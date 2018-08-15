Xem tướng đàn bà đa tình – nhìn qua là thấy ngay

Tâm linh - Tử vi 15/08/2018 05:30

Xem tướng đàn bà đa tình không quá khó, chỉ cần để ý về diện mạo, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ngay.

1. Đặc điểm về môi

Với những người phụ nữ môi dày, da môi nhăn rõ nét thì được đánh giá là những người phụ nữ đa tình và thường thích lẳng lơ, ve vãn đàn ông. Vì vậy họ rất khó giữ mình trước những cám dỗ.

Xem tướng đàn bà đa tình
Đàn bà đa tình có đôi môi khá dày - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra những người phụ nữ bẩm sinh môi thâm hay màu môi đậm thì nhu cầu tình dục của họ khá cao. Vì nhu cầu tình dục cao nên họ là người đa tình, dễ dãi trong chuyện ấy.

2. Người đàn bà đa tình hốc mắt sâu

Đàn bà đa tình dễ dàng nhận biết qua hốc mắt. Những người đàn bà có hốc mắt sâu thường là những người có tham vọng lớn. Vì vậy đối với họ không nề hà bất cứ việc gì, kể cả tình dục. Họ là những người có nhu cầu tình dục cao và khó cưỡng lại những cám dỗ từ đàn ông.

3. Phụ nữ có da mặt trắng hồng

Để xem tướng đàn bà đa tình bạn cũng có thể quan sát thông qua làn da mặt. Nếu phụ nữ có làn da mặt trắng hồng, nhất là khi có yếu tố gì tác động da mặt lại càng đỏ bừng thì đây đích thị là người đa tình. Với họ chuyện tình yêu và chia tay không có gì là quá quan trọng. Vì thế mà những người phụ nữ này yêu cũng nhiều mà chia tay cũng không hề ít.

Xem tướng đàn bà đa tình – nhìn qua là thấy ngay - Ảnh 2
Phụ nữ da mặt trắng hồng là người đa tình - Ảnh minh họa: Internet

4. Đặc điểm nhân trung

Nhận biết đàn ba đa tình qua vị trí nhân trung trên khuôn mặt. Khi quan sát thấy nhân trung hẹp cong mà lại mảnh thì đó là những người đàn bà đa tình và có nhu cầu tình dục không hề nhỏ.

Bên cạnh đó nếu nhân trung có đường chỉ đỏ mảnh chỉ dễ nhận thấy khi phụ nữ để mặt mộc hoặc dưới ánh sáng thì đây cũng là tuýp người phong lưu, dễ dãi và lẳng lơ.

5. Đặc điểm về lông mày

Dấu hiệu đàn bà đa tình cũng rất dễ nhận biết thông qua đặc điểm của lông mày. Phụ nữ sở hữu lông mày rậm tự nhiên, nhất là kiểu lông mày sâu róm thì nhu cầu tình dục lại rất cao, mặt khác cũng là những người đa tình.

6. Nốt ruồi đen dưới mắt

Dưới mắt của phụ nữ có nốt ruồi đen được đánh giá là những người đa tình. Những người phụ nữ này thích được đàn ông chinh phục và cũng muốn được yêu nhiều. Họ là tuýp người phụ nữ có nhu cầu tình dục cao và khá dễ dãi trong chuyện ấy.

7. Về thân mình

Xem tướng đàn bà đa tình thông qua đặc điểm nhận diện là thân mình. Với người phụ nữ có thân dưới dài, thân trên ngắn thường có một sức hút với đàn ông bởi vẻ đẹp gợi tình của họ. Tuy nhiên trong chuyện tình yêu và cuộc đời của người này thường rất khó nhận được bình yên cũng bởi sự đa tình của họ.

Phụ nữ nhân trung hẹp, cong mảnh là người đa tình
Phụ nữ nhân trung hẹp, cong mảnh là người đa tình - Ảnh minh họa: Internet

8. Tàn nhang trên mặt

Tàn nhang là dấu hiệu của lão hóa và phụ nữ sau 30 tuổi nếu không chăm sóc tốt cho da sẽ xuất hiện tàn nhang. Thế nhưng nếu phụ nữ có tàn nhang sớm và tập trung ở dưới mắt, hai bên cánh mũi thì đây cũng là tướng đàn bà đa tình. Hơn nữa những người phụ nữ này nhu cầu tình dục cũng rất cao.

9. Phụ nữ sở hữu vòng ba lớn

Xem tướng đàn bà đa tình thông qua đặc điểm của vòng ba. Phụ nữ có vòng ba lớn thường rất am hiểu về chuyện giường chiếu và có kinh nghiệm tình trường đáng nể. Nhu cầu tình dục cao cùng những kinh nghiệm trong chuyện ấy của họ khiến đàn ông đã ‘yêu” là rất khó quên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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