Hãy lấy ngay người phụ nữ có nét phúc tướng này làm vợ, đảm bảo cả đời sống trong sang giàu, không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 04/01/2018 12:48

Chỉ cần sở hữu một trong những nét phúc tướng sau số phận của bạn sẽ giàu sang sung túc, an nhàn hưởng phúc cả đời.

Phụ nữ sở hữu nét tướng tốt toàn diện sau sẽ tha hồ hưởng lộc, được chồng yêu thương chiều chuộng khiến ai cũng ganh tỵ.

Hãy lấy ngay người phụ nữ có nét phúc tướng này làm vợ, đảm bảo cả đời sống trong sang giàu, không lo thiếu tiền - Ảnh 1

Phụ nữ sở hữu đôi mắt to tròn với hàng mi cong sẽ giàu sang vô đối, cả đời không lo thiếu tiền- Ảnh minh họa: Internet 

Đôi mắt to tròn, lông mi cong

Người xưa có câu ‘đôi mắt là cửa sổ tâm hồn’ quả không sai, bởi nếu sở hữu đôi mắt to tròn với đôi hàng mi cong thì đây chính là quý tướng của người bản lĩnh, can trường và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Phụ nữ sở hữu nét tướng này sẽ có đời sống vật chất đủ đầy, công danh rộng mở, tình duyên tốt đẹp cả đời.

Vầng trán cao, rộng

Những người có vầng trán cao là người thông minh, lịch thiệp và khôn khéo trong cư xử. Không chỉ kiếm tiền giỏi, mẫu phụ nữ này còn biết cách cư xử với người khác khiến ai cũng nể trọng, yêu thương. Lấy được vợ có nét tướng này chồng chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, sống sung sướng hơn người.

Hãy lấy ngay người phụ nữ có nét phúc tướng này làm vợ, đảm bảo cả đời sống trong sang giàu, không lo thiếu tiền - Ảnh 2
Vành tai dày, dài chính là nét tướng vượng phu hiếm phụ nữ nào có được - Ảnh minh họa: Internet

Tai lớn, vành tai dày

Phụ nữ nếu sở hữu đôi tai lớn, dày càng về già càng có nhiều của tiền. Không chỉ tha hồ tận hưởng cuộc sống an nhàn, phú quý nét tướng này còn giúp chủ nhân có số vượng phu khiến chồng muốn nghèo cũng không được.

Mũi to, dày

Nếu một chiếc mũi thon gọn, dọc dừa đnag là nét đẹp được nhiều chị em yêu thích thì theo nhân tướng học, một chiếc mũi to, cánh mũi dày mới là vận phú quý. Phụ nữ có tướng mũi này sẽ tự mình lập thân, không chỉ có tiền tàu mà danh vọng cũng xán lạn hơn người.

Chưa kể, phụ nữ có nét phúc tướng này còn là người giỏi quản lý tài chính. Họ sẽ biết cách tiêu tiền khoa học, đầu tư thông minh để lãi mẹ đẻ lãi con, giúp chồng con được cậy nhờ.

Môi trái tim chúm chím

Nếu đnag sở hữu đôi môi trái tim phụ nữ hãy ăn mừng ngay. Theo nhân tướng học, đây chính là nét tướng biểu thị người có đầu óc kinh doanh, luôn gặp may mắn tiền bạc và có sự nghiệp thành đạt. Nếu có cả nụ cười tươi, không hở lợi hậu vận của chủ nhân sẽ càng tốt đẹp, vượng phát hơn.

Hãy lấy ngay người phụ nữ có nét phúc tướng này làm vợ, đảm bảo cả đời sống trong sang giàu, không lo thiếu tiền - Ảnh 3
Đàn ôn lấy được phụ nữ hai cằm làm vợ sẽ may mắn như bắt được vàng - Ảnh minh họa: Internet

Hai cằm

Hai cằm sẽ khiến chủ nhân có vẻ béo hơn so với cân nặng của họ, khiến rất nhiều nữ giới tự ti. Tuy nhiên, đây lại lè nét quý tướng của người giàu sang, phú quý. Cằm càng dày chủ nhân càng có nhiều may mắn, lộc lá bủa vây.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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