Dẫu biết khi tự biến mình làm người thứ ba đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một tình yêu vụng trộm, sống trong bóng tối và chịu sự miệt thị của người đời nhưng những phụ nữ có nét tướng sau lại bất chấp tất cả. Với họ, cướp chồng người thậm chí là niềm vui, thỏa mãn sự háu thắng thích chiếm hữu của mình.

Khi nhìn một người phụ nữ đàn ông có thể ngắm nghía khuôn mặt, săm soi ba vòng nhưng để tiếp xúc với phụ nữ đàn ông cần nhìn vào đôi mắt của nàng. Vâng, chỉ cần một đôi mắt ướt như ngân ngấn nước, đôi mắt có hồn mà chỉ cần nhìn vào đàn ông có thể biết nàng đang buồn hay vui thì nàng đã dư sức khóa chặt trái tim người đàn ông đó.

Tuy nhiên, vì dễ dàng có được trái tim đàn ông nên những phụ nữ sở hữu đôi mắt đào hoa này khá lẳng lơ và luôn ở thế chủ động trong mọi mối quan hệ. Họ thích cảm giác được đàn ông phục tùng, thích có được những người đàn ông của phụ nữ khác để khẳng định sức hút của mình.

Dáng lông mày chếch lên

Nữ giới sở hữu dáng lông mày chếch lên là người vô cùng kiêu ngạo và hay ghen tức, đố kỵ với phụ nữ khác. Họ ích kỷ đến mức chỉ cần muốn điều gì họ sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để có được, dù người đàn ông họ muốn đã có gia đình thì họ cũng bất chấp để dùng trăm phương nghìn kế hòng chiếm đoạt.

Chỉ cần đối phương có chút biểu hiện xiêu lòng họ sẽ lấn lướt và nhanh chóng chiếm hữu người đàn ông kia cho riêng mình, mặc cho vợ con của họ có van nài xin họ buông tha. Phụ nữ có đôi mắt xếch và dáng lông mày chếch lên thường thích mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn, nếu có bạn gái thân có nét nhân tướng này bạn phải hết sức cẩn trọng.

Sống mũi cao

Theo nhân tướng học, những phụ nữ có sống mũi cao thường có gương mặt hài hòa, với các nét thanh tú với gương mặt đẹp. Chính vì có ngoại hình hút mắt nên họ được cánh đàn ông săn đón, ca tụng và chiều chuộng. Tuy nhiên, chính vì có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều người theo đuổi khiến nàng có sự so sánh giữa những người theo đuổi mình. Tất nhiên, một người đàn ông tâm lý, có sự nghiệp ổn định, hiểu tâm lý phụ nữ và chiều chuộng hết mực sẽ được lòng nàng nhất, nhưng đáng buồn thay người đàn ông hội đủ những yếu tố lại có khuyết điểm duy nhất là… đã có gia đình.

Sự đa đoan của bản năng giới khiến phụ nữ dễ mủi lòng, đánh mất lý trí dể chạy theo tiếng gọi con tim. Họ dễ dàng sà vào lòng người đàn ông hoàn hảo trong mắt họ, tự biến mình thành người thứ ba dù trước đó họ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế.

Cằm nhọn và gương mặt trái xoan

Đây là nét mặt hoàn hảo cho vẻ đẹp của người phụ nữ, chính vì ý thức được mình xinh đẹp nên mẫu phụ nữ này luôn biết cách nâng cao giá trị bản thân. Họ thông minh, khôn khéo và biết cách chiếm được tình yêu của đàn ông, kể cả đàn ông có vợ.

Từ thực tế bạn sẽ thấy, nhiều người nổi tiếng cướp chồng người khác đều sở hữu gương mặt hoàn hảo trên.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.