Không chỉ dễ thay lòng đổi dạ, đàn ông có nét tướng này còn ‘đứng núi này trông núi nọ’, ưa so sánh vợ với đàn bà khác.

Đàn ông có đôi mắt lúc nào cũng ướt như ngân ngấn lệ là người từ khi sinh ra đã có số đào hoa. Họ đi đến đâu phụ nữ sẽ theo chân đến đó, đặc biệt đàn ông mắt ướt khi đã có gia đình còn hấp dẫn hơn trong mắt các cô gái.

Có chồng là đàn ông có tướng mắt ướt, vợ phải cẩn thận nếu không muốn mất chồng.

Có râu mọc không đều

Tướng râu mọc một chỏm rậm ở giữa, xung quanh thưa thớt hoặc không có râu được gọi là râu dê. Đa phần đàn ông có nét tướng này đềy ham của lạ, có mới nới cũ. Dù trước đó có yêu thường vợ đến nhường nào, nhưng khi gặp được một đối tượng hấp dẫn hơn họ sẽ thay lòng ngay lập tức.

Có tóc xoăn tự nhiên

Có thể nói đàn ông có tóc xoăn bẩm sinh là người đứng đầu danh sách những đàn ông dễ thay lòng đổi dạ. Chính sự lãng mạn, hoạt ngôn trong tính cách của họ khiến người khác giới dễ bị thu hút và khó cưỡng lại sức hấp dẫn từ họ.

Nếu đang hẹn hò với mẫu đàn ông này, bạn đừng vội đi đến hôn nhân. Hãy dành thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn, nếu không bạn sẽ hối không kịp.

Lòng trắng mắt có nốt ruồi

Nốt ruồi trong lòng trắng mắt dù là đàn ông hay đàn bà đều đào hoa hơn người. Dù không có ý định lừa giối bạn đời, nhưng chính những người khác giới bị họ thu hút khiến họ cầm lòng không đặng mà thay lòng.

Cười hở lợi, răng thưa

Quả không sai khi nói đàn ông có nụ cười hở lợi, răng thưa là người có tính ‘đàn bà’. Họ thường tính toán rất chi li chuyện tiền bạc, dù không giàu có nhưng rất ngông cuồng và hống hách.

Vì lơi ích cá nhân, đàn ông có nét tướng này sẵn sàng vùi dập người khác, để cả người yêu hay vợ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.