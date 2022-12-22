U40 lấy được chồng giàu, trước ngày cưới tôi phải quỳ gối van xin giấu kín chuyện này trước mặt chị dâu cũ

Tâm sự 22/12/2022 11:35

Trong lúc đang hạnh phúc ngất ngây chuẩn bị làm công chúa trong ngày cưới thì vào cái đêm trước khi đám cưới diễn ra, tôi đột ngột nhận được điện thoại của chị dâu cũ. Thoạt đầu tôi rất khó chịu khi nghe giọng nói của chị ta vang lên nhưng chợt nhớ đến một chuyện, tôi bủn rủn cả chân tay.

Tôi vừa mới làm đám cưới cách đây đúng một tuần. Có một đám cưới lộng lẫy như mơ và tuần trăng mật lãng mạn sang chảnh, tôi được bao người ghen tị, ngưỡng mộ. 36 tuổi mới kết hôn, chồng tôi giàu có lại điển trai, cưng chiều vợ hết mực, thật bõ công tôi chờ đợi, kén chọn. Nhiều đàn ông vây quanh, tôi vẫn luôn chờ đợi đầy kiên nhẫn để tìm chàng bạch mã hoàng tử cho mình. 

Trong lúc đang hạnh phúc ngất ngây chuẩn bị làm công chúa trong ngày cưới thì vào cái đêm trước khi đám cưới diễn ra, tôi đột ngột nhận được điện thoại của chị dâu cũ. Thoạt đầu tôi rất khó chịu khi nghe giọng nói của chị ta vang lên nhưng chợt nhớ đến một chuyện, tôi bủn rủn cả chân tay.

Chị ta vừa ngỏ ý muốn gặp, tôi lập tức lao đến không dám cự cãi nửa lời. Lâu ngày không nhìn thấy chị dâu cũ, chị ta gầy và xuống sắc nhiều, chắc cuộc sống vất vả lắm. Còn tôi bằng tuổi chị ta nhưng sắc vóc tuyệt vời, trẻ trung xinh đẹp, yêu kiều rực rỡ. Vậy mà đứng trước người phụ nữ xấu xí thảm hại đó, tôi lại run lên bần bật vì sợ hãi.

- Thật không ngờ nhiều năm như vậy mà cô chẳng liên lạc lấy 1 lần, giờ thì sắp rình rang lấy chồng giàu. Quá khứ của chính cô, cô đã quên hết rồi nhỉ.

Chị ta cười khẩy nói. Quá sợ hãi và cũng để xoa dịu chị ta, tôi lập tức quỳ sụp xuống khóc lóc xin tha. Bởi đơn giản một lẽ, người phụ nữ xấu xí ấy đang nắm trong tay bí mật tày trời của tôi. Một khi bí mật ấy bị bóc trần, cuộc sống thiên đường hiện tại này cũng tan thành mây khói. Lúc trước anh tôi và chị dâu cũ lấy nhau nhưng mãi không có con. Khi ấy tôi vừa ra trường vẫn còn ngây thơ, trót trao thân cho một gã đàn ông đa tình, biết tôi mang bầu gã nhất quyết đòi bỏ thai. Khổ nỗi tôi mang song thai, bác sĩ nói sức khỏe tôi không tốt, bỏ thai sẽ ảnh hưởng về lâu dài. Tôi buộc lòng phải giấu giếm sinh con ra. Anh tôi và chị dâu nhận hai đứa bé là con ruột họ để che mắt người ngoài. 

U40 lấy được chồng giàu, trước ngày cưới tôi phải quỳ gối van xin giấu kín chuyện này trước mặt chị dâu cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tôi rời nhà vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới, quên đi quá khứ và cũng quên luôn hai đứa con của mình. Thực tế chúng đâu biết tôi là mẹ mà luôn tin chị dâu là mẹ chúng. Có tiền tôi cũng gửi cho anh trai, vậy là đã đủ trách nhiệm.

Sau đó 5 năm anh tôi ngoại tình, cô bồ mang thai, buộc lòng phải ly hôn. Anh có con ruột nên chẳng buồn quan tâm đến cháu nữa. Bố mẹ tôi già cả không thể nuôi 2 đứa trẻ, còn tôi vốn chẳng mấy gắn bó với chúng. Chị dâu đã đứng ra nhận nuôi hai đứa bé vì chăm sóc chúng từ khi còn đỏ hỏn rồi.

 

Tôi nhận ra chị dâu có tình cảm gắn bó với hai đứa bé nên ép chị ta muốn nuôi chúng thì phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình tôi. Và khi đó chị ta đã đồng ý. Giờ đây qua 9 năm rồi, tôi đã quên đi sự hiện diện của ba người đó thì chị ta lại đột ngột xuất hiện đúng thời điểm tôi sắp làm đám cưới, rõ ràng là có mưu đồ. 

Tôi sợ hãi trắng bệch mặt. Chồng tôi giàu thật nhưng là tiền của anh ấy, tôi muốn lấy đâu phải dễ. Song bí mật này bị bại lộ thì còn khủng khiếp hơn nhiều. Tiền nong tôi có thể cố gắng nhưng làm sao để một lần giải quyết được triệt để, khiến chị ta không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa? 

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