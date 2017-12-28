3 con giáp có số vượng phu, không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn cưng chiều chồng con hết mực

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào phụ nữ tuổi Mùi vẫn luôn giữ được khí chất thanh cao, cách cư xử tử tế, lịch thiệp. Người tuổi Mùi không thích dựa dẫm vào đàn ông, họ luôn ý thức việc tự làm chủ đời mình. Dù sinh ra trong gia đình không giàu có nhưng nhờ ý chí, sự thông minh và khôn khéo Mùi có thể tay trắng làm nên cơ ngơi.

Đàn ông phải tích đức mười đời mới cưới được vợ thuộc top con giáp vượng phu ích tử sau. Không chỉ tài giỏi, thông minh tự tạo lập sự nghiệp khi còn độc thân những nàng giáp này còn mang đến phúc khí, chồng lấy được sẽ đổi mệnh, một bước lên tiên, phát tài phát lộc nhanh chóng.

Trong cuộc sống gia đình, Mùi luôn hiếu kính với cha mẹ, thương yêu đùm bọc anh chị em hết lòng. Sau khi kết hôn, nàng càng thể hiện mình là mẫu phụ nữ quý trọng tình cảm, biết cách vun vén hạnh phúc gia đình. Lấy được người vợ có số vượng phu như Mùi, cuộc đời chồng sẽ thăng tiến vượt bậc, ngày càng thành công, phú quý.

Nét tính cách đôi khi bất cần khiến người khác dễ hiểu lầm Hợi là con giáp vô trách nhiệm, ham chơi nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nàng giáp này luôn tâm niệm rằng, không cần phải gồng mình tranh chấp với người đời, đôi co với thiên hạ, chỉ cần làm tốt những gì mình đang làm và dùng thành quả để chứng minh khả năng của mình là đủ.

Khi yêu, phụ nữ tuổi Hợi sẽ hết lòng hết dạ, sẵn sàng chấp nhận nhưng khuyết điểm của đối phương và nỗ lực hết mình cho tương lai của cả hai. Phụ nữ tuổi Hợi chính là cánh tay trái đắc lực, hỗ trợ chồng trong công việc, cùng chồng gầy dựng cơ ngơi và chăm sóc chồng con chu đáo. Có người vợ tuổi này trong nhà, gia đình vượng phát, hạnh phúc ấm êm cả đời.

Vẻ ngoài nông nôi, bất cần nhưng thực chất Thìn kiếm tiền rất giỏi, xem trọng gia đình hơn tất thảy vật chất trên đời - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thìn

Là con giáp vượng phu bậc nhất, Thìn cá tính, thông minh và có phúc phần hơn người. Người thân, gia đình, chồng con và cả gia đình chồng cũng nhờ nàng dâu tuổi Thìn mà cải vận thành công. Khi độc thân Thìn ham thích khám phá bản thân, kinh qua nhiều nghề nghiệp nên họ có dư vốn sống và trải nghiệm để chắc chắn mình có thể thành công trong ngành nghề đang theo đuổi.

Chồng hãy yên tâm, sự nhạy bén, tinh tế hiếm người có được của Thìn chính là vận may trời ban cho bạn. Mỗi khi gặp khúc mắc, bế tắc trong công việc đừng ngần ngại hỏi ý kiến vợ tuổi Thìn, nàng sẽ cho bạn lời khuyên chân thành, khoa học và có hiệu quả như một chuyên gia thực thụ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.