Dù muốn hay không phụ nữ có nét tướng này rất dễ làm 'bồ nhí', chuyên cướp chồng người

Tâm linh - Tử vi 24/10/2017 16:46

Dù biết cướp chồng người là điều xấu xa nhưng những phụ nữ có đặc điểm nhân tướng sau lại bất chấp, thậm chí tự hào.

Dẫu biết khi tự biến mình làm người thứ ba đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một tình yêu vụng trộm, sống trong bóng tối và chịu sự miệt thị của người đời nhưng những phụ nữ có nét tướng sau lại bất chấp tất cả. Với họ, cướp chồng người thậm chí là niềm vui, thỏa mãn sự háu thắng thích chiếm hữu của mình.

Dù muốn hay không phụ nữ có nét tướng này rất dễ làm 'bồ nhí', chuyên cướp chồng người - Ảnh 1
Sở hữu đôi mắt đa tình khiến mẫu phụ nữ này dễ 'nhấn chìm' đàn ông trong đáy mắt mình - Ảnh: Internet

Mắt ướt như ‘biết nói’

Khi nhìn một người phụ nữ đàn ông có thể ngắm nghía khuôn mặt, săm soi ba vòng nhưng để tiếp xúc với phụ nữ đàn ông cần nhìn vào đôi mắt của nàng. Vâng, chỉ cần một đôi mắt ướt như ngân ngấn nước, đôi mắt có hồn mà chỉ cần nhìn vào đàn ông có thể biết nàng đang buồn hay vui thì nàng đã dư sức khóa chặt trái tim người đàn ông đó.

Tuy nhiên, vì dễ dàng có được trái tim đàn ông nên những phụ nữ sở hữu đôi mắt đào hoa này khá lẳng lơ và luôn ở thế chủ động trong mọi mối quan hệ. Họ thích cảm giác được đàn ông phục tùng, thích có được những người đàn ông của phụ nữ khác để khẳng định sức hút của mình.

Dáng lông mày chếch lên

Nữ giới sở hữu dáng lông mày chếch lên là người vô cùng kiêu ngạo và hay ghen tức, đố kỵ với phụ nữ khác. Họ ích kỷ đến mức chỉ cần muốn điều gì họ sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để có được, dù người đàn ông họ muốn đã có gia đình thì họ cũng bất chấp để dùng trăm phương nghìn kế hòng chiếm đoạt.

Chỉ cần đối phương có chút biểu hiện xiêu lòng họ sẽ lấn lướt và nhanh chóng chiếm hữu người đàn ông kia cho riêng mình, mặc cho vợ con của họ có van nài xin họ buông tha. Phụ nữ có đôi mắt xếch và dáng lông mày chếch lên thường thích mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn, nếu có bạn gái thân có nét nhân tướng này bạn phải hết sức cẩn trọng.

Dù muốn hay không phụ nữ có nét tướng này rất dễ làm 'bồ nhí', chuyên cướp chồng người - Ảnh 2
Người có sống mũi cao thường xinh đẹp, chính vì ý thức được mình xinh đẹp nên mẫu phụ nữ này khá tham lam và háu thắng - Ảnh: Internet

Sống mũi cao

Theo nhân tướng học, những phụ nữ có sống mũi cao thường có gương mặt hài hòa, với các nét thanh tú với gương mặt đẹp. Chính vì có ngoại hình hút mắt nên họ được cánh đàn ông săn đón, ca tụng và chiều chuộng. Tuy nhiên, chính vì có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều người theo đuổi khiến nàng có sự so sánh giữa những người theo đuổi mình. Tất nhiên, một người đàn ông tâm lý, có sự nghiệp ổn định, hiểu tâm lý phụ nữ và chiều chuộng hết mực sẽ được lòng nàng nhất, nhưng đáng buồn thay người đàn ông hội đủ những yếu tố lại có khuyết điểm duy nhất là… đã có gia đình.

Sự đa đoan của bản năng giới khiến phụ nữ dễ mủi lòng, đánh mất lý trí dể chạy theo tiếng gọi con tim. Họ dễ dàng sà vào lòng người đàn ông hoàn hảo trong mắt họ, tự biến mình thành người thứ ba dù trước đó họ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế.

Cằm nhọn và gương mặt trái xoan

Đây là nét mặt hoàn hảo cho vẻ đẹp của người phụ nữ, chính vì ý thức được mình xinh đẹp  nên mẫu phụ nữ này luôn biết cách nâng cao giá trị bản thân. Họ thông minh, khôn khéo và biết cách chiếm được tình yêu của đàn ông, kể cả đàn ông có vợ.

Từ thực tế bạn sẽ thấy, nhiều người nổi tiếng cướp chồng người khác đều sở hữu gương mặt hoàn hảo trên.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Cảnh báo: Đàn ông có nét tướng này vừa lăng nhăng lại thích 'cắm sừng' vợ lần này đến lần khác

Cảnh báo: Đàn ông có nét tướng này vừa lăng nhăng lại thích 'cắm sừng' vợ lần này đến lần khác

Nếu không muốn bị phản bội hết lần này đến lần khác, đàn bà hãy tránh xa đàn ông có nét tướng sau.

Xem thêm
Từ khóa:   nét tướng phụ nữ dễ cướp chồng người nhân tướng phụ nữ dễ làm người thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay