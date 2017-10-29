Hãy vứt ngay thứ này ra khỏi nhà kẻo gia đình ly tán, làm ăn lụi bại, mãi sống cảnh nghèo hèn

Tâm linh - Tử vi 29/10/2017 12:48

Gia chủ hãy kiểm tra nhà ngay lập tức, nếu có những vật sau phải vứt thật xa kẻo gia đình tan nát, làm ăn thất bại, lâm vào cảnh trắng tay.

Có những đồ vật để trong nhà tưởng chừng vô hại, nhưng theo thuyết phong thủy chúng lại khiến tài vận của gia đình đi xuống, vợ chồng tranh cãi liên miên, thậm chí dẫn đến cảnh chia ly. Vậy nên, chủ nhân hãy vứt những vật sau ra đường ngay trước khi quá muộn.

Hãy vứt ngay thứ này ra khỏi nhà kẻo gia đình ly tán, làm ăn lụi bại, mãi sống cảnh nghèo hèn - Ảnh 1
Lịch cũ đại diện cho quá khứ, những gì xui rủi đã qua đi chủ nhân đừng nên cất giữ trong nhà kẻo gặp họa - Ảnh: Internet

Những tờ lịch cũ

Cuộc sống là những chuỗi ngày nối tiếp ở thì tương lai, vậy nên nếu sống mãi trong quá khứ có thể có cuộc sống tốt đẹp phía trước. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, việc đặt những cuốn lịch cũ trong nhà sẽ khiến gia đình bạn mãi dậm chân tại chỗ, chẳng thể ‘khá’ lên được.

Vậy nên, thay vì để quá khứ ‘án ngữ’, bạn hãy vứt ngay những cuốn lịch cũ ra khỏi nhà để cả gia đình không bị những ngày đã qua gây phiền nhiễu.

Quần áo si

Để tiết kiệm không ít người tìm đến quần áo si, những món quần áo đã qua sử dụng với giá tiền thấp hơn nhiều lần. Dù có vẻ là một ‘món hời’ nhưng các chuyên gia khuyên bạn không nên mặc quần áo không rõ nguồn gốc. Không chỉ tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh ngoài da, phụ khoa mà quần áo cũ còn có khả năng vướng ‘vong’ của chủ nhân cũ, gây ảnh hưởng đến số mệnh của người mặc.

Hãy vứt ngay thứ này ra khỏi nhà kẻo gia đình ly tán, làm ăn lụi bại, mãi sống cảnh nghèo hèn - Ảnh 2
Khi chén bát đã sứt mẻ hoặc vỡ chủ nhân hãy nhanh tay vứt ngay khỏi nhà - Ảnh: Internet

Chén bát vỡ

Ông bà ta cho rằng chén đĩa không chỉ là vật dùng để chứa thức ăn khi dùng dững mà còn đại diện cho sự thịnh vượng, tài lộc của một gia đình. Nếu chén đĩa đã bị sứt mẻ hoặc vỡ thì gia chỉ hãy nhanh tay vứt ngay khỏi nhà, đừng để sự sứt mẻ tài lộc khiến vận tài chính của gia đình suy giảm, tự rước xui xẻo vào nhà.

Ngoài ra, chủ nhân cũng không nên đặt những vật phẩm không rõ lai lịch nguồn gốc như các món đồ cổ, các món đồ sưu tầm lạ mắt. Nên nhớ, không được đặt tượng thần phật bừa bãi trong phòng ngủ hoặc các vị trí khác trong nhà. Gia chủ nên chọn vị trí tôn nghiêm trang trọng để thể hiện sự thành tâm nếu không muốn bị trách phạt.

Hãy vứt ngay thứ này ra khỏi nhà kẻo gia đình ly tán, làm ăn lụi bại, mãi sống cảnh nghèo hèn - Ảnh 3
Cây tre phong thủy sẽ kiểm soát nguồn năng lượng tiêu cực, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho chủ nhân - Ảnh: Internet

Để tăng thêm phúc khí cho gia đình, bạn có thể đặt cây tre may mắn trong nhà. Những chậu tre nhỏ nhắn, dễ chăm sóc sẽ thu hút nguồn năng lượng tích cực, giúp tạo ra của cải, vượng vận tiền bạc cho gia đình bạn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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