Lần đầu ra mắt mẹ kế của chồng, tôi choáng váng, không thể tin vào mắt mình trước màn ứng xử của bà ấy

Sát tới ngày về ra mắt nhà Chiến để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, Chiến mới nói ra sự thật rằng mẹ anh mất sớm, bố đi bước nữa đã từ lâu. Mẹ kế cũng là người quan tâm, chăm sóc anh ăn học bấy lâu nay. Thảo như ù tai, hoa mắt như lo sợ về một tai họa lớn. Cho dù Chiến có giải thích, động viên, an ủi thì Thảo vẫn cứ lo xa vì làm dâu trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Nhưng đã không còn đường lùi, vì quá yêu và cả hai bên gia đình đã thưa chuyện, đám cưới chỉ là thủ tục cuối cùng.

Thảo và Chiến yêu nhau, cùng có việc làm ở trung tâm thành phố, gia cảnh đôi bên cũng khá tương đồng. Xét về độ tuổi cũng khá hợp nhau, không có điều gì xung khắc. Điều mà Thảo lo ngại nhất khi kết hôn với Chiến là cảnh mẹ chồng làm dâu nếu không hợp nhau, xung khắc chắc chắn dẫn đến bi kịch gia đình xảy ra. Khi đó, Thảo sẽ khổ cả đời. Bao nhiêu điều tiếng, giai thoại về mẹ chồng - con dâu đã làm cho Thảo sởn gai ốc, lo lắng trước ngưỡng cửa hôn nhân.

Chiến còn cho Thảo biết, mẹ kế còn tuyên bố sẽ không hề can dự vào công việc đám cưới của con chồng để không bị mang tiếng. Điều này càng làm cho Thảo vừa mừng vừa lo. Bởi việc dửng dưng này dù thuận lợi trong tổ chức nhưng lại làm kém vui của đám cưới. Nhưng rồi trong cái khó, Thảo lại ló được cái khôn. Cô nghĩ đã chung sống với bố chồng thì cũng là mẹ chồng mình. Cũng phải là người chịu khó, chịu khổ, chịu áp lực lắm mới tồn tại được trong gia đình từ đó đến nay. Điều này cũng cho thấy không được phân biệt và thiếu đi sự tôn trọng, gắn bó. Phải hòa đồng, mở lòng với những người nhà bên chồng.

Cuộc ra mắt nhà trai của Thảo đã suôn sẻ bởi cô đã không cần phải diễn hay do dự bất cứ điều gì. Thảo nghĩ cả hai yêu nhau và thực sự muốn đến với nhau thì đôi bên sẽ đều ủng hộ, tạo điều kiện hết mức. Là người từng trải, mẹ kế của Chiến cũng đã sớm ấn tượng bởi cô con dâu cư xử đúng phép, quan tâm đến người nhà bên chồng. Ban đầu cả hai cùng ngại ngùng, dò xét, giữ chừng mực, nhưng cũng dần dẫn tâm đầu ý hợp. Thế là không những không bị mất điểm, Thảo còn tạo ấn tượng với người nhà của Chiến.

Bước chân về nhà chồng, Thảo không quấn quýt vào Chiến, thay vào đó là gần gũi mẹ chồng, cùng làm việc nhà, cùng nấu nướng, rửa bát và phối hợp ăn ý, vui vẻ. Đêm đó, hai mẹ con cũng nói chuyện đến khuya mới chịu đi ngủ.

Tiếp xúc với mẹ chồng, Thảo mới thấy thương và nể phục mẹ chồng, người mẹ kế tài sắc một thủa, nhưng cũng vì tình yêu mà đến với người đàn ông hơn mình cả chục tuổi, lại có con riêng đang tuổi ăn tuổi lớn, ương bướng đủ đường. Mẹ chồng Thảo hồi đó cũng chịu cảnh làm dâu, bị xép nép đủ đường bởi mẹ chồng. Sống với người chồng hơn tuổi đồng nghĩa với phần lớn thời gian chỉ chăm sóc gia đình, không được chiều chuộng, chăm chút cho bàn thân nhiều vì quá trẻ và đẹp nữa, sợ chồng ghen tuông ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Chừng đó thời gian chăm sóc chồng và con riêng của chồng khôn lớn, ăn học đàng hoàng như bây giờ và không hề có sự phân biệt đối xử hơn kém so với con đẻ.

Ngay cả chuyện không đứng ra tổ chức đám cưới, đó chỉ là mẹ kế của chồng tuyên bố để tránh đi áp lực với người nhà bên chồng. Chứ thực ra, quán xuyến hết mọi thứ bằng gián tiếp nhờ những người thân quen, họ hàng của mình làm giúp các khâu và lo cả phần tiền bạc chi phí hôn nhân cho con chồng nữa. Chỉ là không nhận công để đẹp mặt nhà bên chồng được tiếng chu toàn cho cháu trai. Mẹ kế của chồng giờ đã trở thành tấm gương để Thảo cảm phục, noi theo trân trọng những điều đã làm cho chồng. Thảo đã cảm thấy may mắn khi có được mẹ chồng tuyệt vời như vậy.