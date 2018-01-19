Ai sở hữu nét tướng này sẽ ‘gặp dữ hóa lành’, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ không ngờ

Những người sở hữu nét tướng sau sẽ luôn có may mắn về tài lộc, gặp dữ hóa lành, dù vận hạn lớn đến đâu cũng tự khắc hóa giải.

Theo nhân tướng học, mũi là bộ phận tượng trưng cho tài khố của một người. Mũi của người vợ sẽ đại diện cho tài vận của cả gia đình, nếu cánh mũi của vợ càng dày chồng sẽ càng giàu sang, phát tài phát lộc. Chưa kể, phụ nữ có nét tướng này rất thông minh, khôn khéo, sẽ tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình mà chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông.

Người có đôi mắt to tròn rất ấm áp, chân thành và có tâm hồn trong sáng. Họ luôn nhìn đời bằng thái độ điềm đạm, chừng mực và không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Chính vậy, họ luôn được quý nhân giúp đỡ, chở che nên liên tiếp gặp may mắn trong cuộc sống.

Ngoài ra, nếu sở hữu cặp lông mày hình vòng cung bạn chắc chắn sẽ hưởng cuộc sống an nhàn, hôn nhân viên mãn.

Gò má cao không sát phu như người ta vẫn tưởng, ngược lại, nó sẽ giúp nữ nhân tạo dựng sự nghiệp to lớn không kém đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Gò má cao

Phụ nữ có gò má cao thường rất lo lắng, bởi đây được cho là nét tướng sát phu. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm, người có gò má cao không chỉ giúp chồng vun vén gia đình, làm lợi cho nhà chồng mà cón là quý nhân giúp sức chồng trong công việc. Mỗi ý kiến đóng góp, xây dựng của nàng đều mang lại những hiệu quả tích cực cho bạn đời.

Ngoài ra, đây còn là nét tướng của phụ nữ mạnh mẽ, có suy nghĩ tích cực. Họ luôn nhìn về cuộc đời bằng thái độ sống lạc quan, dịu dàng và cư xử lễ độ với những người xung quanh.

Đôi môi hồng hào

Phụ nữ có đôi môi hồng hào chính là nét tướng vượng phu ích tử, giúp sự nghiệp của chồng thăng tiến vùn vụt, con cái ngoan ngoãn, thông minh.

Lông mày với đường nét rõ ràng, trật tự chính là nét tướng của người có cuộc đời bình yên hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày rõ nét

Người có lông mày càng rõ nét sẽ càng giàu sang, sở hữu nhà lầu xe hơi với mức thu nhập trong mơ. Chưa kể, lông mày rậm còn là nét tướng của người mạnh mẽ, cá tính và luôn độc lập trong suy nghĩ và hành động. Nhờ nét tính cách này mà chủ nhân luôn làm chủ đời, không bao giờ bi lụy và sống lệ thuộc vào ai.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.