Bỗng dưng được nhiều 'trai lạ' tán tỉnh, thậm chí rủ 'tình một đêm' ở khách sạn, vợ choáng váng khi danh tính người lập ra 'âm mưu' này

Tâm sự 19/12/2022 16:55

Mặc cho tôi giải thích, chồng tôi không chịu, anh ấy dọn đồ ra khỏi nhà và tuyên bố sẽ ly hôn. Anh ấy cũng gửi hết những bức ảnh đó cho gia đình hai bên xem, làm tôi mất mặt, bị chỉ trích rất nhiều mà không biết bày tỏ cùng ai.

Kết hôn được 6 năm, cuộc sống gia đình tôi vốn bình yên nay lại gặp nhiều sóng gió. Không hiểu sao chồng tôi trước đây tin tưởng thì nay thích kiểm soát, ghen tuông vô cớ. Cứ tưởng một chút ghen sẽ làm hâm nóng tình yêu, nhưng càng ngày tôi thấy khó chịu.

Tôi chẳng còn trẻ đẹp và sức hấp dẫn như trước, chẳng hiểu sao chồng kiểm soát tôi rất chặt. Đi đâu, làm gì cũng phải xin phép chồng. Có việc về quê ngoại chồng quy kết tôi về gặp người yêu cũ. Bắt phải đưa con đi cùng, chồng không quên dặn dò: "Nhớ trông mẹ nhé. Mẹ đi đâu, làm gì, nhắn tin, gọi điện cho ai thì nhớ để báo lại cho bố nhé?".

Chồng đã hay ghen thì chớ, tôi liên tiếp gặp phải rắc rối khi bị những người đàn ông lạ tán tỉnh, trẻ có mà trung niên cũng có. Đã cố gắng ăn mặc kín đáo, lịch sự, không dám "thả thính", nhưng vẫn gặp những lời đường mật làm quen, hẹn hò cafe… Tôi sợ chồng hiểu lầm, định dịp nào đó sẽ nói cho chồng để anh ấy biết. Nhưng tôi đã lỡ cơ hội, chồng tôi đã nổi cơn ghen tôi chưa từng thấy anh ấy nóng nảy như thế.

 

Bỗng dưng được nhiều 'trai lạ' tán tỉnh, thậm chí rủ 'tình một đêm' ở khách sạn, vợ choáng váng khi danh tính người lập ra 'âm mưu' này - Ảnh 1

Khi đang mải làm bữa tối, chồng trở về nhà mặt hằm hằm, không nói câu gì đã vung cho tôi cái tát đau điếng. Tôi bật khóc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chồng đã mắng nhiếc: "Tôi yêu thương cô, lo mất cô rơi vào tay người khác. Tưởng cô biết điều đó mà chung thủy. Nào ngờ không biết mình là ai, cặp kè hết người này đến người khác".

Mặc cho ánh mắt thất thần, ngơ ngác của vợ, chồng tôi dúi vào tay tôi một xấp ảnh: "Đây, cô xem đi, có ảnh, video đàng hoàng. Hết chối cãi nhé. Cô cắm sừng tôi, phá nát cái nhà này rồi. Chán tôi thì ly hôn đi, đừng có giở trò mèo đâm sau lưng".

Tôi xem kỹ từng ảnh, video thì đúng là tôi trong đó, ảnh chụp thật chứ không phải cắt ghép. Những bức ảnh tôi đang tình tứ, âu yếm, như thể một cặp yêu nhau với người khác. Nhưng thực tình thì không phải vậy, những người đó tôi cũng mới quen, thậm chí gặp lần đầu, chỉ là họ lịch thiệp giúp tôi việc gì đó, hoặc lấy đồ hộ tôi. Nhìn thì đúng là ôm ấp, nhưng đó chỉ là hướng dẫn tập luyện thể thao, dạy bơi, góc chụp ảnh, quay phim đã gây ra hiểu lầm.

Bỗng dưng được nhiều 'trai lạ' tán tỉnh, thậm chí rủ 'tình một đêm' ở khách sạn, vợ choáng váng khi danh tính người lập ra 'âm mưu' này - Ảnh 2

Mặc cho tôi giải thích, chồng tôi không chịu, anh ấy dọn đồ ra khỏi nhà và tuyên bố sẽ ly hôn. Anh ấy cũng gửi hết những bức ảnh đó cho gia đình hai bên xem, làm tôi mất mặt, bị chỉ trích rất nhiều mà không biết bày tỏ cùng ai. Nhiều người ủng hộ chồng tôi nếu ly hôn.

 

Rồi tôi sớm nhận ra đó là âm mưu của chồng, chính anh ta có người bên ngoài, họ bây giờ ở hẳn với nhau một cách lén lút. Chồng tôi đã cặp với người phụ nữ còn trẻ cũng đã hơn một năm nay, anh ta diễn kịch yêu vợ, ghen tuông để kiểm soát vợ, khiến tôi không mảy may nghi ngờ gì cả.

Anh ta đã thuê người tán tỉnh tôi, theo dõi và chụp ảnh, quay phim lại. Bên cạnh đó còn gom góp tiền, cuối cùng ly hôn chia tài sản để qua chung sống với ả bồ. Tôi biết được sự thật về chồng mà chẳng thể làm gì vì anh ta đã lu loa tôi ngoại tình. 

Tôi đang rất đau khổ, chưa biết phải làm gì khi lâm vào hoàn cảnh này. Tôi có nên chờ dịp bóc mẽ chồng ngoại tình, hay là cứ ly hôn người chồng giả dối đó?

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