Muốn được cưng chiều hết mực, cả đời hạnh phúc chị em hãy lấy ngay đàn ông có nét tướng này làm chồng

Tâm linh - Tử vi 06/01/2018 15:46

Chỉ cần lấy đàn ông có nét tướng này làm chồng, phụ nữ sẽ nắm chắc trong tay cuộc sống hạnh phúc, sung túc và được cung phụng như bà hoàng.

Theo nhân tướng học, đàn ông có những nét tướng sau là người tử tế, chân thành, kiếm tiền cực giỏi, yêu thương vợ con và hết mực chung thủy.

Muốn được cưng chiều hết mực, cả đời hạnh phúc chị em hãy lấy ngay đàn ông có nét tướng này làm chồng - Ảnh 1
Vầng trán cao, đầy đặn chính là nét tướng của người chồng chung thủy hết mực, không bao giờ phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet

1.Đàn ông trán cao, đầy đặn

Nếu yêu bạn có thể yêu người đàn ông khiến mình rung động, tuy nhiên nếu kết hôn phụ nữ phải chọn người đàn ông có thể mang đến cho mình hạnh phúc. Nếu chàng có vầng trán cao, đầy đặn đây chính là nét tướng của người thông minh, có tư duy và bản lĩnh.

Họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ ước mơ, luôn quyết tâm hiện thực hóa mọi kế hoạch. Không chỉ trong công việc, ngay cả tình yêu một khi đã đem lòng yêu thương ai chàng sẽ hết mực chăm sóc, trân trọng và không bao giờ thay lòng. Lấy người đàn ông có nét tướng này làm chồng, phụ nữ sẽ được ăn sung mặc sướng, hạnh phúc cả đời.

2. Đàn ông có đôi mắt trong, sáng

Muốn nhìn thấu tâm can của một người, bạn không cần phải bày mưu tính kế mà chỉ việc nhìn sâu vào mắt họ sẽ rõ. Một người thiếu đứng đắn, lươn lẹo sẽ có đôi mắt nhìn xiên xẹo, ánh nhìn thiếu sự tin cậy, đàng hoàng. Ngược lại, một người đàn ông tử tế, mạnh mẽ sẽ có đôi mắt cương nghị, ánh nhìn sắc bén và ngay thẳng.

Chọn chồng, phụ nữ hãy chọn người đàn ông quyết đoán, nhất quán với đôi mắt sáng, trong. Chắc chắn, chàng sẽ có trái tim ấm áp, bao dung để yêu cả những khiếm khuyết, thứ tha những sai lầm của bạn. Nhờ đó, đời sống hôn nhân sẽ luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Muốn được cưng chiều hết mực, cả đời hạnh phúc chị em hãy lấy ngay đàn ông có nét tướng này làm chồng - Ảnh 2
Đàn ông sở hữu sống mũi cao, lông mũi không lộ ra ngoài là người tử tế, giỏi kiếm tiền và có tài năng xuất chúng - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông có sống mũi cao, cánh mũi dày

Các nhà nhân tướng học cho rằng, mũi của một người sẽ biểu thị tài vận của chính họ. Người có sống mũi cao, cánh mũi dày dặn sẽ có tài vận dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tiền tài danh vọng đủ đầy.

Ngoài ra, lối sống tự trọng, trách nhiệm còn giúp mẫu đàn ông này trở thành người chồng tử tế, người cha mẫu mực khi lập gia đình.

4. Môi hồng hào

Đàn ông có đôi môi hồng hào, hơi dày là người có quan điểm sống rõ ràng. Họ không bao giờ vi phạm những quy tắc mình đã đặt ra, càng không bao giờ phạm phải những nguyên tắc sống của xã hội. Dù có địa vị, khéo léo và công việc thường tiếp xúc với người khác giới nhưng mẫu đàn ông này không dễ thay lòng, luôn sắt son chung thủy với người yêu, bạn đời.

Muốn được cưng chiều hết mực, cả đời hạnh phúc chị em hãy lấy ngay đàn ông có nét tướng này làm chồng - Ảnh 3
Người chồng có chiếc cằm dài sẽ là bờ vai cao rộng để bao bọc, chở che cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

5. Cằm dài

Một chiếc cằm dài không chỉ là một chiếc cằm đẹp về mặt thẩm mỹ, theo nhân tướng học đây còn là tướng cằm của người xem trọng gia đình, sống tình cảm. Đàn ông có chiếc cằm dài luôn sống trách nhiệm, không bao giờ làm gì để vợ con, cha mẹ hay người ngoài phải chê trách.

Lấy được chàng trai có chiếc cằm dài làm chồng, chị em sẽ sống an yên, hạnh phúc đến già.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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