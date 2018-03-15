Phụ nữ có nét tướng này sẽ hút phúc lộc tiền tài, giúp chồng ăn nên làm ra, giàu sang nhanh chóng

Chỉ cần sở hữu một trong những nét tướng này, bạn là người phụ nữ vượng phu bậc nhất, không chỉ hút tài lộc cho chồng mà cả nhà chồng cũng được nhờ.

Những phụ nữ có nốt ruồi ở trán là người bộc trực, thẳng thắn và rất giỏi kiếm tiền. Nếu người khác thấy khó khăn, khổ cực sẽ nản chí thì họ lại quyết tâm bội phần để đạt được thành công. Nhờ đức tính này, phụ nữ có nốt ruồi ở trán sẽ không ngại cùng chồng nếm trải cay đắng ngọt bùi, gầy dựng sự nghiệp.

Theo nhân tướng học, lưỡi hoa sen là tướng lưỡi dày, rộng và hồng như cánh sen. Phụ nữ có tướng lưỡi này là người khôn khéo, dịu dàng và biết cách cư xử. Lấy được nàng làm vợ, đàn ông như hổ mọc thêm cánh, tài lộc chui vào túi ào ào.

"Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà" là quan niệm hoàn toàn sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Miệng rộng

Nếu nghĩ “đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà” thì bạn đã nhầm. Phụ nữ miệng rộng là người có tương lại xán lạn, sự nghiệp thành công, tiền tài dư dả. Nếu miệng rộng, cộng thêm răng trắng đều đây chính là người vợ “vượng phu ích tử” chồng hãy giữ thật chặt.

Khuôn mặt tròn trịa

Phụ nữ có khuôn mặt tròn rất giỏi giao tiếp, ứng xử linh hoạt và có mắt nhìn người. Nàng nhân hậu, hiền từ nên được rất nhiều người yêu mến, trân trọng. Trong cuộc sống vợ chồng, phụ nữ có khuôn mặt tròn sẽ luôn nhún nhường, hi sinh vì gia đình.

Phụ nữ hông to sẽ sinh quý tử, chồng con được cậy nhờ - Ảnh minh họa: Internet

Hông to

Nhân tướng học cho rằng, phụ nữ có hông to tài vận chắc chắn sẽ vượng phát, như ý. Chưa kể, phụ nữ hông to còn “mắn đẻ”, sinh con đẻ cái thuận lợi, dễ dàng.

Có mỡ bụng dưới

Một chiếc bụng phẳng lì, thon gọn luôn là ước ao của mọi phụ nữ. Tuy nhiên, nhân tướng học đã chỉ ra rằng nếu bụng dưới to nữ chủ nhân sẽ có cả phúc lẫn thọ. Thế nên, chị em nào có mỡ bụng đừng vội buồn, bởi đây là điềm báo bạn đang có vận may hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Mũi cao

Phụ nữ sở hữu sóng mũi cao trời đã định sẵn là người có tướng quý phu nhân. Sau khi kết hôn sẽ giúp chồng giàu sang, phú quý, gia đình chồng làm ăn phát đạt. Nếu mũi có nốt ruồi, cánh mũi kín thì của tiền đầy nhà, tiêu xài thả ga 3 đời cũng không hết.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.