng mặt và nói như chửi vào mặt tôi: “Số tiền của bà tôi cho con dâu bà vay hết rồi. Nó cần tiền nên khi nó hỏi, tôi đưa luôn. Cũng là người một nhà với nhau, bà suy nghĩ, tính toán làm gì".

 

Tôi như không tin vào tai mình. Con dâu lấy tiền của tôi mà tôi không hề biết gì. Đó không phải là một số tiền nhỏ, nếu cần sao con bé không hỏi qua tôi một câu.

Giờ trong đầu tôi rối như tơ vò, suy nghĩ đến việc con dâu và bạn lừa dối mình mà cảm thấy tức giận vô cùng. Tôi không dám nghĩ đến việc sẽ mất trắng khoản tiền đó, bởi nếu điều đó xảy ra thì tôi không biết phải đối diện ra sao… 

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