Đọc vị tướng đàn bà bạc tình bội nghĩa

Họ không những đối xử bạc tình với bạn bè hay người thân, mà kể cả người chồng, người chung sống bao nhiêu lâu nay cũng không ngoại lệ. Khi người đàn bà có lông mày bị đứt gãy ở giữa hay phần đầu chân mày đậm nhưng gần cuối thì mờ đi và hầu như không thấy, thì đó là dấu hiệu người đàn bà rất dễ bỏ cũ theo mới khi có điều kiện tốt.

Hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng lông chân mày ra sao thì cũng không có gì quan trọng. Nhưng không, hình dáng của lông mày rất quan trọng. Nó quyết định tính nết, vận thế và tình cảm của một người. Nếu cô nàng của bạn có hình dáng lông mày bị đứt gãy sẽ không tốt, dễ gây thù hận. Đây cũng chính là tướng đàn bà bạc tình bội nghĩa mà đàn ông cần chú ý.

Ngoài ra, người đàn bà có mắt hình tam giác thường rất hung bạo, độc ác, vô tình, vô nghĩa. Do đó, rất khó được người khác tin tưởng và yêu quý. Những người này cũng hay thay lòng và không muốn gắn bó với ai.

Một trong những dấu hiệu cho thấy tướng đàn bà bạc tình bội nghĩa chính là đôi mắt. Mắt là bộ phận quan trọng nhất trong nhân tướng học, nó nói lên nhiều ý nghĩ bên trong mà người đàn bà không bộc lộ ra. Mắt có nhiều lòng trắng hay có vằn đỏ đều là những đàn bà có tính sát phu, góa phụ từ sớm.

3. Xương gò má

Gò má cao có tính sát phu-Ảnh minh họa: Internet

Khi người yêu của bạn không may sỡ hữu gò má cao thì bạn nên chú ý vì từ xưa đến nay gò má cao vẫn luôn là một dấu hiệu cho thấy người đó có tướng sát phu. Ông bà xưa có câu: "Đàn bà gò má cao, giết người không cần dao". Từ xưa đến nay những cô gái có gò má cao luôn bị xét vào tướng xấu và ít khi trở thành đối tượng lý tưởng để kết hôn.

4. Sống mũi

Đối với đàn ông, sống mũi đại diện cho sự nghiệp. Còn đối với đàn bà, sống mũi thì lại đại diện cho phu vận. Đàn bà có sống mũi không đầy mà lộ xương, sơn căn nhỏ không được đầy đặn, dáng mũi sắc như mũi kiếm, thì tình phu thê mỏng. Hay là có đầu mũi nhọn, mặt to mũi nhỏ thì dù cho chồng có kề bên cũng sẽ không được hưởng phúc mà sẽ sớm chia lìa.

5. Đường chỉ tay

Bên cạnh đó đường chỉ tay cũng có thể cho thấy tướng đàn bà bạc tình bội nghĩa. Khi tay có đường vân chạy ngang chia bàn tay thành hai phần, thì đây chính là người khắc hại lục thân, thường không tự lập thân. Ngay từ nhỏ đã quen sống dựa vào cha mẹ, người phụ nữ này mệnh cứng, khắc tính tương đối lớn nên không đem đến hạnh phúc cho gia đình.

6. Nốt ruồi

Đọc tướng đàn bà bội nghĩa bạc tình, người ta còn nhìn nhân trung. Theo quan niệm dân gian, người có nốt ruồi ở nhân trung là người tham vọng. Vì thế, nhiều phụ nữ có nốt ruồi ở nhân trung luôn tìm kiếm người đàn ông có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Nếu không họ sẽ sẵn sàng từ bỏ để tìm người khác có điều kiện tốt hơn.

Nhân trung là vị trí đại diện cho đời sống hôn nhân-Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những dấu hiệu cho thấy tướng đàn bà bội nghĩa bạc tình theo quan niệm xưa. Tuy nhiên, những điều này hầu như ít có căn cứ, chủ yếu dựa theo sự quan sát và tổng hợp bằng kinh nghiệm của người xưa. Điều quan trọng vẫn là bạn nhìn vào cách ăn ở, ứng xử với mọi người xung quanh của cô ấy để quyết định cô ấy có phải là người xứng đáng sánh đôi với bạn cả đời hay không.