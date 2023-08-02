Bắt quả tang chồng và sếp nữ đong đưa nhau ngay nơi tế nhị, tôi lao đến đánh ghen cho hả dạ nào ngờ anh ta quỳ xuống nói 1 câu đắng lòng

Tâm sự 02/08/2023 04:18

Anh ăn diện chải chuốt, nói năng lịch sự, ngon ngọt với người ngoài nhưng về đến nhà là cáu gắt, gây sự với vợ.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi làm kinh doanh riêng nhưng kinh tế không ổn định, bữa đói, bữa no. Đến năm 2020, vợ chồng tôi quyết định đóng cửa hàng. Chồng tôi vào làm việc ở một công ty bảo hiểm còn tôi xin làm kế toán ở một nhà hàng nhỏ. Từ lúc chồng tôi làm ở công ty đó đến giờ, tôi thấy kinh tế trong nhà ổn định hơn. Tháng nào chồng cũng đưa lương đủ.

Tuy nhiên, tôi thấy tính tình anh có nhiều phần thay đổi. Anh ăn diện chải chuốt, nói năng lịch sự, ngon ngọt với người ngoài nhưng về đến nhà là cáu gắt, gây sự với vợ. Tôi vừa lo đi làm ở công ty, vừa lo cơm nước, chợ búa, nuôi dạy con cái nhưng động đến việc gì anh cũng tỏ ý không hài lòng, chê bai tôi xấu người lại vụng dại.

Bắt quả tang chồng và sếp nữ đong đưa nhau ngay nơi tế nhị, tôi lao đến đánh ghen cho hả dạ nào ngờ anh ta quỳ xuống nói 1 câu đắng lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi âm thầm theo dõi và tìm hiểu thì phát hiện ra chồng tôi đang đong đưa, tư tình với một sếp nữ của một ngân hàng lớn. Bà này đang ly thân với chồng và hơn chồng tôi tới 13 tuổi. Tôi thu thập mọi chứng cứ và nói hết mọi chuyện với chồng. Chồng tôi ban đầu cãi bay cãi biến nhưng trước những chứng cứ quá rõ ràng thì anh xuống nước nhận lỗi. Tôi vì con mà tha thứ một lần. Sau lần đó, tôi thấy anh có nhiều thay đổi, quan tâm đến vợ con nhiều hơn.

Tuy nhiên, mấy tháng gần đây, tôi lại thấy bất an khi chồng thường xuyên về muộn. Điện thoại đến, anh toàn ra ngoài hành lang nghe chứ không ngồi trong nhà. Trong một buổi liên hoan mừng mùng 20/10 của ngân hàng, tôi âm thầm theo dõi thì phát hiện chồng tôi cùng người đàn bà đó vẫn ngồi chung bàn tiệc, cười nói vui vẻ. Sau đó, cả hai còn lén vào nhà WC và chốt cửa. Tôi đứng bên ngoài mà người run lên vì ghen giận nhưng vẫn cố bình tĩnh quay clip để khi về nhà chồng tôi có chứng cứ để nói chuyện. (Nhà chồng thường bênh chồng tôi, trách tôi ghen tuông mù quáng).

Vừa bước ra từ nhà vệ sinh cùng nhân tình, nhìn thấy tôi, mặt anh tái mét. Tôi vì không muốn làm mất mặt chồng nên bảo anh về nhà nói chuyện. Vừa về đến nhà, anh đã trách móc tôi không tin tưởng chồng nên theo dõi anh. Đến lúc tôi đưa ra bằng chứng thì anh xuống giọng nói sếp nữ say quá nên anh dẫn vào nhà vệ sinh để nôn mửa, sợ mọi người hiểu lầm nên anh phải chốt cửa lại.

Tôi đã theo dõi từ lâu nên biết rõ mục đích của hai người. Ban đầu, người đàn bà đó vào nhà vệ sinh trước, sau đó, chồng tôi mới bước vào sau chứ hoàn toàn không có chuyện say xỉn như anh ta kể. Vậy mà anh ta vẫn thề thốt là không có chuyện gì. Tôi giận lắm nhưng vì muốn giữ bố cho con nên cố nhẫn nhịn.

Hôm trước là sinh nhật con trai tôi. Tôi nhắn chồng về sớm để cả nhà đông đủ nhưng anh đi đâu tắt máy, tôi gọi điện, nhắn tin đều không được. Lúc về đến nhà, vợ chồng tôi cãi nhau, anh bỏ đi cả tuần không về nhà. Tôi biết anh lại ngựa quen đường cũ, tìm đến người đàn kia. Tôi thương con tôi còn quá nhỏ mà đã thiếu đi tình cảm của bố. Nhưng chuyện vợ chồng tôi thế này, chắc không thể cứu vãn được nữa rồi.

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Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao người tôi yêu lại không có bất kỳ cảm xúc nào khi ở gần tôi?

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