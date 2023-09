3 nét tướng tuy xấu xí nhưng lại giúp phụ nữ giàu sang phú quý cả đời

Đừng vội buồn vì sở hữu những nét tướng không đẹp này bởi theo nhân tướng học nó lại là biểu hiện của người có mệnh phú quý, sung sướng cả đời.

Mũi củ tỏi

Ắt hẳn nhiều bạn gái rất tủi thân và ghanh tỵ khi không sở hữu một sống mũi dọc dừa, cánh mũi thon gọn như những người khác. Tuy nhiên, theo nhân tướng học mũi củ tỏi với phần chóp mũi tròn thô và hơi to chính là biểu hiện cho người có đường tài lộc cực tốt.

Phụ nữ có mũi củ tỏi, hay mũi lân với cánh mũi dày chắc chắn sẽ giàu sang phú quý trọn đời.

Cằm ngắn

Hiện nay các bạn gái đang rất chuộng mốt cằm V-line, một chiếc cằm nhọn giúp gương mặt trở nên thanh thoát và chuẩn Hàn Quốc. Nhiều người có chiếc cằm ngắn thường tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để tái tạo một chiếc cằm như ý.

Chiếc cằm ngắn tuy không đẹp nhưng sẽ giúp phụ nữ có cuộc sống an yên bên chồng con, luôn được quý nhân phù trợ dù gặp phải khó khăn nào chăng nữa. Chưa kể, cằm ngắn còn là nét biểu thị cho hậu vận may mắn, phú quý. Việc phẫu thuật thẩm mỹ gọt hoặc độn cằm sẽ khiến số mệnh bị thay đổi.

Lông mày không cân xứng

Việc sở hữu một đôi lông mày không cân xứng ắt hẳn đã gây ra cho bạn không ít phiền toái trong việc trang điểm. Việc bạn thường kẻ chân mày không đều hoặc phải tỉa bớt cho hai bên cân xứng là điều hiển nhiên.

Đừng vội than phiền vì điều này, một đôi lông mày không cân xứng lại là mấu chốt giúp bạn liên tiếp gặp vận may tiền bạc. Hơn thế, nếu hay bên lông mày giao nhau thì càng về sau phúc lộc sẽ càng vượng phát. Tuổi già của bạn sẽ sống trong an nhàn, vui vẻ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-net-tuong-tuy-xau-xi-nhung-lai-giup-phu-nu-giau-sang-phu-quy-ca-doi-155558.html