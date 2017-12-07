Đừng lo giảm cân nữa, những con giáp này càng phát tướng càng giàu có vật vã

Những con giáp dưới đây đừng cố gắng giảm cân nữa kẻo mất đi phúc khí trời cho. Chỉ khi bạn tăng cân mới có cuộc sống giàu có, may mắn hết phần người khác.

Tuổi Dậu

Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của tuổi Dậu, nhiều người sẽ nghĩ họ rất khó gần nhưng khi tiếp xúc, bạn sẽ thấy họ có trái tim rất ấm áp, dễ hòa nhập với mọi người. Suy nghĩ của người tuổi Dậu cũng không quá phức tạp. Trái lại, họ thích lối tư duy đơn giản, phóng khoáng.

Thời kỳ tăng cân, trọng lượng cơ thể béo tốt một chút, vận khí của con giáp này cũng tăng theo, nhất là tài khí. Họ cảm thấy làm việc gì cũng trôi chảy, thuận lợi. Hễ gặp chuyện khó khăn là quý nhân đứng ra giúp sức, thành công nối tiếp thành công, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn trời sinh vận mệnh giàu có, sung sướng hơn người. Bạn không sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng có tướng mạo phúc khí trời ban. Vì vậy, bạn đừng nghĩ đến chuyện giảm cân hay thay đổi ngoại hình của mình kẻo mất hết phúc khí. Bởi lẽ mọi tài vận đều do tướng mạo mà ra. Nếu thay đổi, vận mệnh cũng sẽ thay đổi theo.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão tuy không quá thông minh nhưng làm gì cũng cẩn trọng và tỉ mỉ. Khi gặp khó khăn, họ luôn giữ được tâm thái bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

Cuộc đời của người tuổi Mão khá bình lặng. Tính cách đã quyết định cuộc đời họ không có phong ba bão táp. Tuy nhiên, những người tuổi Mão chỉ cần béo lên là phúc khí luôn tràn đầy. Thậm chí khi phát tướng, nhân duyên với người khác giới cũng rất vượng, tài khí cũng dồi dào.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có tâm hồn vui vẻ, thật thà, chất phác không giận hờn ai quá lâu. Họ càng béo càng có được phúc khí trời cho, tâm an lạc, mang lại bầu không khí hòa ái. Vì vậy mà họ luôn được nhiều người yêu mến, đường tài vận cũng vô cùng vượng. Ngược lại, tuổi Hợi càng gầy càng dễ nổi nóng, giận người.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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