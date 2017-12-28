Thầy tướng số chỉ ra 3 nét tướng nghèo mạt rệp và cách hóa giải để phất lên làm đại gia

Vậy nên, nếu nhận thấy mình đang có những nét tướng xấu sau bạn hãy học cách tu dưỡng bản thân để lấy đức thắng số, tự thay đổi vận mệnh của chính mình:

Mỗi người sinh ra đều có gương mặt, ngoại hình và vận số riêng. Có người xinh đẹp, giàu sang từ khi mới lọt lòng nhưng cũng có người vẻ ngoài bình thường, cuộc sống khốn khó.

Theo thuyết tử vi tướng số, muốn biết một người giàu sang hay nghèo hèn chỉ cần nhìn vào ấn đường (khoảng cách giữa hai đầu lông mày). Nếu ấn đường rộng, sáng sủa thì vận tài chính của chủ nhân rất vương, không chỉ tạo dựng được sự nghiệp mà còn kiếm được rất nhiều tiền, trở thành đại gia khi còn khá trẻ. Ngược lại, nếu ấn đường hẹp, lông mày mọc giao nhau thì chủ nhân sẽ khốn khó, ngèo khổ cả đời.

Nếu bạn đang có nét tướng xấu trên, có thể khắc phục bằng cách tỉa gọn phần lông mày mọc lan ra ấn đường. Nhớ kỹ, 3,5 cm chính là khoảng cách hoàn hảo giữa hai đầu lông mày giúp chủ nhân cải số, thay đổi vận mệnh ngoạn mục.

Phụ nữ sở hữu nét tướng lông mày mờ nhạt, lộn xộn thường không khéo giao tiếp, dễ gây nên thị phi - Ảnh minh hoạc: Internet

2. Lông mày mọc lộn xộn, không có trật tự

Đường nét của một cặp lông mày là nơi biểu thị các mối quan hệ xã hội của chủ nhân, nếu lông mày mọc lộn xộn, không có trật tự bạn là người dễ gây hiềm khích, tranh cãi với người khác. Người có nét tướng này khi gặp khó khăn vất vả không ai giúp đỡ, đa phần phải tự mình gánh vác tất cả mọi việc.

Để hóa giải, bạn cần điềm đạm, bình tĩnh hơn khi giao tiếp, đối xử với người khác. Xây dựng, mở rộng những mối quan hệ tốt đẹp sẽ giúp bạn luôn có quý nhân giúp đỡ hết mình. Nếu là nữ giới, bạn có thể chỉnh sửa dáng lông mày, cắt tỉa những sợi lông mày mất trật tự để có được sự may mắn, bình an.

Tóc mái ngang sẽ giúp chủ nhân trông trẻ ra vài tuổi nhưng lại khiến vận mệnh bị trì trệ, bế tắc - Ảnh minh họa: Internet

3. Vầng trán hẹp, nhỏ

Trán được xem là vị trí biểu thị cho sự thông minh của một người, nếu sở hữu vầng trán rộng, cao bạn chắn chắn là người thông minh, hiểu biết rộng và có tố chất trở thành lãnh đạo. Ngược lại, vầng trán hẹp sẽ khiến khả năng, trí tuệ của chủ nhân bị thu hẹp, lực bất tòng tâm.

Dù là nữ giới hay nam giới, khi muốn hóa giải nét tướng xấu này trước tiên bạn phải nỗ lực không ngừng để hoàn thiện chính mình. Sau đó, tuyệt đối không được để tác che khuất trán của bạn, phải vén tóc mái gọn gàng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm