Đàn bà có nét tướng này cả đời SANG GIÀU, NGỒI YÊN CŨNG CÓ TIỀN khiến ai cũng thèm thuồng

Theo nhân tướng học, phụ nữ nếu sở hữu những nét tướng sau sẽ là đại gia của chính mình, giúp chồng làm giàu trong tích tắc, chồng tu 10 kiếp mới lấy được.

Cũng vậy, trong sự nghiệp họ rất mạnh mẽ, can trường khiến ngay cả nam giới cũng phải kiêng nể bội phần. Thành công đến với phụ nữ có tướng cằm tròn khá sớm, vậy nên khi lấy chồng nàng đã có “của ăn của để”, chẳng bao giờ phụ thuộc chồng.

Nếu cằm VLine là quy chuẩn cho nét đẹp của phụ nữ ngày nay thì theo nhân tướng học, chiếc cằm tròn, đầy đặn mới là điều đáng để chị em ước ao. Phụ nữ có tướng cằm này là người khảng khái, cầu tiến và luôn nỗ lực hết mình. Khi đã yêu ai họ sẽ dốc hết lòng để chăm sóc, quan tâm đến đối phương và gia đình.

Răng đều, trắng

Người có hàm răng càng đều, trắng càng lễ nghĩa, tử tế và khôn ngoan. Nếu sở hữu hàm răng đều đặn, độ lớn nhỏ tương xứng và trắng đẹp nghĩa là bạn đã nắm chắc phúc khí, tài lộc trong tay. Chưa kể, lối sống thanh cao, khiêm nhường khiến mẫu phụ nữ này đào hoa vô đối, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.

Phụ nữ có đôi lông mày thanh tú cả đời giàu sang, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày gọn gàng, thanh tú

Nếu lông mày thưa, nhạt, lộn xộn đời bạn sẽ mãi long đong, lận đận, cố gắng đến mấy cũng không ngóc đầu lên được. Thế nhưng, nếu đang sở hữu đôi lông mày thanh mảnh, rõ nét bạn chắc chắn sẽ giàu sang một đời, càng về già càng giàu có. Tuổi già của ngươi có tướng lông mày này sẽ trôi qua trong êm đềm bên con đàn cháu đống, an nhàn hưởng phúc.

Môi son

Theo nhân tướng học, môi son tức chỉ đôi môi lúc nào cũng đỏ tươi, căng mọng tự nhiên như tô son. Đây chính là nét tướng “vượng phu ích tử”, người phụ nữ có đôi môi son sẽ khiến mọi bà mẹ chồng, mọi ông chồng khát khao có được.

Bạn hãy yên tâm, tuy yêu nhiều, tan vỡ nhiều nhưng đến cuối cùng người có đôi môi son sẽ có đời sống vợ chồng hạnh phúc, sung túc đủ đầy.

Đôi mắt nước có hồn thể hiện bản lĩnh, cốt cách hiếm có ở chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

“Mắt nước”

Đôi mắt trong, sáng và lúc nào cũng như đang ngân ngấn nước chính là đôi mắt của người thanh cao. Dù sống trong môi trường thế nào họ vẫn giữ được cốt cách của mình, đúng như câu nói “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

“Hai cằm”

Thông thường, những phụ nữ có thân hình mũm mĩm sẽ có chiếc cằm hai ngấn, hay còn gọi là hai cằm. Tuy không hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, nhưng đây lại là nét tướng giúp họ có được vận số tốt đẹp không ngờ.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.