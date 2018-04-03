Tướng mạo phụ nữ dễ sinh quý tử đầu lòng khiến nhiều đàn ông khao khát cưới làm vợ

Tâm linh - Tử vi 03/04/2018 17:02

Sau đây là tướng mạo, ngoại hình của phụ nữ dễ sinh quý tử đầu lòng, đảm bảo đàn ông nào cũng khao khát cưới làm vợ.

Bờ môi hồng hào, không nứt nẻ, khô khốc

Tướng mạo phụ nữ dễ sinh quý tử đầu lòng khiến nhiều đàn ông khao khát cưới làm vợ - Ảnh 1
Chị em có đôi hồng hào, không nứt nẻ có khả năng sinh quý tử cao - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tướng mạo nhận biết rõ ràng nhất khả năng sinh nở của phụ nữ. Trong ngũ quan, màu sắc của môi thể hiện chức năng mạnh yếu, hư xấu của bàng quang. Việc quan sát ngũ quan cho biết rõ về các bệnh tật ở vùng kín của phụ nữ. Vì vậy, việc nhận biết phụ nữ sẽ sinh con trai đầu lòng thông qua môi cũng là điều dễ hiểu. Chị em nào có phần môi hồng hào, tươi tắn có tỉ lệ sinh con trai cao hơn những người có môi trắng nhợt, thâm tím.

Cằm căng tròn đầy

Phụ nữ sở hữu cằm tròn đầy, có cuộc sống hậu vận cực kỳ tốt, sung túc giàu sang hơn người. Họ còn là người phúc hậu luôn được người khác quý đỡ, yêu mến. Đây cũng là bộ phận nhận biết phụ nữ có thể sinh con trai đầu lòng. Nếu đang sở hữu chiếc cằm tròn đầy, chúc mừng bạn vì sẽ có cuộc sống không cần lo nghĩ.

Lông mày bên trái dài hơn bên phải

Tướng mạo phụ nữ dễ sinh quý tử đầu lòng khiến nhiều đàn ông khao khát cưới làm vợ - Ảnh 2
Dáng lông mày của phụ nữ thể hiện khả năng sinh con trai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bẩm sinh có lông mày trái dài hơn phải sẽ là người khiến đàn ông khao khát chinh phục. Còn những người phụ nữ có lông mày thưa, nhạt, ngắn có khả năng sinh con gái nhiều hơn. Bên cạnh đó, người có lông mày dài, rộng là người thanh tú, thông minh, được nhiều người săn đón, quý mến.

Dái tai dài và dày

Tướng mạo phụ nữ dễ sinh quý tử đầu lòng khiến nhiều đàn ông khao khát cưới làm vợ - Ảnh 3
Phụ nữ có dái tai dày và dài dễ sinh quý tử - Ảnh minh họa: Internet

Đây là đặc điểm cơ thể nhận biết người giàu có, phúc hậu. Người phụ nữ có đặc điểm này sẽ mang lại nhiều vận khí tốt cho chồng. Cô ấy chắc chắn sẽ sinh được quý tử đầu lòng, làm rạng danh dòng tộc và là niềm tự hào của gia đình. Theo nghiên cứu, người phụ nữ có nét tướng này có khả năng kiếm được nhiều tiền, cuộc sống không cần lo nghĩ đến tài chính. Tuy nhiên việc phụ nữ có dái tai dài và dày còn phải kết hợp với đặc điểm tai của chồng mới chính xác. Nếu đàn ông có ấn đường hồng hào, lệ đường ít vằn đỏ kết hợp với phụ nữ có dái tai dài sẽ tạo ra cung Phu Thê. Điều này đồng nghĩa với tỉ lệ sinh con trai đầu lòng là 80-90%.

Nhân trung lệch về bên trái

Người phụ nữ có nhân trung hơi lệch về bên trái có tỉ lệ sinh con trai đầu lòng đúng đến 90%. Còn người có nhân trung bằng phẳng, sâu vừa phải dễ sinh nhiều con gái.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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