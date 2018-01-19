Ai sở hữu nét tướng này sẽ ‘gặp dữ hóa lành’, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ không ngờ

Tâm linh - Tử vi 19/01/2018 22:10

Đây chính là nét tướng quý giúp chủ nhân cả đời may mắn, giàu sang phú quý, không là tỷ phú cũng dư sức sắm nhà lầu xe hơi.

Những người sở hữu nét tướng sau sẽ luôn có may mắn về tài lộc, gặp dữ hóa lành, dù vận hạn lớn đến đâu cũng tự khắc hóa giải.

Ai sở hữu nét tướng này sẽ ‘gặp dữ hóa lành’, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ không ngờ - Ảnh 1
Mũi chính là tài khố của một người, vậy nên cánh mũi càng dày chủ nhân càng phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Cánh mũi dày

Theo nhân tướng học, mũi là bộ phận tượng trưng cho tài khố của một người. Mũi của người vợ sẽ đại diện cho tài vận của cả gia đình, nếu cánh mũi của vợ càng dày chồng sẽ càng giàu sang, phát tài phát lộc. Chưa kể, phụ nữ có nét tướng này rất thông minh, khôn khéo, sẽ tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình mà chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông.

Đôi mắt to tròn

Người có đôi mắt to tròn rất ấm áp, chân thành và có tâm hồn trong sáng. Họ luôn nhìn đời bằng thái độ điềm đạm, chừng mực và không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Chính vậy,  họ luôn được quý nhân giúp đỡ, chở che nên liên tiếp gặp may mắn trong cuộc sống.

Ngoài ra, nếu sở hữu cặp lông mày hình vòng cung bạn chắc chắn sẽ hưởng cuộc sống an nhàn, hôn nhân viên mãn.

Ai sở hữu nét tướng này sẽ ‘gặp dữ hóa lành’, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ không ngờ - Ảnh 2
Gò má cao không sát phu như người ta vẫn tưởng, ngược lại, nó sẽ giúp nữ nhân tạo dựng sự nghiệp to lớn không kém đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Gò má cao

Phụ nữ có gò má cao thường rất lo lắng, bởi đây được cho là nét tướng sát phu. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm, người có gò má cao không chỉ giúp chồng vun vén gia đình, làm lợi cho nhà chồng mà cón là quý nhân giúp sức chồng trong công việc. Mỗi ý kiến đóng góp, xây dựng của nàng đều mang lại những hiệu quả tích cực cho bạn đời.

Ngoài ra, đây còn là nét tướng của phụ nữ mạnh mẽ, có suy nghĩ tích cực. Họ luôn nhìn về cuộc đời bằng thái độ sống lạc quan, dịu dàng và cư xử lễ độ với những người xung quanh.

Đôi môi hồng hào

Phụ nữ có đôi môi hồng hào chính là nét tướng vượng phu ích tử, giúp sự nghiệp của chồng thăng tiến vùn vụt, con cái ngoan ngoãn, thông minh.

Ai sở hữu nét tướng này sẽ ‘gặp dữ hóa lành’, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ không ngờ - Ảnh 3
Lông mày với đường nét rõ ràng, trật tự chính là nét tướng của người có cuộc đời bình yên hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

 Lông mày rõ nét

Người có lông mày càng rõ nét sẽ càng giàu sang, sở hữu nhà lầu xe hơi với mức thu nhập trong mơ. Chưa kể, lông mày rậm còn là nét tướng của người mạnh mẽ, cá tính và luôn độc lập trong suy nghĩ và hành động. Nhờ nét tính cách này mà chủ nhân luôn làm chủ đời, không bao giờ bi lụy và sống lệ thuộc vào ai. 

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Muốn được cưng chiều hết mực, cả đời hạnh phúc chị em hãy lấy ngay đàn ông có nét tướng này làm chồng

Muốn được cưng chiều hết mực, cả đời hạnh phúc chị em hãy lấy ngay đàn ông có nét tướng này làm chồng

Chỉ cần lấy đàn ông có nét tướng này làm chồng, phụ nữ sẽ nắm chắc trong tay cuộc sống hạnh phúc, sung túc và được cung phụng như bà hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   nét tướng mang lại phúc khí nét tướng phú quý nét phúc tướng của nữ giới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 38 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 39 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng