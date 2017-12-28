3 con giáp có số vượng phu, không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn cưng chiều chồng con hết mực

Tâm linh - Tử vi 28/12/2017 14:53

Phụ nữ thuộc top con giáp sau là người vượng phu ích tử, chồng cưới được sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, tài vận đỏ rực như son.

Đàn ông phải tích đức mười đời mới cưới được vợ thuộc top con giáp vượng phu ích tử sau. Không chỉ tài giỏi, thông minh tự tạo lập sự nghiệp khi còn độc thân những nàng giáp này còn mang đến phúc khí, chồng lấy được sẽ đổi mệnh, một bước lên tiên, phát tài phát lộc nhanh chóng.

Sau đây là danh sách những nàng giáp vượng phu ích tử bậc nhất, đàn ông lấy được hãy giữ thật chặt:

3 con giáp có số vượng phu, không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn cưng chiều chồng con hết mực - Ảnh 1
Sinh ra đã mang số vượng phu, Mùi sẽ giúp tăng thêm phúc đức, tài lộc cho cả chồng con và gia đình - Ảnh minh hoạc: Internet

Nàng Mùi

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào phụ nữ tuổi Mùi vẫn luôn giữ được khí chất thanh cao, cách cư xử tử tế, lịch thiệp. Người tuổi Mùi không thích dựa dẫm vào đàn ông, họ luôn ý thức việc tự làm chủ đời mình. Dù sinh ra trong gia đình không giàu có nhưng nhờ ý chí, sự thông minh và khôn khéo Mùi có thể tay trắng làm nên cơ ngơi.

Trong cuộc sống gia đình, Mùi luôn hiếu kính với cha mẹ, thương yêu đùm bọc anh chị em hết lòng. Sau khi kết hôn, nàng càng thể hiện mình là mẫu phụ nữ quý trọng tình cảm, biết cách vun vén hạnh phúc gia đình. Lấy được người vợ có số vượng phu như Mùi, cuộc đời chồng sẽ thăng tiến vượt bậc, ngày càng thành công, phú quý.

3 con giáp có số vượng phu, không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn cưng chiều chồng con hết mực - Ảnh 2
Chồng tu 10 kiếp mới lấy được người vợ vượng phu như  Hợi làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Nét tính cách đôi khi bất cần khiến người khác dễ hiểu lầm Hợi là con giáp vô trách nhiệm, ham chơi nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nàng giáp này luôn tâm niệm rằng, không cần phải gồng mình tranh chấp với người đời, đôi co với thiên hạ, chỉ cần làm tốt những gì mình đang làm và dùng thành quả để chứng minh khả năng của mình là đủ.

Khi yêu, phụ nữ tuổi Hợi sẽ hết lòng hết dạ, sẵn sàng chấp nhận nhưng khuyết điểm của đối phương và nỗ lực hết mình cho tương lai của cả hai. Phụ nữ tuổi Hợi chính là cánh tay trái đắc lực, hỗ trợ chồng trong công việc, cùng chồng gầy dựng cơ ngơi và chăm sóc chồng con chu đáo. Có người vợ tuổi này trong nhà, gia đình vượng phát, hạnh phúc ấm êm cả đời.

3 con giáp có số vượng phu, không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn cưng chiều chồng con hết mực - Ảnh 3
Vẻ ngoài nông nôi, bất cần nhưng thực chất Thìn kiếm tiền rất giỏi, xem trọng gia đình hơn tất thảy vật chất trên đời - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thìn

Là con giáp vượng phu bậc nhất, Thìn cá tính, thông minh và có phúc phần hơn người. Người thân, gia đình, chồng con và cả gia đình chồng cũng nhờ nàng dâu tuổi Thìn mà cải vận thành công. Khi độc thân Thìn ham thích khám phá bản thân, kinh qua nhiều nghề nghiệp  nên họ có dư vốn sống và trải nghiệm để chắc chắn mình có thể thành công trong ngành nghề đang theo đuổi.

Chồng hãy yên tâm, sự nhạy bén, tinh tế hiếm người có được của Thìn chính là vận may trời ban cho bạn. Mỗi khi gặp khúc mắc, bế tắc trong công việc đừng ngần ngại hỏi ý kiến vợ tuổi Thìn, nàng sẽ cho bạn lời khuyên chân thành, khoa học và có hiệu quả như một chuyên gia thực thụ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp vượng phu phụ nữ vượng phu số vượng phu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 7 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 7 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục