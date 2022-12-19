Đám cưới bạn thân tôi gửi 10 triệu mừng, tin nhắn hồi đáp kèm bức ảnh đặc biệt khiến tôi ngất lịm lập tức

Tâm sự 19/12/2022 10:15

Để điện thoại lên tủ đầu giường, tôi mệt mỏi nằm xuống thì bỗng thấy có tin nhắn đến. Mở ra xem là tin nhắn của Thúy, nó cảm ơn tôi nhưng bức ảnh đi kèm khiến tôi đau đớn đến quặn thắt ruột gan chỉ muốn ngất đi. 

Tôi có cô bạn thân tên Thúy, là người cùng quê. Hai đứa chơi với nhau từ khi học đại học, sau này ra trường đi làm, rồi kết hôn thì vẫn thân thiết. Cách đây 2 năm Thúy ly hôn vì chồng nó ngoại tình. Một mình nó nuôi cậu con trai nhỏ.

Sáng nay, khi tôi vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện thì đột ngột Thúy gọi điện thông báo tái hôn. Tôi hỏi ngày nào, lại càng phải kinh ngạc khi nó nói rằng chính là ngày hôm nay luôn. Nó đang ở quê bên gia đình để đón nhà trai tới rồi. 

- Tao với anh ấy không làm rộng rãi, làm vài mâm cơm mời bố mẹ, anh em ruột đôi bên thôi. Chỉ mang tính thông báo với gia đình tao một câu, để mọi người biết mặt con rể tương lai. Vì tao tái hôn mà chứ có phải lấy chồng lần đầu nữa đâu. Anh ấy thì cũng một đời vợ rồi…

Dù có chút buồn và giận cô bạn thân khi đến ngày chính thức rồi mới gọi báo cho mình, đường như nó cũng không định mời tôi đến chung vui thì phải. Bởi tôi nhập viện bất ngờ từ hôm kia, bữa tiệc này hẳn nó phải có dự định từ trước, mà mấy ngày qua nó đâu đả động gì với tôi. Song tôi vẫn lấy điện thoại bắn 10 triệu mừng cưới Thúy, chúc nó hạnh phúc. 

Để điện thoại lên tủ đầu giường, tôi mệt mỏi nằm xuống thì bỗng thấy có tin nhắn đến. Mở ra xem là tin nhắn của Thúy, nó cảm ơn tôi nhưng bức ảnh đi kèm khiến tôi đau đớn đến quặn thắt ruột gan chỉ muốn ngất đi. 

Đám cưới bạn thân tôi gửi 10 triệu mừng, tin nhắn hồi đáp kèm bức ảnh đặc biệt khiến tôi ngất lịm lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua chồng tôi thông báo là ngày hôm nay sẽ không vào viện thăm vợ được. Tôi gật đầu thông cảm cho chồng. Sức khỏe tôi đã khá hơn và còn có mẹ đẻ chăm sóc. Song tôi làm sao biết được ngày hôm nay anh về quê ra mắt gia đình Thúy với tư cách con rể! Bức ảnh Thúy gửi, nó ngồi sát sạt chồng tôi, hai người cười vui vẻ hạnh phúc và một bên tay Thúy đặt lên bụng mình. Nó đã mang thai rồi.

Tôi gửi lại bức ảnh đó cho chồng. “Anh xin lỗi, anh không định lừa dối em nhưng tình thế bắt buộc, em cũng hiểu mà… Anh sẽ không ly hôn, cô ấy chỉ là phòng nhì thôi, Thúy cũng chấp nhận điều đó rồi. Nhưng vẫn phải có buổi gặp gỡ hai gia đình để Thúy có danh phận chính thức, là cô ấy muốn vậy vì sợ quyền lợi của mình không được đảm bảo. Tuy nhiên em sẽ mãi là vợ anh, anh sẽ luôn yêu thương và có trách nhiệm với em”.

Đó là lời đáp của chồng tôi còn Thúy thì biện minh: “Bố mẹ tao nghèo, một mình tao đi làm nuôi con, lo cho bố mẹ, thực sự khó khăn lắm. Mày chưa trải qua cảm giác đó nên không hiểu vì mày sung sướng từ bé lại được chồng chiều chuộng. Tao chỉ sinh con cho anh ấy, còn anh ấy làm chỗ dựa cho tao mà thôi, tao sẽ không cướp chồng mày đâu”.

 

Nhà chồng có điều kiện, nhà tôi cũng khá giả, bản thân tôi vừa xinh xắn lại có công việc tốt nhưng 5 năm rồi vợ chồng tôi chưa thể sinh con. Nguyên nhân là do tôi. Chúng tôi không thiếu tiền để nhờ cậy đến biện pháp khoa học hiện đại song hai lần thụ tinh ống nghiệm đều thất bại. Lần này tôi nằm viện cũng là vì thế. Chồng đã hết kiên nhẫn, nhà chồng sốt ruột mong có cháu bế lắm rồi…

Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, tôi với Thúy thân nhau nhiều năm, vậy mà bây giờ… Tôi nên làm gì? Ở lại giữ cái danh chính thất, không cho Thúy toại nguyện, vì giờ tôi ly hôn thì Thúy sẽ nghiễm nhiên thay thế vị trí của tôi? Hay là ly hôn rồi đoạn tuyệt với những con người đó cho nhẹ lòng, yên bình…

Chồng ngoại tình bị lây bệnh nguy hiểm này, sức khỏe suy kiệt, chỉ còn 'da bọc xương' thì mới lê lết về cầu cứu vợ cũ

Chồng ngoại tình bị lây bệnh nguy hiểm này, sức khỏe suy kiệt, chỉ còn 'da bọc xương' thì mới lê lết về cầu cứu vợ cũ

Cuối cùng chúng tôi ra tòa, kiện cáo chia tài sản cả 2 năm mới xong. Suốt thời gian đó tôi với chồng gần như là kẻ thù, cạch mặt nhau hẳn. Hai đứa con anh cũng chẳng thèm quan tâm ngó ngàng đến chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 12 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 57 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy