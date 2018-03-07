Phụ nữ có 5 nét tướng này trên khuôn mặt chắc chắn sẽ khổ vì tình, hôn nhân trắc trở đủ đường

Chỉ cần dựa vào những đặc điểm trên khuôn mặt của người phụ nữ có thể đoán biết chính xác vận tình duyên, hôn nhân của họ.

Chưa kể, người xưa còn cho rằng phụ nữ có gò má cao thường khắc chồng, khiến chồng gặp phải nhiều chuyện không may, xui xẻo thậm chí “sát chồng”. Chính vì thế, nếu sở hữu nét tướng này nữ giới sẽ muộn đường hôn nhân, hoặc nếu kết hôn cũng khó lòng ăn đời ở kiếp với đối phương.

Theo nhân tướng học, phụ nữ nếu sở hữu gò má cao là người quyết đoán, cá tính và mạnh mẽ. Họ khá bảo thủ, luôn muốn người khác phải thuận theo ý mình cả trong công việc lẫn tình duyên. Chính sự vô lý này khiến người gò má cao khó lòng được đồng nghiệp nể trọng, người khác giới đem lòng thương yêu.

Lông mày rậm hay thưa thớt cũng khiến chủ nhân gãy gánh giữa đường - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày rậm

Một cặp lông mày rậm với những sợi lông mày mọc lộn xộn, mất trật tự là nét tướng của phụ nữ cứng rắn. Dù muốn họ cũng không thể khiến mình trở nên dịu dàng, mềm mỏng nên khó lòng giữ được bình tĩnh mỗi khi cãi nhau và dẫn đến chia tay.

Vì quá khô khan, cộc lốc nên phụ nữ có lông mày rậm trải qua rất nhiều đổ vỡ trong tình yêu. Ngoài ra, nếu lông mày mỏng, nhạt và mọc mất trật tự nữ giới cũng sẽ không may mắn đường tình duyên.

Mũi hếch

Mũi hếch về mặt thẩm mỹ là tướng mũi nói lên nét tính cách bảo thủ, thích làm quá mọi chuyện của chủ nhân. Chuyện bé xé ra to chính là điều khiến nàng mũi hếch trở thành mỗi lo ngại làm người khác không muốn lại gần, từ đây tình duyên của họ cũng trắc trở, gian truân.

Vì quá ích kỷ, nàng cũng không hề biết cách quan tâm, chăm sóc đến một nửa của mình. Chồng của phụ nữ mũi hếch vì bị vợ vô tâm, hời hợt mà dễ thay lòng đổi dạ, lang chạ với đàn bà khác.

Ảnh minh họa: Internet

Răng lộn xộn

Người xưa có câu “cái răng cái tóc là gốc con người”, thế nên chỉ cần nhìn vào hàm răng cũng có thể đoán biết được tính cách của một người. Nếu may mắn sở hữu hàm răng đều, trắng chủ nhân là người cẩn trọng, chu đáo và có cuộc sống thuận lợi, bình yên.

Ngược lại, nếu răng mọc mất trật tự, khấp khểnh thì chủ nhân là người cộc tính, dễ nóng giận và nổi cáu với người khác. Mỗi khi mất bình tĩnh họ dễ dàng vung lời thô tục, bất chấp tất cả để hả lòng hả dạ. Đến khi mọi chuyện đã qua, nhìn lại phụ nữ có hàm răng khấp khểnh sẽ thấy không còn ai bên cạnh mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cằm nhọn

Một chiếc cằm V-line có thể là khát khao của mọi phụ nữ, thế nhưng theo nhân tướng học đây lại là nét tướng khiến nữ nhân lận đận tình duyên và phải qua hai lần đò.

Miệng rộng

Phụ nữ miệng rộng tuy không “khắc phu” như phụ nữ gò má cao nhưng họ lại khiến “tan hoang cửa nhà”. Tan hoang cửa nhà là bởi nếu sở hữu nét tướng này chủ nhân là người sống rất hoang phí, không biết tích cóp tiết kiệm, càng không biết quản lý tài chính khoa học.

Chính vì vung tay quá trán, tiêu đến đồng tiền cuối cùng nên họ khiến bạn đời luôn cảm thấy mệt mỏi, áp lực dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.